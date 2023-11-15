«Махачев не выдержит три раунда со мной». Как французский спецназовец покоряет UFC

В минувшие выходные на турнире UFC 295 в Нью-Йорке за двумя титульными поединками немного в тени остались другие бойцы. В частности, в рамках главного карда прошёл поединок легковесов Мэтта Фреволы и француза Бенуа Сен-Дени, который подошёл к бою на серии из четырёх досрочных побед.

Ожидался яркий поединок, так как встречались два записных финишёра. Четыре предыдущих боя с участием Фреволы заканчивались нокаутами в первом раунде, Сен-Дени вообще за свою карьеру ни разу не выигрывал решениями. И на этот раз всё закончилось быстро и ярко. Ближе к середине первого раунда француз нашёл голову Фреволы хай-киком и отправил его в нокаут. Пятая победа подряд, и это означало, что Сен-Дени влетает в топ-15 легковесов промоушена.

Сразу после боя Бенуа упомянул вообще всех, кого только смог вспомнить: «Сначала я заберу пояс BMF, потому что я заслуживаю его. Потом я пойду за Исламом Махачевым. Он не протянет три раунда со мной, никто не протянет три раунда со мной. Я иду за всеми в этом дивизионе, я поймаю всех, пройдёт не так много времени до того, как пояс окажется на моей талии. А потом я буду защищать и BMF, и титул в лёгком весе. Сейчас я был бы рад побиться с Дастином Порье, Матеушем Гамротом, Джастином Гэтжи. Хочу это сделать так быстро, как это возможно. Гамрот – европеец, давайте сделаем мейн-ивент в Париже. И с Гэтжи я тоже хочу подраться. Мне он нравится, но я хочу закатить с ним войну».

Очень смелое заявление от Сен-Дени, но человеку с его прошлым вряд ли стоит чего-то бояться. Бенуа — бывший спецназовец, и в его случае это не просто громкая строчка в резюме. Сразу после учёбы француз отправился в школу спецназа, где провёл полтора года, проходя сложнейшие испытания. Затем пять лет отслужил в рядах вооружённых сил, участвуя в том числе в специальных операциях в Африке. И лишь шесть лет назад Сен-Дени, который носит очень громкое прозвище Бог войны, начал заниматься смешанными единоборствами.

Определённая база у Бенуа, конечно, была. Он с детства занимался дзюдо. Позже, будучи военным, он осваивал кикбоксинг и джиу-джитсу и преуспел в этом. При переходе в ММА ему повезло попасть в руки известного тренера по тайскому боксу Даниэля Вуарена, который в своё время работал с такими звёздами, как Дэн Хендерсон, Андерсон Силва и Лиоту Мачида. Сен-Дени быстро прошёл путь от любителей к профессионалам и в 2019 году начал биться в региональных промоушенах. Однако французский боец не скрывал, что им движет желание попасть в UFC: «Моей целью было бороться и зарабатывать себе на жизнь в UFC. Когда я уволился из спецназа, то у меня ничего не осталось. Я стал безработным. Поэтому сказал себе, что есть два года безработицы. За это время надо попасть в успешную организацию».

За первые 11 месяцев Сен-Дени провёл шесть поединков, выиграл пять из них, ещё один был признан несостоявшимся. Все победы были добыты сабмишенами, причём разнообразие поражало: рычаг колена, «гильотина», удушение сзади, армбар. Бенуа демонстрировал весь свой арсенал, но ему пришлось взять вынужденную паузу из-за ковида. После паузы в восемь месяцев Сен-Дени окончательно перешёл в Brave CF, где и оформился в локальную звезду. Во Франции воинственного бойца быстро полюбили болельщики. В новом для себя промоушене он в первом же поединке оформил дебютную победу нокаутом, забив Марио Саида во втором раунде. Там все убедились, что у Сен-Дени всё отлично и с ударной техникой.

Следом было ещё два поединка в Brave, и Бенуа расчехлил ещё один навык — оба раза француз победил ручным треугольником. Луан Сантьяго продержался до середины второго раунда, а Аркаитз Рамос сдался спустя три минуты после начала боя.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Такая эффектная серия не осталась незамеченной и в UFC. Всего через три месяца после последнего боя в Brave CF Сен-Дени уже дебютировал в лучшем ММА-промоушене мира. Это был турнир в Абу-Даби и поединок в полусредней весовой категории. Ранее француз не выступал в этом дивизионе, а в соперниках ещё и оказался опасный Элизеу Залески дос Сантос. Бой запомнился тем, что во втором раунде бразилец размалывал Сен-Дени, который уже не мог продолжать бой, но рефери из России Вячеслав Киселёв не вмешивался и позволял продолжаться форменному избиению. В итоге Бенуа добрался до судейского решения на морально-волевых качествах, но, разумеется, проиграл. Дебют в UFC вышел скомканным, но железная выдержка и характер француза запомнились многим.

Сен-Дени перезагрузился и, к слову, выбрал для этого нетривиальное место, отправившись на сборы в Болгарию. После этого вернулся в лёгкий вес и показал настоящую версию себя. Четыре победы — удушение сзади, нокаут, залом шеи и снова нокаут. А теперь пополнил коллекцию роскошным хай-киком в голову Фреволы.

Бенуа Сен-Дени Фото: ZUMA/ТАСС

Сен-Дени относится к типу бойцов, которых смело можно назвать универсальными. Бог войны умеет в октагоне всё: хорош в разменах, поставленный бокс, отличные и плотные кики, умело и агрессивно работает в партере, уже показал крепкую челюсть. Конечно, это ещё не боец самого высокого уровня, он поддаётся эмоциям и летит на соперников, а грамотно обученные и опытные оппоненты легко за это накажут. Плюс слишком сильно полагается на «держак», который в какой-то момент такими темпами начнёт подводить.

Пока Сен-Дени похож на апгрейд-версию Дастина Порье с улучшенной борьбой. И с этим парнем действительно придётся считаться, если он продолжит развиваться такими темпами. Бенуа уже на 11-м месте в рейтинге легковесов, и это лишь начало.