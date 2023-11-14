Али стал Величайшим за восемь минут. Вспоминаем лучший бой легенды

14 ноября 1966 года, 57 лет назад, в Хьюстоне (США) в первом в мире крытом многоцелевом спортивном сооружении «Астродом» состоялся поединок за звание чемпиона мира по версии WBC между Мохаммедом Али и Кливлендом Уильямсом. Для Али это была седьмая защита пояса, и поединок с Уильямсом стал одним из самых ярких боёв за всю спортивную карьеру Величайшего.

Этот поединок был одним из последних перед трёхлетним отстранением Али из-за отказа проходить службу в армии. К нему Мохаммед подошёл с идеальным рекордом 26-0 и в ранге доминирующего чемпиона WBC, проведя шесть успешных защит. В том числе Али дважды разобрался с мощным Сонни Листоном и тогда впервые заявил, что считает себя Величайшим. Безусловно, победы над Листоном вошли в историю, но поединок против Кливленда Уильямса многие считают лучшим в карьере Али, после которого просто нельзя было не согласиться с утверждением самого Мохаммеда.

Кливленд Уильямс на момент боя с Али имел в своём послужном списке почти в три раза больше профессиональных боёв, чем Мохаммед, и славился своей нокаутирующей мощью: 55 побед он одержал досрочно. Фантастические цифры, но Али это нисколько не пугало: тот же Листон бил не слабее, однако дважды был повержен.

То, что исполнил Али в поединке с Уильямсом, является олицетворением его главной и самой известной цитаты: «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Мохаммед просто взял и за два с половиной раунда уничтожил опытнейшего нокаутёра, не оставив тому никаких шансов. Происходившее в ринге без стеснений можно назвать «деклассом».

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс Фото: Getty Images

С первых секунд поединка Али выманивал соперника на себя, постоянно двигаясь по рингу. Мохаммед демонстрировал запредельную работу ног, переступы, постоянные смещения. Кажется, Уильямс попросту даже не успевал подумать, в какую на этот раз сторону уйдёт Али, как Мохаммед исчезал. Всё, что оставалось бедному Кливленду – это напирать и рассчитывать на свою физическую мощь. При этом за весь бой Уильямс практически ни разу не попал по сопернику, да и возможностей таких Али ему не предоставил. А сам Мохаммед просто расстреливал Кливленда из всех положений. Особенно хорошо Али использовал джеб, причём весь бой он держал руки опущенными: настолько был уверен в себе в бою с нокаутёром.

Уверенность Мохаммеда была во всех движениях, во всех комбинациях, во всех ударах. Порой Али просто издевался над соперником, пританцовывая и при этом успевая нанести серию из двух-трёх ударов и уйти с линии атаки. Превосходство Али в скорости в первую очередь, в движении и в технике оказалось просто колоссальным, а ведь это был чемпионский бой!

Во втором раунде Али стал работать более агрессивно, особенно после того, как отправил Уильямса в первый нокдаун. Мохаммед в очередной раз на отступе выбросил двойку из джеба и кросса, причём сделал это буднично и уже далеко не в первый раз за этот бой. Но Уильямс внезапно рухнул как подкошенный, как будто встретился с поездом. Удивительно, ведь та лёгкость, с которой Али выбросил эту комбинацию, совершенно не соответствовала последовавшей реакции.

Мохаммед Али – Кливленд Уильямс Фото: Getty Images

Кливленд поднялся на ноги, однако Али включил инстинкт убийцы. Мохаммед выбросил по застывшему Уильямсу с десяток разнообразных ударов, от боковых и кроссов до апперкотов, после чего Кливленд вновь оказался на полу. Уильямс, к удивлению, встал и в этот раз, правда, через несколько секунд оказался уже в более глубоком нокдауне: после серии от Али Кливленд упал и обездвиженно лежал в течение нескольких секунд. Кстати, этот момент запечатлел фотограф Нил Лейфер, сделав один из самых известных снимков в боксе за всю историю. Нил сфотографировал эпизод сверху, а внизу на белоснежном ринге лежал Уильямс и с поднятыми руками в свой угол шёл Али.

Интересно, что Уильямс поднялся и после этого нокдауна и с помощью тренеров сел в своём углу, так как прозвучал гонг. В современном боксе ни один тренер не выпустил бы своего подопечного на дальнейшее избиение, но тогда бокс был жёстким и брутальным, и Кливленд вышел на третий раунд. Уже в начале трёхминутки Уильямс пропустил очередную серию и снова оказался в нокдауне. Али стоял рядом и взглядом просил рефери остановить это избиение. Однако судья дал ещё один шанс Кливленду, хотя уже сам Уильямс не верил ни во что и просто хотел, чтобы бой закончился. Али провёл ещё несколько жёстких атак, после которых Кливленда зашатало, и рефери всё-таки сжалился и завершил бой, зафиксировав победу Али.

Бой Мохаммед Али – Кливленд Уильямс Фото: Getty Images

Это был один из самых ярких поединков Мохаммеда в истории. Фирменный стиль Али, его фантастическая работа ног и корпуса, молниеносные удары и комбинации, которые обрушивались на соперника раз за разом – всё это превратило бой в сплошное избиение Уильямса. Али доминировал в ринге, за два с половиной раунда четырежды отправил Кливленда на пол и при этом не пропустил практически ни одного удара, хотя — ещё раз — бой был за титул чемпиона мира, и в соперниках у Мохаммеда был жёсткий и опытный нокаутёр.

В карьере Али и до, и после были яркие победы, но поединок с Уильямсом стоит в этом списке особняком. Легендарный Майк Тайсон неоднократно говорил, что считает этот поединок лучшим в карьере Али и что его нужно занести в учебные пособия. Чтобы понять, каким боксёром был Мохаммед и почему его прозвище Величайший неоспоримо, нужно просто посмотреть поединок Али против Уильямса. И всё станет ясно без лишних слов.