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Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер, бой в Саудовской Аравии, почему срывался поединок, соперники Джошуа, Тайсон Фьюри, Усик

Джошуа — самый продуманный тяжеловес. Выбирает слабых и бегает от Уайлдера
Яхья Гасанов
Джошуа — самый продуманный тяжеловес
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Энтони так осторожен, что чуть не загубил себе карьеру.

В мире супертяжёлой весовой категории в боксе сейчас есть четыре топовых бойца, поединки с участием которых гарантированно привлекут внимание болельщиков. Неслучайно Саудовская Аравия, постепенно пытающаяся прибрать к рукам все топовые противостояния в боксе, рассчитывала провести в декабре турнир, где планировали бои Тайсон ФьюриАлександр Усик и Энтони ДжошуаДеонтей Уайлдер.

Первая пара в итоге сдвинулась на февраль, а у других двух бойцов получились заминки, и они действительно будут биться в декабре в одном карде, но с другими соперниками. Известный промоутер Боб Арум, говоря об этом поединке, обронил недвусмысленную фразу: «Если бойцы не будут сходить с ума по деньгам, то бой жив».

Действительно, инсайды о том, что Джошуа и Уайлдер получат гигантские гонорары, появлялись везде. Сообщалось, что в случае Деонтея речь шла о $ 50 млн, а у Эй Джея, соответственно, ещё больше. Однако, возможно, есть и другой фактор. Джошуа последние годы отчаянно избегает поединка с Бронзовым бомбардировщиком.

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Уайлдер стал чемпионом мира в 2015 году, спустя год этого звания достиг и Энтони, и с тех пор Деонтей безостановочно бросал вызовы британцу. Это было время, когда этот бой был всем интересен и с точки зрения афиши, и с точки зрения спортивных амбиций. Два лучших тяжеловеса мира, возможность объединить пояса, тогда Усик ещё не поднялся в дивизион, а Фьюри стоял на перепутье из-за психологических проблем. Уайлдер, впрочем, сказал сразу, что Джошуа будет бегать от него: «Когда я его побью, второго раза не потребуется. Я буду жестоким и брутальным, так что ему хватит и одного раза. Бой будет в стиле «no mas». Я вообще всех пугаю. Видели, какой я страшный? Если считаете иначе — попробуйте меня заткнуть. У кого хватит духа? Джошуа будет бегать от меня лишь определённое время».

Энтони отмалчивался, у него был свой путь, поединок со страшным нокаутёром в него никак не вписывался. Даже его соотечественник Леннокс Льюис призывал Эй Джея принять бой и дать зрителям то, чего им хочется. Джошуа считал иначе и после двух успешных защит провёл бой с Владимиром Кличко — звездой на спаде, который был уже одной ногой в отставке. Энтони справился, несмотря на первый нокдаун в карьере, и добавил в свою коллекцию ещё два пояса, которые были вакантными. Спустя ещё три боя, в 2019 году, британец просчитался, выбрав в соперники пухленького и низкого Энди Руиса, который устроил жесточайший апсет, нокаутировав Джошуа.

Этот бой разделил карьеру британца на «до» и «после». Сначала был незрелищный реванш с Руисом, где Эй Джей минимизировал риски, а после Кубрата Пулева Джошуа принял бой с Александром Усиком. Разумеется, логика была в том, что есть значительное превосходство в габаритах и, скорее всего, победа дастся относительно легко. Однако Энтони проиграл и лишился всех поясов снова, а затем потерпел поражение и в реванше. Тактика с подбором соперников дала сбой, и это сильно ударило по психологии Джошуа, он срывался, раздавал депрессивные интервью, где говорил о завершении карьеры и о том, как ему тяжело.

В те годы Уайлдер, безуспешно вызывавший Джошуа, перебил всех, кто в теории мог претендовать на его пояс, и устроил яркий с Тайсоном Фьюри, завершившийся ничьей. К слову, это была добровольная защита Деонтея, он просто принял бой, Цыганский король, вернувшийся из небытия, не был обязательным претендентом. В итоге боксёры увязли в трилогии, Джошуа в таких условиях был неинтересен.

В итоге так вышло, что в какой-то момент Уайлдер и Джошуа шли на серии из двух поражений. В этот момент проводить их бой было не совсем правильно. Уайлдер отправился бить Роберта Хелениуса, скосил его в первом раунде и начал заниматься любимым делом — вызывать Джошуа. Энтони умудрился снова удивить всех выбором соперника. Им стал Джермейн Франклин. Всё бы ничего, но до этого американец проиграл Диллиану Уайту. Бой преподносили как возможность выйти на Джошуа, а в итоге её получил не победитель. Уайт тогда был в ярости и заявил в интервью, что если бы он знал о таком подходе Эй Джея в выборе оппонентов, то проиграл бы Франклину. Британец выиграл у Джермейна решением, но оставил множество вопросов. А в августе провёл бой с тем же Хелениусом, который вышел на коротком уведомлении, заменив Уайта. Диллиан попался на допинге.

После этого поединка разговоры о встрече Джошуа с Уайлдером вышли на новый уровень, бой был всё ближе, промоутер Эдди Хирн обещал, что это обязательно случится, только нужно уладить детали, но снова нет. Снова новые соперники. Энтони встретится с Отто Валлином, Уайлдер — с Джозефом Паркером. Боксёры были на одной пресс-конференции. Деонтей вообще забыл, что у него запланирован другой бой, и на протяжении всего мероприятия допытывался у Джошуа, когда же тот примет его вызов и разделит с ним ринг. Энтони опять отмолчался, а спустя неделю разразился гневным спичем, когда Уайлдер поставил его бойцовский характер под сомнения: «Кто он, чёрт возьми, такой? Он боксёр, а не психолог. У парня 50 боёв, и он подрался с Джейсоном Гаверном в своём 30-м поединке, тогда как я встретился с ним в 12-м. Мы отличаемся, и у меня есть характер. Если его команда ищет слабые места, тогда им не нужно смотреть сюда, потому что я силён».

Уайлдер переоценён или всё же один из лучших боксёров мира?
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Вышло неубедительно. Джошуа на самом деле всю свою карьеру считался мегаперспективным бойцом, которого аккуратно вели по правильному пути. Это не плохо, просто такая тактика выбора соперников. Кому-то это может не нравиться, но до поры до времени результат был. На этом фоне слова Джошуа вызывали недоумение: «Пройдут годы, вы обернётесь и скажете: «Вау, да этот парень бился со всеми. Вот что важно в наши дни, а не защита своего нуля или беспокоиться о чём-то другом».

Звучали бы эти слова, не будь поражений от Руиса и Усика? Команда Энтони всегда продуманно подходила к делу, но всё пошло наперекосяк из-за Энди, который сбил этот ареол непобедимости. Но ведь и дальше Джошуа не принимал бои со всеми. Тайсон Фьюри долго ждал соотечественника, то предлагал устроить настоящий мужской бой, то называл трусом, когда не получал ответа. У Энтони есть пробелы в карьере, он сосредоточился на том, чтобы подбирать проходных на бумаге соперников, но просчитался и здесь.

Идеальным спасением для наследия Энтони будут вышеупомянутые бои с Уайлдером и Фьюри. Сейчас уже не стоят на кону его пояса, он претендент. В таком случае действительно все скажут, что этот парень бился со всеми и если даже где-то проиграл, то не страшно. Главное, что попробовал и подарил зрителям такие противостояния. Первые шаги вроде бы есть. Эдди Хирн уже говорит, что бой Джошуа — Уайлдер планируется на следующий год.

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