«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Минеев легко разнесёт Штыркова на своей территории? LIVE

18 ноября в Сочи на «RED ARENA» состоится интереснейший турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сойдутся Иван Штырков и Владимир Минеев. Поединок пройдёт в формате «три раунда по три минуты» по правилам кикбоксинга. Минеев провёл свой последний бой 16 сентября в Элисте. Его соперником стал экс-чемпион Bellator Рафаэль Карвальо. Дело завершилось уверенной победой россиянина. А Иван Штырков последний поединок по правилам бокса проиграл. 26 августа на Hardcore Boxing он уступил Константину Ерохину за 70 секунд.
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❗️ Клименко: бой с Минеевым — главный в году для Штыркова
Глава RCC Николай Клименко рассказал о важности боя с Владимиром Минеевым для Ивана Штыркова.
«Можно ли назвать этот бой самым главным для Ивана в этом году? Объективно, это самый главный бой 2023 года для Ивана: они вместе с Минеевым топ-бойцы, многие будут наблюдать за их противостоянием. Кикбоксинг — это самый яркий и ударный вид спорта, я рад, что Иван принял вызов, ему намного тяжелее. Как по мне: больше интереса вызовет история по ММА, которую мы запустим в следующем году», – сказал Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
⚔️ Магомед Исмаилов рассказал, какие бои с его участием находятся в разработке
Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поинтересовался у болельщиков относительно того, какой поединок с его участием привлекает их больше: с Тимуром Никулиным или Дарреном Тиллом. Кроме того, Исмаилов высказался о Владимире Минееве, с которым он встречался уже дважды.
«Тимур негодует: «Как так? Он будет бить Даррена Тилла, а не меня?» Оба противостояния в разработке, какой вам интересен больше, тому и быть, — Никулин или Тилл?
Для меня неважно, кто из них будет перед тем, как я встречусь с Минеевым, всё уже обговорено! Если Штырков не вырубит Минеева 18 ноября, а я вырублю Никулина или Тилла, наше третье противостояние состоится в ближайшее время! И это всё по боксу!» — написал Исмаилов у себя в социальных сетях.
Где смотреть турнир с главным боем Штырков – Минеев
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
🗣 Гаджиев высказался о предстоящем поединке Штыркова и Минеева
Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем бое между российскими бойцами Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.
«Ваня, безусловно, одно из явлений в российской индустрии единоборств. Конечно, он больше ассоциируется с ММА, но в последнее время начал выступать в кикбоксинге и боксе. Там у него пока не так хорошо получается, но опыт – дело наживное.
Володя, безусловно, фаворит. Но особенность Штыркова в том, что он не базовый кикбоксёр и обладает несколько непредсказуемой для кикбоксинга техникой. Ну и плюс, конечно, физическая сила, потому что Ваня – здоровый, раскачанный человек. Его вес в обычной жизни составляет 110 килограммов. Такой человек может ударить», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.
Дата и время турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Сочи на «RED ARENA». Он начнётся в 23:00 по московскому времени.
👊 Вагаб Вагабов выразил желание подраться со Штырковым на голых кулаках
Российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов дал комментарий по поводу поединка между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым, а также выразил желание провести бой на голых кулаках с одним из бойцов.
«Думаю, что шансы у Штыркова безусловно есть. Он недавно показал, как может бить опытного кикбоксера [Романкевича], у которого 50 поединков за спиной. Скорее всего, победа будет на стороне Вовы Минеева. По ММА шансов больше у Вани.
Также обсуждался мой поединок против Ивана Штыркова: этот бой возможен, желание есть. В случае победы Ивана над Минеевым, наш бой станет более реален. Скажу больше, этот поединок интересен не только по трем известным сегодня дисциплинам: боксу, кикбоксингу и ММА. Добавлю сюда и бой на голых кулаках в RCC HARD», — приводит слова Вагабова пресс-служба RCC.
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Штырков – Минеев
- Иван Штырков – Владимир Минеев;
- Ислам Муртазаев – Джонатан Оливейра;
- Никита Шостак – Александр Малафеев;
- Евгений Ганин – Дамьян Саванович.