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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, реванш, UFC 297, кто победит, кто фаворит, когда и где пройдёт бой

Махачев хочет защищать титул четыре раза в год? Кажется, у Ислама уже новый соперник
Яхья Гасанов
Махачев хочет защищать титул четыре раза в год?
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Российскому чемпиону светит реванш с Оливейрой. Но менеджер все отрицает.

В июле этого года в UFC официально объявили о реванше Ислама Махачева и Чарльза Оливейры, который должен был возглавлять турнир UFC 294 в Абу-Даби. Как всё сложилось в итоге, мы знаем, бразилец выбыл из-за глубокого рассечения менее чем за две недели до ивента, и его экстренно заменил Алекс Волкановски.

Руководство UFC, как правило, не любит, когда бойцы им устраивают такие «подставы», но в этот раз после победы Махачева глава промоушена Дана Уайт призвал не сбрасывать со счетов Оливейру и обозначил, что именно он должен стать следующим соперником Ислама. Несмотря на то что у россиянина, откровенно говоря, мало серьёзных конкурентов в этом дивизионе, выбор UFC казался странным. Во-первых, этот бой уже был не так давно, и слишком свежи воспоминания о том, как Махачев деклассировал бывшего чемпиона за полтора раунда. Во-вторых, есть Джастин Гэтжи, который в этом случае будет во временном простое. Он сам вовсе не против такого варианта, но насколько UFC выгодно отодвигать одну из звёзд дивизиона на задний план?

Махачева опять оставили без первого места рейтинга P4P:
Что ещё нужно сделать Махачеву? Даже великая победа не позволила Исламу стать королём UFC
Что ещё нужно сделать Махачеву? Даже великая победа не позволила Исламу стать королём UFC

Теперь же реванш Махачева с Оливейрой неожиданно начал приобретать очертания. Авторитетный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что данный поединок может возглавить первый номерной турнир года — UFC 297 в Торонто. По информации источника, пока нет никаких официальных соглашений, но планы у руководства промоушена именно такие. Изначально этот турнир должен был возглавить бой Алекса Волкановски и Илии Топурии, но австралийца решили отодвинуть на февраль, чтобы дать ему возможность лучше восстановиться после тяжёлого поражения нокаутом от Махачева.

Проблема в том, что Оливейра, судя по его высказываниям, не очень рвётся к этому бою. Да, разумеется, он уже успел сказать, что ему интересен титульный шанс, но ещё ему крайне интересен денежный бой с Конором Макгрегором: «С кем мне скажут драться, с тем я и подерусь. При этом я нахожусь на первом месте в рейтинге, я победил всех, кто находится ниже меня. Есть лишь один бой, ради которого я готов отказаться от титульника. Это бой с Конором. Бой с Конором — это бой, о котором я просил уже давно. Оливейра против Макгрегора – это прибыльный бой. Он принесёт нам очень много денег. Наши бои всегда хорошо продавались. Фанаты хотят увидеть это, но мы не знаем, хочет ли этого боя Конор».

А спустя неделю Чарльз дал понять, что не против и на временный пояс согласиться: «Все ведут кампанию и пытаются поставить себя в контекст, чтобы служить себе и продавать свои бои. Даже Ислам сказал, что, возможно, ему захочется подняться в весе, так почему бы нет? Может быть, UFC выставит кого-нибудь на бой за временный пояс, и, возможно, Гэтжи будет в этой ситуации. У Гэтжи отличная история, он отличный парень, отличный боец с большим опытом в промоушене, но я не из тех, кто посылает сообщения. Мне это не нужно».

Это довольно странные заявления от бойца, который год назад без шансов проиграл и вроде бы должен гореть реваншем. Оливейра же готов пересидеть как можно дольше, лишь бы не встречаться с Махачевым. Разговоры о страхе тут неуместны, это два высокоуровневых бойца, но высказывания бразильца и правда вызывают вопросы.

В то же время Махачеву нет разницы, с кем проводить бой и защищать пояс. Если нет возможности подняться в полусредний вес, то он готов к любому претенденту: «Я сегодня пришёл в зал и созвонился с менеджером, обсудили дальнейшие планы. Он спросил, с кем бы я хотел подраться. Я говорю: «Нет». Просто попросил его назвать дату, а там есть Гэтжи или Оливейра. Пусть они сами решат, а я не хочу никого выбирать. Кого руководство UFC посчитает претендентом, с тем я и буду готов биться».

Разбираемся, с кем биться Исламу:
Очередной реванш, экс-соперник Хабиба или переход в новый вес? Что дальше для Махачева
Очередной реванш, экс-соперник Хабиба или переход в новый вес? Что дальше для Махачева

Ну и нельзя не похвалить Махачева за готовность сохранять активность. Если бой с Оливейрой действительно состоится в конце января, то перерыв между двумя защитами титула у Ислама составит ровно три месяца. Достойно. Возможно, в ближайшее время мы узнаем, приедут ли Махачев и Оливейра в Канаду. Если в UFC собираются ставить этот бой уже в начале года, то пора его объявлять официально.

Интересно, что менеджер Махачева уже опроверг информацию Хельвани. С другой стороны, Али Абдель-Азиз опроверг только месяц поединка — возможно, спортсмены проведут реванш в феврале. Что по большому счёту особо ничего не изменит.

И очень интересно, насколько готов Оливейра отомстить за поражение. Бразилец будет явным андердогом, и не особо видно, что он противопоставит российскому чемпиону. Из плюсов для Чарльза — бой будет не в Абу-Даби. Но хватит ли этого?

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