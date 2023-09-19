Новый скандал с бойцами. Звезда Top Dog устроил побоище, не пожалев и женщину

Новости о тех или иных правонарушениях со стороны бойцов в последнее время стали появляться намного чаще, чем этого хотелось бы. Только за последний месяц мы узнали, что чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов, судя по всему, поучаствовал в перестрелке, популярный чеченский боец Шовхал Чурчаев спровоцировал массовую драку в торговом центре, а звезда Bare Knuckle Садуди Шримуан подозревается в краже часов. Если копнуть ещё глубже, то можно запросто набрать ещё десяток таких «перформансов».

Теперь к этой компании добавился Игорь Ионов по прозвищу Имеля, выступающий в лиге кулачных боёв Top Dog. Причём это вовсе не рядовой представитель организации, а один из самых ярких и интересных бойцов оттуда. По информации телеграм-канала SHOT, в ночь на воскресенье Имеля посетил один из караоке-клубов столицы под названием «Галактика» и стал участником массовой драки. Более того, Игорь был одним из зачинщиков. Он сцепился с другим посетителем заведения из-за девушки, а позже стычка переросла в избиение, так как на помощь Ионову пришли его приятели. На драку обратила внимание супружеская пара и попыталась её остановить.

Сначала вмешался мужчина, которого тоже начали избивать, а уже потом и женщина, но досталось даже ей. В итоге побоище остановили только полицейские, да и то с трудом.

Ионову теперь вменяется сопротивление сотрудникам при задержании и ущерб, нанесённый оборудованию и спецтранспорту полицейских. Но это пока, потому что нет информации о заявлениях со стороны пострадавших и никакого понимания относительно того, какие меры будут применены к бойцу, однако можно не сомневаться, что это случится. Женщина, пытавшаяся спасти супруга и остановить драку, попала в больницу с сотрясением мозга, остальные пострадавшие также были отправлены снимать побои. Сам Ионов обошёлся без травм.

Сама по себе ситуация — нездоровая. Ещё хуже то, что бойцы не просто стали оказываться участниками скандалов, а находятся непосредственно в центре всего этого. Это проблема не только российских боксёров и бойцов. Даже бойцы UFC, где очень следят за имиджем, нередко показывают свою тёмную сторону и вступают в драки. Был, к примеру, случай с Илиëй Топурией, который избил человека в баре. Нейт Диаз, пусть сейчас не является бойцом промоушена, вообще был и остаётся чемпионом по умению ввязаться в драку в любом месте.

Эти инциденты нужно искоренять, но безнаказанность провоцирует вседозволенность, бойцы используют силу не там, где надо. Этого просто делать нельзя, даже если имеют место быть провокации. Стоит помнить, что ты профессиональный боец и твоё неосторожное действие может привести к очень плачевным последствиям. Тут, в случае с Имелей, умудрились даже ударить девушку, и пока наказания не последовало. Сам Ионов же, судя по социальным сетям, уже не в полицейском участке и спокойно живёт своей жизнью.

Так происходит зачастую, скандалы заминаются и будут заминаться, судя по всему, до тех пор, пока не случится чего-то трагичного. Возможно, частично решить проблему могли бы лиги, в которых выступают бойцы. Например, за счёт крупных штрафов для тех, кто своими действиями так или иначе наносит ущерб не только другим людям, но и имиджу организации.

Разумеется, есть и обратные ситуации. Джахар Мажидов из Hardcore буквально несколько дней назад заступился за девушку и получил удар ножом в живот. С ним, к счастью, всё в порядке, жизни ничего не угрожает, а нападавшие уже задержаны. Это пример того, когда боец правильно применяет свои навыки, и отношение к нему, соответственно, у людей другое. Хотелось бы, чтобы бойцы в дальнейшем брали пример с таких поступков.

Тот же Ионов ещё не так давно рассказывал, как в Сочи едва не оказался участником драки, и объяснил, что такие конфликты надо решать мирно: «Ходил тип такой широкий, всех плечом задевает, а они ещё извиняются перед ним. Я подошёл, тоже плечом его задел. Слово за слово, он — мне: «Пошли, выйдем». Ну, пошли, он за дверь выходит, я её закрываю — и всё, до свидания. Охраннику сказал, чтобы его не пускал больше».

Здесь Игорь, видимо, решил отойти от отработанной схемы, и получился громкий скандал.