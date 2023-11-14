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Мохаммед Али – Кливленд Уильямс, нокаут, лучшие бои Мохаммеда Али, почему Али Величайший, кто победил, результат, итоги

Али стал Величайшим за восемь минут. Вспоминаем лучший бой легенды
Игорь Некрасов
Мохаммед Али – Кливленд Уильямс
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Порхал как бабочка, жалил как пчела и деклассировал Уильямса.

14 ноября 1966 года, 57 лет назад, в Хьюстоне (США) в первом в мире крытом многоцелевом спортивном сооружении «Астродом» состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии WBC между Мохаммедом Али и Кливлендом Уильямсом. Для Али это была седьмая защита пояса, и поединок с Уильямсом стал одним из самых ярких боёв за всю спортивную карьеру Величайшего.

Этот поединок был одним из последних перед трёхлетним отстранением Али из-за отказа проходить службу в армии. К нему Мохаммед подошёл с идеальным рекордом 26-0 и в ранге доминирующего чемпиона WBC, проведя шесть успешных защит. В том числе Али дважды разобрался с мощным Сонни Листоном и тогда впервые заявил, что считает себя Величайшим. Безусловно, победы над Листоном вошли в историю, но поединок против Кливленда Уильямса многие считают лучшим в карьере Али, после которого просто нельзя было не согласиться с утверждением самого Мохаммеда.

Кливленд Уильямс на момент боя с Али имел в своём послужном списке почти в три раза больше профессиональных боёв, чем Мохаммед, и славился своей нокаутирующей мощью: 55 побед он одержал досрочно. Фантастические цифры, но Али это нисколько не пугало: тот же Листон бил не слабее, однако дважды был повержен.

То, что исполнил Али в поединке с Уильямсом, является олицетворением его главной и самой известной цитаты: «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Мохаммед просто взял и за два с половиной раунда уничтожил опытнейшего нокаутёра, не оставив тому никаких шансов. Происходившее в ринге без стеснений можно назвать «деклассом».

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Фото: Getty Images

С первых секунд поединка Али выманивал соперника на себя, постоянно двигаясь по рингу. Мохаммед демонстрировал запредельную работу ног, переступы, постоянные смещения. Кажется, Уильямс попросту даже не успевал подумать, в какую на этот раз сторону уйдёт Али, как Мохаммед исчезал. Всё, что оставалось бедному Кливленду – это напирать и рассчитывать на свою физическую мощь. При этом за весь бой Уильямс практически ни разу не попал по сопернику, да и возможностей таких Али ему не предоставил. А сам Мохаммед просто расстреливал Кливленда из всех положений. Особенно хорошо Али использовал джеб, причём весь бой он держал руки опущенными: настолько был уверен в себе в бою с нокаутёром.

Подробный разбор техники Мохаммеда Али:
А он точно порхал как бабочка? Али считают величайшим, но его защита была дырявой
А он точно порхал как бабочка? Али считают величайшим, но его защита была дырявой

Уверенность Мохаммеда была во всех движениях, во всех комбинациях, во всех ударах. Порой Али просто издевался над соперником, пританцовывая и при этом успевая нанести серию из двух-трёх ударов и уйти с линии атаки. Превосходство Али в скорости в первую очередь, в движении и в технике оказалось просто колоссальным, а ведь это был чемпионский бой!

Во втором раунде Али стал работать более агрессивно, особенно после того, как отправил Уильямса в первый нокдаун. Мохаммед в очередной раз на отступе выбросил двойку из джеба и кросса, причём сделал это буднично и уже далеко не в первый раз за этот бой. Но Уильямс внезапно рухнул как подкошенный, как будто встретился с поездом. Удивительно, ведь та лёгкость, с которой Али выбросил эту комбинацию, совершенно не соответствовала последовавшей реакции.

Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Фото: Getty Images

Кливленд поднялся на ноги, однако Али включил инстинкт убийцы. Мохаммед выбросил по застывшему Уильямсу с десяток разнообразных ударов, от боковых и кроссов до апперкотов, после чего Кливленд вновь оказался на полу. Уильямс, к удивлению, встал и в этот раз, правда, через несколько секунд оказался уже в более глубоком нокдауне: после серии от Али Кливленд упал и обездвиженно лежал в течение нескольких секунд. Кстати, этот момент запечатлел фотограф Нил Лейфер, сделав один из самых известных снимков в боксе за всю историю. Нил сфотографировал эпизод сверху, а внизу на белоснежном ринге лежал Уильямс и с поднятыми руками в свой угол шёл Али.

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«Грохот в джунглях». Как Мохаммед Али переиграл и уничтожил Формана

Интересно, что Уильямс поднялся и после этого нокдауна и с помощью тренеров сел в своём углу, так как прозвучал гонг. В современном боксе ни один тренер не выпустил бы своего подопечного на дальнейшее избиение, но тогда бокс был жёстким и брутальным, и Кливленд вышел на третий раунд. Уже в начале трёхминутки Уильямс пропустил очередную серию и снова оказался в нокдауне. Али стоял рядом и взглядом просил рефери остановить это избиение. Однако судья дал ещё один шанс Кливленду, хотя уже сам Уильямс не верил ни во что и просто хотел, чтобы бой закончился. Али провёл ещё несколько жёстких атак, после которых Кливленда зашатало, и рефери всё-таки сжалился и завершил бой, зафиксировав победу Али.

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс

Фото: Getty Images

Это был один из самых ярких поединков Мохаммеда в истории. Фирменный стиль Али, его фантастическая работа ног и корпуса, молниеносные удары и комбинации, которые обрушивались на соперника раз за разом – всё это превратило бой в сплошное избиение Уильямса. Али доминировал в ринге, за два с половиной раунда четырежды отправил Кливленда на пол и при этом не пропустил практически ни одного удара, хотя — ещё раз — бой был за титул чемпиона мира, и в соперниках у Мохаммеда был жёсткий и опытный нокаутёр.

В карьере Али и до, и после были яркие победы, но поединок с Уильямсом стоит в этом списке особняком. Легендарный Майк Тайсон неоднократно говорил, что считает этот поединок лучшим в карьере Али и что его нужно занести в учебные пособия. Чтобы понять, каким боксёром был Мохаммед и почему его прозвище Величайший неоспоримо, нужно просто посмотреть поединок Али против Уильямса. И всё станет ясно без лишних слов.

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