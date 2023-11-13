«Он будет и дальше всех вырубать». Изучаем шансы Павловича вернуться в титульную гонку

В минувшие выходные Сергей Павлович упустил шанс стать временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, проиграв Тому Аспиналлу. Учитывая то, на какой мощной серии россиянин подходил к этому поединку, ожидания были достаточно высокими, но Павлович не справился с движением британца и был отправлен в нокаут уже на второй минуте поединка.

Теперь возникает логичный вопрос — что дальше для Сергея? Он уже обозначил свои приоритеты, ему нужен реванш, но необязательно незамедлительный: «Хочу реванш, может, не сразу, но моя цель взять реванш у Тома. Я не получил урона своему здоровью, со мной всё в порядке. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар. Скоро вернусь в клетку, хочу быть активным и выступать, чтобы снова иметь шанс подраться за пояс. Это моя цель, и мы к ней придём!».

Сам Аспиналл, к слову, не отказывается и уверен, что в будущем у них ещё обязательно будет поединок: «Конечно, у нас будет реванш. Ему, кажется, 31 год, мне 30, и у нас обоих есть как минимум пять лет в этом спорте. Поверьте мне, он продолжит вырубать всех, с кем будет драться в дивизионе, так что мы сделаем это снова».

Прямо сейчас Павлович отодвигается назад в гонке за титул. Впереди него точно будет Сириль Ган, а значит, россиянину придётся провести как минимум ещё один бой, чтобы вернуться в число претендентов. Многое будет зависеть от того, придётся ли Аспиналлу защищать временный пояс. В истории UFC такие прецеденты были, и, учитывая, что Джонс ещё долго не вернётся, а ему обещан бой со Стипе Миочичем, возможно, и Том проведёт пару защит.

В таком случае Павловичу придётся дать шанс тем, кто находится ниже него в рейтинге. Мы точно отбрасываем вариант со Стипе Миочичем. Ветеран не будет биться ни с кем, кроме Джонса, с этим просто стоит смириться. Кёртис Блэйдс тоже мимо, так как совсем недавно вчистую проиграл Павловичу и с тех пор ещё не дрался, чтобы закрыть это поражение. Пожалуй, самым очевидным вариантом становится Александр Волков, который сейчас располагается на шестой позиции. Россиянин идёт на серии из трёх побед, и промоушен таким боем можем убить двух зайцев — даст Павловичу возможность реабилитироваться и даст Волкову шанс ворваться в титульную гонку через бой с топом. Разумеется, для российских болельщиков и для самих бойцов это неоптимально, но со спортивной точки зрения логично.

Другой вариант — Жаилтон Алмейда. Бразилец очень нравится руководству UFC, и он очень быстрыми шагами приближается к топ-5. Алмейда легко прошёл всех своих соперников — Портера, Туркаля, Шамиля Абдурахимова, Жаирзиньо Розенстрайка, Деррика Льюиса. Сейчас он на седьмой строчке рейтинга, сразу за Волковым, и выглядит весьма опасным соперником. После поражения у Павловича не очень широкий выбор опций для возвращения, так что промоушен вполне может протестировать Алмейду на опасном ударнике из России.

Идеальный вариант для Павловича — бой с Сирилем Ганом. Француз в последних двух поединках успел и проиграть, и выиграть, но амбиции у него огромные, так что он нацеливается исключительно на титульный шанс, рискованный бой с Сергеем ему попросту неинтересен. Более того, Сириль уже успел бросить вызов Аспиналлу, но британец его просто отшил: «Ган бросил мне вызов? Очень смешно, что он сейчас захотел подраться. После того как я съездил во Францию и бросил ему вызов, он отказался от боя. Думаю, он должен подраться с Алмейдой».

Алмейда — очень плохой бой для Гана, учитывая стилистику, а вот с Павловичем есть возможность. В целом с точки зрения перспектив поединок с французом будет хорошей возможностью для Сергея, так как это гарантированная возможность быстро выйти на реванш с Аспиналлом и укрепиться в статусе главного претендента. Со спортивной точки зрения Ган такой же неудобный соперник, как и сам Аспиналл. У него же те козыри в виде скорости и футворка, но нет такой же нокаутирующей мощи.

Павлович ещё не потерял ничего. После обновления рейтингов он останется на достаточно высокой позиции и будет снова претендовать на титул. Возможно, для этого нужно будет провести больше одного боя, но россиянина рано списывать. После поражения от Алистара Оверима он уже возвращался, способен вернуться и теперь. Просто теперь нужно идти более длинным путём, поработать над своим геймпланом и не спешить.