«Жадный» Чимаев решил забрать все пояса. Но пока не может дотянуться даже до одного

Прошёл месяц с того момента, как Хамзат Чимаев последний раз выходил в октагон. Тогда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Борз победил Камару Усмана. Правда, бой получился очень неоднозначным, а Чимаев получил повреждение. Но результат был достигнут – Хамзат стал победителем претендентского поединка, поэтому теперь ждёт своей очереди сразиться за титул в средней весовой категории. Однако Борзу этого показалось мало.

До окончательного восстановления ещё далеко, но Чимаев уже начинает бросать «вызовы». Накануне он обратился к Дане Уайту. Послание Хамзата получилось коротким, но ёмким.

Хамзат Чимаев непобеждённый арабо-чеченский боец UFC «Дана Уайт, позволь мне прикончить Алекса Перейру».

Стоит вспомнить, что Хамзат уже не раз заявлял о желании стать первым в истории тройным (!) чемпионом организации. Конечно, учитывая антропометрию Чимаева, а также его умение работать с весом, выступать в трёх категориях вполне возможно. Вот только пока на плечах у Борза нет поясов даже в тех дивизионах, в которых он успел попробовать свои силы. А попытка разорваться и броситься в разные стороны может оказаться провальной. Кажется, стоит сосредоточиться на одной цели и уже добиться желаемого результата. Особенно если учитывать, что Хамзату осталось дождаться соперника и сразиться с ним за пояс в среднем весе. А там варианта всего лишь два – это Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси.

Конечно, вариант с битвой против Перейры также выглядит довольно перспективно. А всё потому, что Алекс не очень хорош в борьбе. Но закладываться исключительно на это не стоит. Даже Иржи Прохазка, который довольно неплохо чувствует себя в партере, в итоге нарвался на колотушку бразильца и проиграл. Поэтому Хамзату следует быть максимально осторожным. Однажды Борз уже сражался с неуступчивым представителем Бразилии. И Гилберт Бёрнс наглядно продемонстрировал, что Чимаев вовсе не является безупречным, у него есть проблемы.

Стоит отметить, что Чимаева рады видеть в новом дивизионе. Например, на вызов Перейры моментально отреагировал Прохазка, который оставил пост в социальных сетях: «Хочу поприветствовать тебя в полутяжёлом весе».

Но помимо вопросов, насколько Чимаев готов к новому дивизиону, есть сомнения и в том, что Хамзату быстро дадут титульный поединок. Если в среднем весе ситуация намного проще, то к Перейре уже выстроилась настоящая очередь из желающих посягнуть на пояс. Поэтому если Борз получит быстрый титульник, организацию просто не поймут остальные бойцы. Вряд ли Дана Уайт станет рисковать благополучием яркого дивизиона, чтобы устроить поединок Чимаева и Перейры.