Голубой Халк и Чудо-женщина. Очень странный трэш-ток русских звёзд перед боем

18 ноября в «Сочи» состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», главным событием которого станет поединок по правилам кикбоксинга между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

Без сомнений, это один из главных поединков года для поклонников единоборств из России. У обоих спортсменов есть громкое имя, и оба обладают внушительной фанатской аудиторией. Тем интереснее было наблюдать за тем, как участники разогревали этот бой. Но трэш-ток сразу пошёл в странном направлении после того, как Штырков сравнил оппонента с героиней комиксов DC Чудо-женщиной: «С каким супергероем могу сравнить Минеева, если сам я Уральский Халк? Если я — Халк, то нужно брать вселенную Marvel. Напрашивается шутка. Чудо-женщина. Но это только шутка, если переходить на подколы. А так первое, что приходит в голову – Зелёный фонарь. Минеев немного похож фактурой на Райана Рейнольдса, который играл Фонаря».

Позже Иван объяснил, что хотел пошутить: «Когда мне задали вопрос, то было два выбора: Чудо-женщина или Женщина-кошка. Ну Владимир стал Чудо-женщиной».

Всё равно вышло довольно неубедительно и оставило некоторые вопросы, часть из которых озвучил сам Минеев, отвечая на вопрос о сравнении: «Здесь стоит добавить, что Штырков три раза перед тем, как это сказать, упомянул, что это шутка. Я не понимаю, почему он это сказал, для меня это неведомо. Для меня непонятно, почему один мужчина в другом мужчине видит женщину. Это нетрадиционный взгляд на вещи. Если он называет себя Халком, то непонятно, какого цвета этот Халк. Обычно он какого цвета, зелёного? Вот он какой-то голубой Халк».

Так мы получили бой по кикбоксингу между двумя известными бойцами, окрестившим друг друга «Чудо-женщина» и «Голубой Халк». Супергеройская окраска поединка, возможно, добавила интереса к противостоянию, но это однозначно было странно. А ранее Штырков уже предполагал, что Минеев неспособен на интеллектуальный трэш-ток: «Жёсткий трэш-ток — это что? Оскорбить? Это тупой трэш-ток. Это необразованность и неумение делать хороший трэш-ток. Просто обзывать в нашем возрасте просто смешно. Мне кажется, что от Минеева какого-то жёсткого, интеллектуального, умного и смешного трэш-тока не будет. Если он захочет газануть, то это, может быть, будет что-то в плане грубости».

Что касается самого боя, то многие эксперты однозначно склоняются к тому, что интриги тут нет. Минеев — кикбоксёр элитного уровня, поединок проходит на его территории. Да и в последние годы Владимир выступает только по кикбоксингу, выиграв досрочно у Эрко Джуна, Фернандо Родригеса и Рафаэля Карвальо. В уровне Волжанина сомневаться не приходится, уж три раунда по три минуты он выдаст на хорошем уровне практически в любом состоянии.

К Штыркову вопросов больше. Он, по его собственному признанию, познакомился с ударной техникой только в 26 лет. Не так давно он дебютировал в кикбоксинге и выиграл у бойца хорошего уровня Петра Романкевича. Впрочем, как отмечал Минеев, его будущий оппонент не боксирует, а дерётся. Возможно, это стало проблемой и в последнем поединке Ивана. Он встречался с Константином Ерохиным по правилам бокса и проиграл нокаутом всего за 70 секунд.

Как бы ни закончился этот поединок, Минеев и Штырков уже обязались провести реванш по правилам ММА. Возможно, там увидим новую серию супергеройских противостояний и экстравагантного трэш-тока.