Рефери испортил главный бой UFC 295? Битву Прохазки и Перейры остановили слишком рано

В Нью-Йорке (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера состоялся титульный бой в полутяжёлом весе между экс-чемпионом организации Иржи Прохазкой и экс-обладателем титула в среднем весе Алексом Перейрой.

Прохазка вернулся в октагон после почти полуторагодовалого простоя. Напомним, что чех ворвался в UFC летом 2020 года, и ворвался очень успешно: Прохазка брутально вырубил двух бывших претендентов на титул Волкана Оздемира и Доминика Рейеса, и уже спустя два поединка в лиге получил бой за пояс. В июне прошлого года в фантастическом бою Прохазка вырвал победу в поединке с лучшим другом Алекса Перейры — Гловером Тейшейрой, и стал новым чемпионом. Правда, Иржи не успел провести ни одной защиты титула. Чех получил серьёзную травму, по-джентельменски оставил пояс вакантным и отправился на лечение. И теперь чех вернулся, чтобы забрать титул, который по праву ему принадлежал.

В соперниках у Прохазки оказался Алекс Перейра. До UFC топовый кикбоксёр был известен как парень, который дважды вырубил Исраэля Адесанью в боях по кикбоксингу, и, конечно, Дана Уайт довольно быстро организовал их поединок и в ММА. Со скромным рекордом 3-1 Алекс был подписан в UFC, одержал три победы и получил бой с Адесаньей. Чем всё закончилось – вы помните: Перейра нокаутировал Адесанью и стал новым чемпионом.

Правда, уже в первой защите Алекс Исраэлю проиграл, после чего принял решение перейти в полутяжёлый вес: слишком много бразильцу приходилось гонять. В новом дивизионе Алекс одержал тяжёлую победу над Яном Блаховичем и вновь получил бой за титул — уже третий в семи поединках в организации.

На старте поединка оба бойца активно работали лоу-киками, Перейра даже сбил с ног Прохазку. Иржи ответил бразильцу неплохим апперкотом, но Алекс будто не почувствовал этот удар. В середине первого раунда чех совершил тейкдаун и закрепился в партере, правда, особого преимущества Иржи там не получил: кроме двух ударов локтем ничего не смог сделать Прохазка за две минуты работы в на земле, Перейра продемонстрировал хорошие навыки защиты и даже сумел подняться в стойку под конец пятиминутки.

В начале второго раунда бойцы обменялись сериями ударов на руках, Перейра продолжал мощно бить ногами, причём менял этажи атак и даже донёс хай-кик до цели. В середине раунда уже Прохазка выдал отличную серию атак, зажал Перейру у сетки и выбрасывал огромное количество ударов, в том числе и коленями. Алексу пришлось спасаться в клинче, чтобы избежать нокдауна. В концовке раунда Прохазка вновь бросился на бразильца, и на этот раз это была ошибка: Алекс выбросил мощный правый боковой, которым буквально срубил Иржи.

Но чех тут же пришёл в себя, схватил Перейру за ноги и, казалось, сумеет восстановиться. Бразилец продолжал выбрасывать добивающие удары, при этом Прохазка не был сильно потрясён. Однако рефери был другого мнения: Марк Годдард остановил поединок и зафиксировал победу бразильца. Алекс Перейра — новый король полутяжёлого веса и боец, который за семь поединков сумел завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. Вот только не слишком ли рано остановили бой