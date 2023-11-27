Конору грозит тюрьма. Экс-чемпион UFC затеял революцию в родной Ирландии?

Конор Макгрегор – самый скандальный и одиозный боец в истории UFC. Он продолжает стабильно попадать в неприятные ситуации. Любопытно, что до этого момента ему удавалось просто виртуозно избегать опасных последствий. Несколько раз ирландец был максимально близок к тюремному заключению. Но постоянно выпутывался из всех переделок. Теперь в «криминальной» истории Конора намечается новый виток. Кажется, Макгрегор решил затеять настоящую революцию на родине.

23 ноября в Ирландии произошло нападение на прохожих, в результате которого пострадали четыре ребенка и женщина, которая пыталась защитить детей. А затем в СМИ появилась непроверенная информация, что виновником стал алжирец. В Дублине вспыхнули серьëзнейшие беспорядки, которые правительство попыталось быстро пресечь. Страдали магазины и здания, бунтующие крушили улицы и нападали на представителей правоохранительных органов. И в этот момент Конор совершил довольно странный поступок – решил остро отреагировать на ситуацию в социальных сетях.

Конор Макгрегор ирландский боец UFC, экс-чемпион организации в лёгком и полулёгком весе «Отвратительные сцены прошлой ночью в центре Дублина. Люди грабят магазины, ведомые гневом и яростью, которые Ирландия испытывает из-за провальной политики правительства. Был ли у этого режима когда-либо хоть один успешный период? Здравоохранение в стагнации. Страшный жилищный кризис. Иммиграция открыта. Климатическое лицемерие ударило нам в лицо. Опасность на наших улицах возросла как никогда. Можем ли мы отметить какие-либо успехи? Мы можем раскритиковать этих грабящих и разрушающих наши улицы прошлой ночью, и мы это сделаем. Но когда всё заканчивается, в центре внимания снова оказываются все провальные политики этого ирландского правительства. Ждём действий. Семьи скорбящих ждут. Мы не забудем. Вы не спрячете это под ковёр. Мы поддерживаем скорбящих. Внесите изменения или уступите дорогу».

На этом ирландец останавливаться не захотел, выкатив ещё один провокационный пост: «Не оправдываю вчерашних беспорядков и нападений на наших служащих, исполнявших долг. Не оправдываю грабежи и мародерство. Случившееся ночью не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для перемен. И быстро!

Я занят организацией. Поверьте, я куда более организован, у меня есть поддержка. Помяните моё слово, Ирландия доживёт до перемен, до необходимых перемен. Если в ближайшее время они не примут план по обеспечению безопасности Ирландии, это сделаю я».

Жёстко Макгрегор прошёлся по президенту Ирландии Майклу Хиггинсу, которого назвал «никчёмным, ничтожным и бесхребетным». Говоря откровенно, такие нападки могут обойтись Конору очень дорого. Конечно, Ноториус просто пытался сказать, что у властей нет плана по преодолению трудностей, а проблем становится всё больше. Но такой острый выпад в сторону первого лица страны Макгрегору могут и не простить.

Правоохранительные органы быстро увидели, что таким образом Макгрегор призывал к переменам в стране и подверг критике деятельность правительства Ирландии. Поэтому местная полиция уже начала проверку в отношении экс-чемпиона UFC по подозрению в разжигании межнациональной розни. Стоит отметить, что это лишь первый пункт, по которому началась необходимая процедура. Возможно, список обвинений будет сильно расширен, если в постах Макгрегора найдут попытки спровоцировать государственный переворот.

До этого момента Конор постоянно избегал наказания, балансировал на грани. Но, видимо, Макгрегор всё-таки переступил черту. Теперь возвращение ирландца в лучшую лигу на планете под большим вопросом. И будет очень любопытно посмотреть на реакцию боссов UFC, которые ради Ноториуса разругались с USADA и были готовы создать ему максимально комфортные условия.