Король Райан вернулся править. Гарсия убрал Дуарте, несмотря на истерику

В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США) прошёл большой боксёрский вечер, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом WBC в суперлёгком весе Райаном Гарсией и мексиканским боксёром Оскаром Дуарте.

Король Райан подходил к поединку на фоне чувствительного поражения нокаутом от Джервонты Дэвиса. Бой прошёл в конце апреля, и там Танк просто смял Гарсию ударом в корпус, после которого тот уже не поднялся. С тех пор Райан успел рассориться с промоутерами, сменить тренеров, а потом снова поругаться с людьми, которые продвигают его самого и бои с его участием. Причём Гарсия умудрился сделать это публично и за несколько дней до боя. Было похоже на истерику. На этом фоне моральное состояние американца вызывало вопросы. Тем более что на Райана давила необходимость вернуться на победную тропу.

В соперниках был опасный нокаутёр, который шёл на серии из 11 побед и не проигрывал с 2019 года. Дуарте известен любовью к финишам и в каждом своём поединке стремится к нокаутам. Из 26 побед мексиканца 21 была добыта именно таким образом. В последнем бою в мае этого года Оскар уверенно разобрал Д’Анджело Кейза, который просто отказался продолжать встречу. Так или иначе, поединок Гарсии и Дуарте обещал быть очень ярким.

Райан начал поединок с пристрелки. Работал джебом, периодически пробовал серийные атаки и постоянно двигался. Дуарте адаптировался к происходящему, перекрывался и начал постепенно прессинговать. Оскар работал по этажам и двигался на соперника. Большой акцент мексиканец делал на удары по корпусу, что было неудивительно. Гарсия отвечал достаточно остро, наказывал апперкотами, если Дуарте оказывался слишком близко, и постоянно уходил от левой руки. Райан атаковал резче, а Оскар брал своё напором и постоянным давлением.

Ближе к середине поединка Дуарте начал перехватывать инициативу. Он начал активнее входить в раунды, подобрал ключи к Гарсии и всё так же вкладывался в мощные удары по корпусу. Это доставляло Райану большие неприятности, он перешёл к пассивному ведению боя: двигался по кругу и уворачивался от ударов, но сам практически не атаковал. Отчасти из-за усталости, так как на руках Золотой мальчик тоже был уже не так быстр. Зрители начали гудеть. Дуарте видел, что Гарсия начал подседать, и в седьмом-восьмом раундах начал взвинчивать темп.

В итоге Оскар за это и поплатился. Слишком поверив в собственную неуязвимость, мексиканец в восьмом раунде бросился в бездумную атаку. Райан, уходя в сторону, выбросил чек-хук наотмашь и попал, а Дуарте закачался. Гарсия быстро это понял и выдал мощную серию ударов, после которой Оскар едва не провалился в канаты и присел. Рефери тут же вмешался, но мексиканский боксёр поднялся слишком поздно.

Гарсия эффектно вытащил поединок, который начал упускать, и вернулся на победную серию, вновь надев корону. Нет никаких сомнений в том, что дальше Райан попытается выбить себе максимально громкий поединок, чтобы окончательно вернуться в топ. Первый шаг, пусть и не самый уверенный, уже сделан.