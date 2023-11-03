Слишком нервничал в такси. Очередному бойцу поп-ММА грозит реальный тюремный срок

6 ноября в Сочи состоится боксёрский поединок в полутяжёлом весе с участием Тимура «Архангела» Никулина. Его соперником должен был стать Кирилл Самброс. Известный боец поп-MMA, который выступает в промоушенах Hardcore Fighting и «Наше Дело», рассчитывал принять участие в событии, но получилось всё совсем иначе. Вместо этого Самброс может в самое ближайшее время оказаться на скамье подсудимых.

В ночь на 2 ноября Самброс был задержан в Москве с неизвестным веществом. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, ночью у дома на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний боец. Кирилл излишне нервничал, что было видно по его поведению. В итоге сотрудники правоохранительных органов решили досмотреть Самброса, у которого нашли свёрток с неизвестным веществом. Изначально боец пытался ввести в заблуждение. Он сообщил, что при себе имеет лишь пищевую добавку для подготовки перед боем.

А на следующий день пришли результаты экспертизы, которые для Кирилла оказались плачевными. По информации телеграм-канала Mash, в свёртке, который был при бойце, обнаружили 0,97 г наркотического вещества. Из полиции Кирилла отпустили под обязательство по явке. Но ни о каком выходе на предстоящий поединок не может идти и речи. Теперь Самбросу предстоит ждать судебного заседания. Ему грозит до трёх лет лишения свободы по 228-й статье.

Кирилл Самброс Фото: Hardcore Fighting

Организация Hardcore Fighting уже выступила с официальным заявлением. Её представители призвали не делать поспешных выводов: «Мы сожалеем о случаях, когда подобные пагубные вещи случаются с любыми молодыми ребятами, тем более с нашими спортсменами. Лига Hardcore Fighting развивает спорт и в первую очередь здоровый образ жизни. В любом случае мы ждём полноценного расследования данного эпизода и просим аудиторию не делать краткосрочных выводов».

Теперь Самбросу лишь остаётся ждать дальнейшего расследования, а также судебного заседания. К сожалению, есть вероятность, что он получит реальный тюремный срок. И тогда бойца по прозвищу Добро с кулаками придётся ждать в клетке или ринге очень долго.