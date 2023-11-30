Царукян проверит борьбу с Дариушем и пойдёт за поясом. Где смотреть UFC Fight Night 233

Дата и время турнира UFC Fight Night 233
В ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США) состоится турнир UFC Fight Night 233. В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). Изначально Король должен был провести поединок против новозеландца Дэна Хукера, но тот получил повреждение. А в главном событии вечера встретятся Бенеил Дариуш (22-5-1) и Арман Царукян (20-3).
Предварительный кард начнётся в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск.
Прямая трансляция боя Бенеил Дариуш – Арман Царукян
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 233 с главным боем Бенеил Дариуш – Арман Царукян можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Fight Night 233
Основной кард
- Легкий вес: Бенеил Дариуш – Арман Царукян.
- Легкий вес: Бобби Грин – Джалин Тернер.
- Легчайший вес: Роб Фонт – Дейвисон Фигейреду.
- Полусредний вес: Шон Брэди – Келвин Гастелум.
- Средний вес: Пунахеле Сориано – Дастин Штольцфус.
Предварительный кард
- Легкий вес: Клэй Гуида – Хоаким Силва.
- Женщины, легчайший вес: Миша Тэйт – Джулия Авила.
- Средний вес: Коди Брандейдж – Закари Риз.
- Легкий вес: Джо Солецки – Драккар Клозе.
- Полулегкий вес: Стив Гарсия – Мелкизаэл Коста.
- Полутяжелый вес: Родолфо Беллато – Игорь Потеря.
- Средний вес: Веллингтон Турман – Джаред Гуден.
- Женщины, наилегчайший вес: Вероника Харди – Джейми-Лин Хорт.
Материалы о турнире UFC Fight Night 233
Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Прогноз на бой Дариуш – Царукян
Чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов поделился мнением о предстоящем поединке.
«Бой — пушка, оба топа, но вижу Армана явным фаворитом. Он реальная угроза для этого веса и может в будущем сместить чемпиона. Буду обязательно смотреть», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Также прогнозом на этот бой поделился известный российский промоутер Камил Гаджиев.
«Для Царукяна этот бой – испытание, и я даже не знаю, кого считать фаворитом. Думаю, шансы 50 на 50. С медийной точки зрения для Армана это – так себе. А из хороших новостей – если дали Дариуша, то Царукяна воспринимают в UFC реальным топом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.