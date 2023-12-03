Бриджес устроит новое шоу на взвешивании, Хейни повесит на свои плечи очередной пояс? LIVE

В ночь с 9 на 10 декабря состоится грандиозный боксёрский турнир в Сан-Франциско (США). В его рамках запланировано сразу четыре титульных поединка. Особенный интерес вызывает женский бой, в котором сойдутся Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) и Аврил Мати (8-1-1, 3 КО). На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Энди Крус (1-0) и Эктор Танаджара (21-1-1, 6 KO) сразятся за пояс чемпиона по версии IBF International в лёгком весе (до 61,2 кг). Лиам Паро (23-0, 14 KO) и Монтана Лав (18-1-1, 9 KO) зарубятся за титул чемпиона по версии WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
А в главном событии вечера сойдутся Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни (30-0, 15 KO). Они будут биться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
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🥊 «Он слишком высокомерный». Чимаев рассказал, почему отписался от Хейни в соцсетях
Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев рассказал, почему принял решение отписаться от американского боксёра Девина Хейни в социальных сетях.
«Да, мы с Хейни общались, но я отписался от него. Он высокомерный слишком. Сказал: «Белому пацану для меня непростительно проиграть». Это было расистски.
Если я скажу, что чёрному не проиграю, весь мир будет говорить, что Хамзат чёрных не любит. Чёрный или белый – какая разница? Мы все одинаковые. Когда чёрный такое говорит, ничего страшного, но если я об этом скажу, весь мир будет об этом говорить. А у меня и чёрные, и белые друзья – мне без разницы», — сказал Чимаев в интервью Нурлану Сабурову.
🚨 Чемпион мира, завершивший все выигранные бои нокаутом, вызвал Лопеса, Хейни и Дэвиса
Действующий чемпион IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO), успешно проведший первую защиту титула, заявил о желании сразиться со звёздами дивизиона.
«Мне хватает три-четыре раунда, чтобы понять левшу. Затем происходит то, что произошло сегодня. Теофимо Лопес, Девин Хейни и Джервонта Дэвис, если вам нужен титул, приходите и сражайтесь», — сказал Матиас в послематчевом интервью.
🔮 Теофимо Лопес дал прогноз на титульный бой Хейни и Прогрейса
Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американец Теофимо Лопес высказался о предстоящем поединке между соотечественниками Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Реджисом Прогрейсом (29-1, 24 KO).
«Реджису придётся надавить на Хейни. У Девина подушки вместо рук, Реджис может позволить себе пропустить удар. Опусти голову вниз и дай ему попасть по верхней части головы, чтобы он сломал руку. Это мелочь, но грязная тактика поможет ему выиграть бой.
Если он не будет делать этого, то Хейни хорошо выступит, он настроен на победу. Это следующая американская мечта, надежда Америки, посмотрите, что произошло с Ломаченко. Реджис – чемпион, но в то же время он аутсайдер, и он не должен воспринимать свой статус как должное», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу EsNews.
Где смотреть турнир с главным боем Риджис Прогрейс – Девин Хейни
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.
🏆 Девин Хейни освободит четыре титула в лёгком весе
Неоспоримый чемпион в лёгком весе Девин Хейни сообщил, что отказывается от всех четырёх своих титулов перед боем с Реджисом Прогрейсом, который состоится 9 декабря.
«Я сделал всё, что мог, в категории до 135. Самым важным для меня было организовать бой с Джервонтой Дэвисом, а его сторона не проявила никакого интереса к этому поединку. Я перерос этот дивизион, поэтому теперь я перехожу в 140, чтобы стать чемпионом в двух весовых», – приводит слова Хейни ESPN.
Когда пройдёт турнир с боем Эбани Бриджес – Аврил Мати
Боксёрский турнир состоится в ночь с 9 на 10 декабря в городе Сан-Франциско (США). Начало турнира в 4:00 по московскому времени.
🔥 Промоутер Райана Гарсии назвал желаемого соперника после его возвращения
Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного легковеса Райана Гарсии (24-1, 20 KO), высказался о перспективах своего подопечного после возвращения американца на ринг.
«Я никогда не делал Теофимо [Лопесу] предложение. Я пообщался с его промоутером Бобом Арумом, мы обсудили процентное разделение, и на этом всё. Я не делал ему предложение.
Я буду внимательно следить за выступлением Девина Хейни и Реджиса Прогрейса, победитель может услышать звонок от меня. Мы можем начать переговоры о бое с Райаном», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Полный кард боксёрского вечера
- Риджис Прогрейс – Девин Хейни;
- Лиам Паро – Монтана Лав;
- Энди Крус – Эктор Танаджара;
- Эбани Бриджес – Аврил Мати.