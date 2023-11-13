«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев легко разнесёт Штыркова на своей территории? LIVE

Иван пошёл на рискованный шаг и принял поединок с Владимиром по правилам кикбоксинга.

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится интереснейший турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сойдутся Иван Штырков и Владимир Минеев. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга. Минеев провёл свой последний бой 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.

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