Штыркову пора бросать бокс. Уральского Халка разбили за 70 секунд

В последнее время уже никого не удивляет, что спортсмены перебираются из одного вида единоборств в другой. А Иван Штырков решил устроить себе настоящий марафон. За 70 дней Уральский Халк намерен провести три поединка по различным дисциплинам. Стартовал Штырков 26 августа с бокса. Он выступил на турнире памяти Николая Каганского от Hardcore Boxing. Обернулась эта затея провалом.

В соперниках у Ивана оказался Константин Ерохин по прозвищу Русский Медведь. Он имеет солидный бэкграунд в смешанных единоборствах, даже выступал в UFC. С рекордом 10-4 боец принял решение перебраться в бокс. Помочь ему должен был стиль, в котором Ерохин разбивал соперников в MMA. Девять раз Константин отправлял своих оппонентов в нокаут – приличная статистика.

Штырков ворвался в бокс неудачно. Иван уступил Магомеду Исмаилову. При этом Уральский Халк продемонстрировал очень неплохую физическую подготовку, отработал с Лысым хищником все шесть раундов. Но, говоря откровенно, Мага выглядел намного увереннее и точнее, поэтому совершенно справедливо забрал победу единогласным решением судей. Поэтому Штырков горел желанием закрыть то поражение.

С первых же минут поединка стало понятно – Ивану будет очень тяжело. Ерохин бросился в атаку и начал накидывать тяжелейшие удары. И уже через 30 секунд Уральский Халк начал плыть. С комментаторской позиции кричал Исмаилов, который просил Штыркова отойти и разорвать дистанцию. Но Иван своего товарища уже не слышал, а после нескольких точных ударов рухнул на канвас. Судья отсчитывать нокдаун не стал, но это не помешало Ерохину оформить шикарное добивание. После второго падения Штыркова шатало так сильно, что судья был вынужден остановить поединок.

Первым на поражение Уральского Халка отреагировал всё тот же Исмаилов. Он выразил уверенность, что Иван продолжит свою карьеру в боксе, сделает выводы из поражения и вернётся сильнее.

Магомед Исмаилов российский боец «Я расстроен, я переживал за моего друга Ивана. Не люблю, когда так останавливают поединки. Если бы это был напряжённый шестираундовый плотный бой, но Ваня немножечко пропустил и не смог восстановиться. Я знаю, какой у него дух. Поражение — это не конец, это новое начало. Уверен, что он вернётся новой версией себя».



Сам Штырков также высказался после поражения. Он был немногословен: «Профессиональный спорт — это тяжёлая работа. И поражения, и такие поражения особенно, дают нам возможность остановиться и осознать, правильной ли дорогой мы идём, идём ли вообще или стоим. И встряхнуть иногда, это я почувствовал — Костя сегодня меня жёстко встряхнул. Спасибо ему за такой урок. Спасибо моим родным и моей команде».

Теперь рекорд Штыркова в боксе – 0-2. И если первый поединок действительно был конкурентным, то второй откровенно разочаровал. За 70 секунд Уральского Халка отправили в нокаут. Возможно, Ивану стоит вернуться в смешанные единоборства? А ещё под большим вопросом поединок Штыркова с Владимиром Минеевым, который и должен завершить марафон. Если череда тяжёлых поражений продолжится, бой вполне может сорваться.