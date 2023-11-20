Мог стать великим, но ушёл пробитым джорнименом. Как сломалась карьера боксёра Бахтова

Ровно 19 лет назад в Кемптене (Германия) состоялся бой за интернациональный титул WBC в супертяжёлом весе. Обладатель титула, перспективный российский боксёр Денис Бахтов проводил пятую защиту против одного из сильнейших на тот момент бойцов Европы, турка Синана Самила Сама. И этот бой разделил карьеру Бахтова на до и после. В 10-м раунде Денис, который считался однозначным фаворитом поединка, оказался в глухом нокауте после нескольких пропущенных апперкотов и впоследствии уже так и не вышел на прежний уровень, превратившись в джорнимена. Хотя когда-то ему прочили чуть ли не абсолютное чемпионство в тяжеловесах.

Перспективный старт

Уроженец Караганды начинал с любительского бокса, но его карьера в любителях получилась краткосрочной. Денис не сумел закрепиться в сборной и принял решение о переезде. Перебравшись в Санкт-Петербург, Бахтов сразу начал свой путь в профессионалах. Денис имел совсем небольшой для супертяжей рост (181 см) и не самые длинные руки, однако при этом обладал неплохой скоростью и максимально жёстким ударом.

В первых шести боях на профессиональном ринге Бахтов потерпел два поражения — от Алексея Варакина и Мэтью Эллиса, но в дальнейшем вышел на победную серию и сумел взять два убедительных реванша у своих обидчиков, победив обоих досрочно. Причём бой с Эллисом был титульным: Денис завоевал интернациональный пояс WBC, провёл четыре успешные защиты и на серии из 15 побед принял бой с чемпионом мира по любителям, крепким турком Синаном Самилом Саном. Если бы Бахтов победил, стал бы претендентом на полноценный чемпионский пояс.

Увы, этот бой закончился для Дениса печально. В 10-м раунде Сан выбросил мощный апперкот, после которого Бахтова повело. Турок почувствовал кровь и набросился на Дениса, выбросив серию ударов, которую завершил ещё одним апперкотом. Бахтов рухнул на пол и оказался в глубоком нокауте, потерпев третье поражение в профессиональной карьере.

Психологическая травма

Пожалуй, то поражение стало для Дениса точкой невозврата. Он значительно упал в мировых рейтингах, но главное – надломился психологически и, что называется, стал «пробитым» боксёром. Его скорость и сила вроде бы остались на месте, но уже не приносили должного результата. Победы чередовались с поражениями, причём побеждал Бахтов, мягко говоря, не самых сильных соперников: к примеру, есть в его резюме победа над Сердаком Агагиляном, который шёл с рекордом 1-16.

Фото: Martin Rose/Getty Images

А вот в боях с крепкими боксёрами или с перспективными проспектами Бахтов уже выступал откровенным джорнименом, чьим максимумом было просто продержаться до финального гонга. Денис боксировал с Хуаном Карлосом Гомесом, Мануэлем Чарром и даже с молодым на тот момент Энтони Джошуа и во всех случаях вчистую проиграл. Бахтов стал гораздо медленнее, чем в начале карьеры, стал хуже держать удар, и, конечно, в боях с вышеперечисленными топовыми боксёрами шансов на победу у него практически не было. Поражения сыпались на Дениса одно за другим.

В июне 2015 года Бахтов проиграл непобеждённому швейцарцу Арнольду Джерджяю и решил повесить перчатки на гвоздь в возрасте 36 лет. Казалось, что решение вполне логичное: да, Денис не добрался до полноценных поясов, но в целом он провёл довольно яркую карьеру, в которой были бои с топовыми боксёрами мирового уровня, второстепенные титулы и яркие победы.

Печальное возвращение

Однако спустя два года Бахтов решил возобновить карьеру и вернуться в профессиональный бокс. Что двигало российским боксёром на тот момент – непонятно. То ли это было решение финансовых проблем, то ли тяга к боксу в нём победила. Но отрезок после возвращения на ринг – худшее, что могло произойти с некогда очень перспективным боксёром.

За четыре года Денис провёл восемь поединков, в которых потерпел восемь поражений. Бахтов уже не просто был джорнименом, а стал настоящей боксёрской грушей. Россиянин в каждом бою пропускал массу ударов в голову и падал, что выглядело откровенно пугающе. Свой последний поединок Денис провёл в июле 2021 года и разделил ринг с перспективных казахом, двукратным призёром Олимпийских игр Иваном Дычко. Бой продлился 58 секунд, на исходе первой минуты Дычко поймал Бахтова на движении и мощнейшей двойкой отправил Дениса в нокаут. Бахтов корчился в судорогах и смог прийти в себя только с помощью врачей. Завершить карьеру в 41 год таким нокаутом — такого не пожелаешь даже врагу.