Махачев хочет защищать титул четыре раза в год? Кажется, у Ислама уже новый соперник

В июле этого года в UFC официально объявили о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, который должен был возглавлять турнир UFC 294 в Абу-Даби. Как всё сложилось в итоге, мы знаем, бразилец выбыл из-за глубокого рассечения менее чем за две недели до ивента, и его экстренно заменил Алекс Волкановски.

Руководство UFC, как правило, не любит, когда бойцы им устраивают такие «подставы», но в этот раз после победы Махачева глава промоушена Дана Уайт призвал не сбрасывать со счетов Оливейру и обозначил, что именно он должен стать следующим соперником Ислама. Несмотря на то что у россиянина, откровенно говоря, мало серьёзных конкурентов в этом дивизионе, выбор UFC казался странным. Во-первых, этот бой уже был не так давно, и слишком свежи воспоминания о том, как Махачев деклассировал бывшего чемпиона за полтора раунда. Во-вторых, есть Джастин Гэтжи, который в этом случае будет во временном простое. Он сам вовсе не против такого варианта, но насколько UFC выгодно отодвигать одну из звёзд дивизиона на задний план?

Теперь же реванш Махачева с Оливейрой неожиданно начал приобретать очертания. Авторитетный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что данный поединок может возглавить первый номерной турнир года — UFC 297 в Торонто. По информации источника, пока нет никаких официальных соглашений, но планы у руководства промоушена именно такие. Изначально этот турнир должен был возглавить бой Алекса Волкановски и Илии Топурии, но австралийца решили отодвинуть на февраль, чтобы дать ему возможность лучше восстановиться после тяжёлого поражения нокаутом от Махачева.

Проблема в том, что Оливейра, судя по его высказываниям, не очень рвётся к этому бою. Да, разумеется, он уже успел сказать, что ему интересен титульный шанс, но ещё ему крайне интересен денежный бой с Конором Макгрегором: «С кем мне скажут драться, с тем я и подерусь. При этом я нахожусь на первом месте в рейтинге, я победил всех, кто находится ниже меня. Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором. Бой с Конором — это бой, о котором я просил уже давно. Оливейра против Макгрегора – это прибыльный бой. Он принесёт нам очень много денег. Наши бои всегда хорошо продавались. Фанаты хотят увидеть это, но мы не знаем, хочет ли этого боя Конор».

А спустя неделю Чарльз дал понять, что не против и на временный пояс согласиться: «Все ведут кампанию и пытаются поставить себя в контекст, чтобы служить себе и продавать свои бои. Даже Ислам сказал, что, возможно, ему захочется подняться в весе, так почему бы нет? Может быть, UFC выставит кого-нибудь на бой за временный пояс, и, возможно, Гэтжи будет в этой ситуации. У Гэтжи отличная история, он отличный парень, отличный боец с большим опытом в промоушене, но я не из тех, кто посылает сообщения. Мне это не нужно».

Это довольно странные заявления от бойца, который год назад без шансов проиграл и вроде бы должен гореть реваншем. Оливейра же готов пересидеть как можно дольше, лишь бы не встречаться с Махачевым. Разговоры о страхе тут неуместны, это два высокоуровневых бойца, но высказывания бразильца и правда вызывают вопросы.

В то же время Махачеву нет разницы, с кем проводить бой и защищать пояс. Если нет возможности подняться в полусредний вес, то он готов к любому претенденту: «Я сегодня пришёл в зал и созвонился с менеджером, обсудили дальнейшие планы. Он спросил, с кем бы я хотел подраться. Я говорю: «Нет». Просто попросил его назвать дату, а там есть Гэтжи или Оливейра. Пусть они сами решат, а я не хочу никого выбирать. Кого руководство UFC посчитает претендентом, с тем я и буду готов биться».

Ну и нельзя не похвалить Махачева за готовность сохранять активность. Если бой с Оливейрой действительно состоится в конце января, то перерыв между двумя защитами титула у Ислама составит ровно три месяца. Достойно. Возможно, в ближайшее время мы узнаем, приедут ли Махачев и Оливейра в Канаду. Если в UFC собираются ставить этот бой уже в начале года, то пора его объявлять официально.

Интересно, что менеджер Махачева уже опроверг информацию Хельвани. С другой стороны, Али Абдель-Азиз опроверг только месяц поединка — возможно, спортсмены проведут реванш в феврале. Что по большому счёту особо ничего не изменит.

И очень интересно, насколько готов Оливейра отомстить за поражение. Бразилец будет явным андердогом, и не особо видно, что он противопоставит российскому чемпиону. Из плюсов для Чарльза — бой будет не в Абу-Даби. Но хватит ли этого?