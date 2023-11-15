Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Бенуа Сен-Дени — Мэтт Фревола, биография, новая звезда UFC, Brave CF, Ислам Махачев, Дастин Порье, Джастин Гэтжи

«Махачев не выдержит три раунда со мной». Как французский спецназовец покоряет UFC
Яхья Гасанов
Как французский спецназовец покоряет UFC
Аудио-версия:
Комментарии
Сен-Дени уже бросил вызов всем топам лёгкого веса.

В минувшие выходные на турнире UFC 295 в Нью-Йорке за двумя титульными поединками немного в тени остались другие бойцы. В частности, в рамках главного карда прошёл поединок легковесов Мэтта Фреволы и француза Бенуа Сен-Дени, который подошёл к бою на серии из четырёх досрочных побед.

Ожидался яркий поединок, так как встречались два записных финишёра. Четыре предыдущих боя с участием Фреволы заканчивались нокаутами в первом раунде, Сен-Дени вообще за свою карьеру ни разу не выигрывал решениями. И на этот раз всё закончилось быстро и ярко. Ближе к середине первого раунда француз нашёл голову Фреволы хай-киком и отправил его в нокаут. Пятая победа подряд, и это означало, что Сен-Дени влетает в топ-15 легковесов промоушена.

Главные события турнира UFC 295:
UFC 295: Аспиналл разбил Павловича! Перейра расправился с Прохазкой
UFC 295: Аспиналл разбил Павловича! Перейра расправился с Прохазкой

Сразу после боя Бенуа упомянул вообще всех, кого только смог вспомнить: «Сначала я заберу пояс BMF, потому что я заслуживаю его. Потом я пойду за Исламом Махачевым. Он не протянет три раунда со мной, никто не протянет три раунда со мной. Я иду за всеми в этом дивизионе, я поймаю всех, пройдёт не так много времени до того, как пояс окажется на моей талии. А потом я буду защищать и BMF, и титул в лёгком весе. Сейчас я был бы рад побиться с Дастином Порье, Матеушем Гамротом, Джастином Гэтжи. Хочу это сделать так быстро, как это возможно. Гамрот – европеец, давайте сделаем мейн-ивент в Париже. И с Гэтжи я тоже хочу подраться. Мне он нравится, но я хочу закатить с ним войну».

Очень смелое заявление от Сен-Дени, но человеку с его прошлым вряд ли стоит чего-то бояться. Бенуа — бывший спецназовец, и в его случае это не просто громкая строчка в резюме. Сразу после учёбы француз отправился в школу спецназа, где провёл полтора года, проходя сложнейшие испытания. Затем пять лет отслужил в рядах вооружённых сил, участвуя в том числе в специальных операциях в Африке. И лишь шесть лет назад Сен-Дени, который носит очень громкое прозвище Бог войны, начал заниматься смешанными единоборствами.

Махачев не только чемпион UFC, но и первый номер рейтинга P4P:
Махачев — новый король UFC! Ученик Хабиба официально стал номером один
Махачев — новый король UFC! Ученик Хабиба официально стал номером один

Определённая база у Бенуа, конечно, была. Он с детства занимался дзюдо. Позже, будучи военным, он осваивал кикбоксинг и джиу-джитсу и преуспел в этом. При переходе в ММА ему повезло попасть в руки известного тренера по тайскому боксу Даниэля Вуарена, который в своё время работал с такими звёздами, как Дэн Хендерсон, Андерсон Силва и Лиоту Мачида. Сен-Дени быстро прошёл путь от любителей к профессионалам и в 2019 году начал биться в региональных промоушенах. Однако французский боец не скрывал, что им движет желание попасть в UFC: «Моей целью было бороться и зарабатывать себе на жизнь в UFC. Когда я уволился из спецназа, то у меня ничего не осталось. Я стал безработным. Поэтому сказал себе, что есть два года безработицы. За это время надо попасть в успешную организацию».

За первые 11 месяцев Сен-Дени провёл шесть поединков, выиграл пять из них, ещё один был признан несостоявшимся. Все победы были добыты сабмишенами, причём разнообразие поражало: рычаг колена, «гильотина», удушение сзади, армбар. Бенуа демонстрировал весь свой арсенал, но ему пришлось взять вынужденную паузу из-за ковида. После паузы в восемь месяцев Сен-Дени окончательно перешёл в Brave CF, где и оформился в локальную звезду. Во Франции воинственного бойца быстро полюбили болельщики. В новом для себя промоушене он в первом же поединке оформил дебютную победу нокаутом, забив Марио Саида во втором раунде. Там все убедились, что у Сен-Дени всё отлично и с ударной техникой.

Следом было ещё два поединка в Brave, и Бенуа расчехлил ещё один навык — оба раза француз победил ручным треугольником. Луан Сантьяго продержался до середины второго раунда, а Аркаитз Рамос сдался спустя три минуты после начала боя.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Такая эффектная серия не осталась незамеченной и в UFC. Всего через три месяца после последнего боя в Brave CF Сен-Дени уже дебютировал в лучшем ММА-промоушене мира. Это был турнир в Абу-Даби и поединок в полусредней весовой категории. Ранее француз не выступал в этом дивизионе, а в соперниках ещё и оказался опасный Элизеу Залески дос Сантос. Бой запомнился тем, что во втором раунде бразилец размалывал Сен-Дени, который уже не мог продолжать бой, но рефери из России Вячеслав Киселёв не вмешивался и позволял продолжаться форменному избиению. В итоге Бенуа добрался до судейского решения на морально-волевых качествах, но, разумеется, проиграл. Дебют в UFC вышел скомканным, но железная выдержка и характер француза запомнились многим.

Сен-Дени перезагрузился и, к слову, выбрал для этого нетривиальное место, отправившись на сборы в Болгарию. После этого вернулся в лёгкий вес и показал настоящую версию себя. Четыре победы — удушение сзади, нокаут, залом шеи и снова нокаут. А теперь пополнил коллекцию роскошным хай-киком в голову Фреволы.

Бенуа Сен-Дени

Бенуа Сен-Дени

Фото: ZUMA/ТАСС

Сен-Дени относится к типу бойцов, которых смело можно назвать универсальными. Бог войны умеет в октагоне всё: хорош в разменах, поставленный бокс, отличные и плотные кики, умело и агрессивно работает в партере, уже показал крепкую челюсть. Конечно, это ещё не боец самого высокого уровня, он поддаётся эмоциям и летит на соперников, а грамотно обученные и опытные оппоненты легко за это накажут. Плюс слишком сильно полагается на «держак», который в какой-то момент такими темпами начнёт подводить.

Пока Сен-Дени похож на апгрейд-версию Дастина Порье с улучшенной борьбой. И с этим парнем действительно придётся считаться, если он продолжит развиваться такими темпами. Бенуа уже на 11-м месте в рейтинге легковесов, и это лишь начало.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android