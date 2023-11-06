«Очень пьяный человек». Чемпион по боксу избил студента и устроил стрельбу в ресторане

Увы, российские боксёры зачастую становятся героями не только спортивных событий. Накануне в громкий скандал угодил наш знаменитый боксёр-любитель Никита Иванов, на счету которого есть даже победа на чемпионате Европы 2013 года. Теперь 37-летнему чемпиону грозит реальный тюремный срок. Изучаем, что произошло.

Два посетителя московского ресторана вышли покурить, где через некоторое время к ним и подошёл Иванов. Боксёр, который, по словам очевидцев, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, попросил угостить его сигаретой. При этом Никита вёл себя, мягко говоря, не совсем адекватно — облокотился на одного из собеседников. После того как его дважды попросили уйти, Иванов бросился в драку, где благодаря своим навыкам добыл быструю победу.

Следом дебошира попытались скрутить охранники и менеджер ресторана, но оказалось, что боксёр полагается не только на свои кулаки. Никита достал пистолет и стал стрелять во все стороны, ранив сразу четырёх человек. Следом пришлось включиться уже правоохранительным органам. Сейчас Иванов задержан, а полиция пристально изучает произошедшее. Спортсмену грозит реальный тюремный срок.

21-летний студент Олег Гусаревич, который пострадал во время стычки, рассказал об инциденте.

«Чувствую себя дерьмово. У меня сломан нос в трёх местах, смещение лицевой кости, травма почки. Также травмированы два пальца левой руки. Мы вышли с друзьями покурить на улицу, он вышел за нами через пару минут. Он обнял меня и товарища, который рядом стоял. Мягко говоря, неприятно ощущать объятия от какого-то непонятного незнакомца, очень пьяного человека. Он попросил сигарету, я в ответ попросил, чтобы он убрал руку. Он меня так по плечу хлопает. То есть он стоял так где-то секунд 15-20, наверное, хлопал. Я ему продолжал говорить, чтобы он не трогал меня. После чего он налетел и побил меня», — приводит слова Гусаревича телеграм-канал Mash.

Кстати, для Иванова это уже не первый громкий скандал. Несколько лет назад он в поезде избил своего коллегу Бассира Мирсиябова. Неудивительно, что в Федерации бокса России жёстко отрегировали на инцидент: «Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации».

Мы продолжим следить за развитием событий. Но есть ощущение, что боксёра Иванова не ждёт ничего хорошего. И жалеть чемпиона Европы почему-то совершенно не хочется.