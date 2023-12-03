Бриджес устроит новое шоу на взвешивании, Хейни повесит на свои плечи очередной пояс? LIVE

В ночь с 9 на 10 декабря состоится грандиозный боксёрский турнир в Сан-Франциско (США). В его рамках запланировано сразу четыре титульных поединка. Особенный интерес вызывает женский бой, в котором сойдутся Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) и Аврил Мати (8-1-1, 3 КО). На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Энди Крус (1-0) и Эктор Танаджара (21-1-1, 6 KO) сразятся за пояс чемпиона по версии IBF International в лёгком весе (до 61,2 кг). Лиам Паро (23-0, 14 KO) и Монтана Лав (18-1-1, 9 KO) зарубятся за титул чемпиона по версии WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

А в главном событии вечера сойдутся Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни (30-0, 15 KO). Они будут биться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.