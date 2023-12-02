Райан Гарсия — Оскар Дуарте: Золотой мальчик сцепился с промоутерами, забыв про бокс. LIVE

В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США) на арене «Toyota Center» состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок в суперлёгкой весовой категории между экс-звездой любительского бокса и бывшим временным чемпионом по версии WBC Райаном Гарсией и мексиканцем Оскаром Дуарте.
Гарсия подходит к поединку после своего единственного поражения в профессиональной карьере от Джервонты Дэвиса, тогда Райан уступил нокаутом. Оскар Дуарте проигрывал в 2019 году, но с тех пор выдал серию из 11 побед.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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💥У Гарсии и Дуарте на двоих 40 нокаутов
Гарсия 19 раз побеждал досрочно, Дуарте — 21. Вряд ли эти парни захотят затягивать разборку между собой до решения судей.
🔁 Перед этим боем Гарсия сменил тренера
Райан частенько меняет тренеров. Он работал с Эдди Рейном, потом ушёл с Джо Гуссену, а предстоящий поединок станет дебютным в тандеме с Дерриком Джеймсом.
Где смотреть бой Райан Гарсия — Оскар Дуарте
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
🥊 Гарсия в последний раз проиграл нокаутом от удара в корпус
Райан вряд ли любит вспоминать поражение в поединке с Джервонтой Дэвисом. Танк сложил Гарсию ударом в печень и вынудил того прекратить поединок. За это решение Райана сильно критиковала общественность.
Дата и время турнира с главным боем Гарсия — Дуарте
Боксёрский турнир состоится в ночь со 2 на 3 ноября в городе Хьюстон (США) на арене «Toyota Center». Начало турнира в 4:00 по московскому времени.
🤒 Прозвище Дуарте переводится как «мигрень». Каковы шансы, что Гарсия заболеет?
Дуарте выступает по профессионалам с 2013 года, его рекорд 26-1-1. Сейчас он идёт на серии из 11 побед и оправдывает своё прозвище «La Migrana», что переводится как мигрень.
Полный кард турнира с главным боем Гарсия — Дуарте
- Райан Гарсия — Оскар Дуарте;
- Охара Дэвис — Исмаэоь Барросо;
- Шейн Моусли — Джошуа Конли;
- Флойд Шофилд — Рикардо Торрес;
- Дариус Фулгхум — Пачино Хилл;
- Шон Гарсия — Джозеф Джонсон;
- Гаэль Кабрера — Алехандро Домингес;
- Эза Стивенс — Доминик Гриффин;
- Данило Диез — Хосе Альварадо.