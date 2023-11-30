Арман грезит реваншем с Махачевым, но для начала должен разбить иранца.

Царукян проверит борьбу с Дариушем и пойдёт за поясом. Где смотреть UFC Fight Night 233

Дата и время турнира UFC Fight Night 233

В ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США) состоится турнир UFC Fight Night 233. В соглавном бою вечера сойдутся Бобби Грин (31-14-1) и Джалин Тёрнер (18-8). Изначально Король должен был провести поединок против новозеландца Дэна Хукера, но тот получил повреждение. А в главном событии вечера встретятся Бенеил Дариуш (22-5-1) и Арман Царукян (20-3).

Предварительный кард начнётся в 00:00 мск, бои основного карда — в 3:00 мск.

Прямая трансляция боя Бенеил Дариуш – Арман Царукян

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 233 с главным боем Бенеил Дариуш – Арман Царукян можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 233

Основной кард

Легкий вес: Бенеил Дариуш – Арман Царукян.

Бенеил Дариуш – Арман Царукян. Легкий вес: Бобби Грин – Джалин Тернер.

Бобби Грин – Джалин Тернер. Легчайший вес: Роб Фонт – Дейвисон Фигейреду.

Роб Фонт – Дейвисон Фигейреду. Полусредний вес: Шон Брэди – Келвин Гастелум.

Шон Брэди – Келвин Гастелум. Средний вес: Пунахеле Сориано – Дастин Штольцфус.

Предварительный кард

Легкий вес: Клэй Гуида – Хоаким Силва.

Клэй Гуида – Хоаким Силва. Женщины, легчайший вес: Миша Тэйт – Джулия Авила.

Миша Тэйт – Джулия Авила. Средний вес: Коди Брандейдж – Закари Риз.

Коди Брандейдж – Закари Риз. Легкий вес: Джо Солецки – Драккар Клозе.

Джо Солецки – Драккар Клозе. Полулегкий вес: Стив Гарсия – Мелкизаэл Коста.

Стив Гарсия – Мелкизаэл Коста. Полутяжелый вес: Родолфо Беллато – Игорь Потеря.

Родолфо Беллато – Игорь Потеря. Средний вес: Веллингтон Турман – Джаред Гуден.

Веллингтон Турман – Джаред Гуден. Женщины, наилегчайший вес: Вероника Харди – Джейми-Лин Хорт.

Материалы о турнире UFC Fight Night 233

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Прогноз на бой Дариуш – Царукян

Чемпион Hardcore ММА Шамиль Рамазанов поделился мнением о предстоящем поединке.

«Бой — пушка, оба топа, но вижу Армана явным фаворитом. Он реальная угроза для этого веса и может в будущем сместить чемпиона. Буду обязательно смотреть», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также прогнозом на этот бой поделился известный российский промоутер Камил Гаджиев.

«Для Царукяна этот бой – испытание, и я даже не знаю, кого считать фаворитом. Думаю, шансы 50 на 50. С медийной точки зрения для Армана это – так себе. А из хороших новостей – если дали Дариуша, то Царукяна воспринимают в UFC реальным топом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.