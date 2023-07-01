«Уайлдер — переоценённый боец». Лучший нокаутёр мира действительно слабый боксёр?

Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал имя боксёра, которого он считает самым переоценённым. Им оказался 37-летний экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер.

«Переоценённый боец? Деонтей Уайлдер. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что я считаю Деонтея опасным нокаутёром. Однако его переоценивают, ведь Луис Ортис сделал из него школьника и настучал по голове. Да, Уайлдер нокаутировал его, но по раундам проигрывал 8-0. Его единственная заметная победа за всю карьеру – как раз победа в бою с Луисом Ортисом», — сказал Хирн в эфире DAZN Boxing.

Заявление Хирна достаточно противоречивое и даже в какой-то степени провокационное, хотя это некая фишка британца. Да и чего ждать от промоутера британца Энтони Джошуа в преддверии потенциального поединка между Джошуа и Уайлдером? Раскрутка боя, от которой никуда не деться.

Материалы по теме Эдди Хирн назвал самого переоценённого боксёра

Можно ли назвать боксёра с рекордом 43-1-2 переоценённым? Учитывая, что рекорд этот был набит в самой опасной весовой категории, где у абсолютно любого боксёра есть шанс на нокаут. Вся идеальная статистика Деонтея была испорчена лишь одним боксёром – Тайсоном Фьюри. Со всеми остальными соперниками Уайлдер расправился, причём практически всем, кто выходил с ним в ринг, Бронзовый бомбардировщик выключал свет: 42 победы из 43 были одержаны нокаутом. Да и Фьюри был близок к тому, чтобы пополнить этот список, но каким-то чудом Тайсон сумел подняться после, казалось, похоронного попадания от Уайлдера в их первом поединке.

По мнению Хирна, победа над Луисом Ортисом была единственной значимой в карьере. А остальные 42 победы, видимо, были лёгкими прогулками. Уайлдер десять раз успешно защищал титул чемпиона мира, дрался с обязательными претендентами по версии WBC и побеждал. Да, в его послужном списке нет побед над боксёрами с громкими именами, но разве это проблема Уайлдера? Бил тех, кого ему давали, защищал титул. Деонтей – единственный боксёр, который не проиграл Тайсону Фьюри в профессионалах, что тоже не состыковывается с понятием «переоценённый». А можно ведь ещё вспомнить, что до профессиональной карьеры у Уайлдера был довольно успешный любительский бэкграунд, главным достижением которой стала бронзовая медаль Олимпиады-2008. И это ещё один факт к опровержению слов Хирна.

Да, Деонтей – мягко говоря, не самый техничный боксёр. Его ударная техника иногда напоминает «размахайки» Вячеслава Дацика, и на том уровне, где боксирует Деонтей, смотрится это довольно нелепо. Да, Уайлдер проигрывал в некоторых своих боях, проигрывал очевидно, безоговорочно, но затем тушил своим соперникам свет и выходил победителем. Относится ли это к понятию «переоценённый»?

Есть другой пример, всё тот же Джошуа – подопечный Эдди Хирна. Энтони идеально сложён, показывает хорошую технику, футворк: такой типичный британский бокс. И при этом нарывается на оплеухи от малоизвестного Энди Руиса и проигрывает все свои чемпионские титулы. А позже ничего не может сделать с двух боях с Александром Усиком. Так, может, всё-таки нокаутирующая мощь при странной технике лучше идеальных джебов и скорости, которые не приносят побед? И это вновь к вопросу о том, кто же на самом деле переоценён в современном боксе.

Конечно, Эдди Хирн такими заявлениями пытается привлечь побольше внимания к потенциальному поединку Джошуа – Уайлдер. Но за этими высказываниями вряд ли скрывается то, что на самом деле думает британский промоутер. Назвать «переоценённым» человека, потушившего свет 42 боксёрам, десять раз защитившего титул чемпиона мира и ставшего призёром Олимпиады, мог только человек, который не разбирается в боксе, и Эдди Хирн к таким людям не относится. Если бой Джошуа и Уайлдера всё же состоится, Деонтей охотно опровергнет слова Хирна и покажет, кто же на самом деле переоценён.