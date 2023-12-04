Новый турнир UFC, титульники Девина Хейни и Эбани Бриджес. Топ-6 боёв недели

Начинается новая неделя, и она не оставит нас без интересных событий в мире бокса и смешанных единоборств. Намечается очередной турнир UFC, который экстренно перенесли из Шанхая в Лас-Вегас и в кратчайшие сроки наполнили его классными бойцами. Возглавят его Ядонг Сонг и Крис Гутьеррес. Среди главных событий в боксе очередной бой Девина Хейни, который сразится с Реджисом Прогрейсом за титул чемпиона мира по версии WBC. Также мы увидим возвращение секс-символа мирового бокса — Эбани Бриджес. Мы собрали главные события предстоящей недели (с 4 по 10 декабря) и расскажем о них подробнее.

В ночь с 9 на 10 декабря. Реджис Прогрейс — Девин Хейни

В ночь с 9 на 10 декабря состоится турнир в Сан-Франциско, и там кард по именам выглядит более внушительно. Возглавляет боксёрский вечер титульный поединок в первом полусреднем весе между Реджисом Прогрейсом и Девином Хейни, который чуть ранее освободил все пояса в лёгком весе, где он был абсолютным чемпионом мира. В последнем бою Девин достаточно спорно победил Василия Ломаченко и теперь с рекордом 30-0 поднимается в новый вес и сразу попытается отобрать пояс у действующего чемпиона по версии WBC. Прогрейс не сразу согласился на этот поединок, для него это лишь вторая защита пояса, который он завоевал в ноябре прошлого года. В активе Реджиса 29 побед при всего одном поражении. Его нынешнему чемпиону нанёс Джош Тейлор в 2019 году. Очевидно, повторять эту историю Прогрейс не хочет, но у Хейни есть и свои планы.

Девин Хейни Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 декабря. Эбани Бриджес — Аврил Мати

В одном карде с Хейни и Прогрейсом выступят и девушки. Эбани Бриджес (9-1), к которой давно приклеилось звание секс-символа мирового бокса, будет защищать титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе. Австралийка в марте прошлого года завоевала пояс в бою с Марией Роман, а затем успешно защитила его, нокаутировав Шеннон О’Коннелл. Теперь соперницей Бриджес станет её соотечественница Аврил Мати, которая идёт после поражения от Рамлы Али. Всего у Мати восемь побед, поражение и ничья. Нокаутирующей мощи у девушек немного, на двоих всего семь нокаутов за 20 поединков, но Эбани, так или иначе, приковывает к себе внимание.

В ночь с 9 на 10 декабря. Робейси Рамирес — Рафаэль Эспиноса

Также в ночь на 10 декабря пройдёт боксёрский вечер в Пемброк-Пайнс, главным событием которого станет поединок за звание чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBO. Кубинец Робейси Рамирес будет проводить вторую защиту титула в поединке с непобеждённым и очень опасным Рафаэлем Эспиносой. Рамирес начал карьеру с поражения, но потом выдал 13 побед, попутно взяв вакантный титул WBO в бою с Айзеком Догбо, и защитил его в поединке с японцем Сатоши Симидзу. Эспиноса — мексиканец, у него 21 победа в 21 поединке, причём 18 из них добыты нокаутами. Стоит обратить внимание и на габариты Рафаэля. Его рост 185 сантиметров, что очень много для этой весовой категории. К примеру, у Рамиреса всего 168 сантиметров. Поможет ли это Эспиносе?

В ночь с 9 на 10 декабря. Ядонг Сонг — Крис Гутьеррес

В Лас-Вегасе на арене «Apex» в ночь на 10 декабря состоится предпоследний турнир UFC в этом году. Изначально он должен был пройти в Шанхае (Китай), но по неназванным причинам ивент переправили в США и экстренно пересобрали кард. В главном событии вечера сойдутся топовые представители легчайшего веса Ядонг Сонг и Крис Гутьеррес. Китайский боец занимает седьмую строчку рейтинга и идёт после победы над Рики Симоном. Сонг давно грезит поединком с Петром Яном, но сначала нужно пройти крепкого и опытного Гутьерреса. Крис в октябре уверенно разобрался с Хейли Алатенгом и занимает 14-е место в рейтинге. Для американца это отличный шанс приблизиться к топ-5.

В ночь с 9 на 10 декабря. Энтони Смит — Халил Раунтри

В соглавном событии того же турнира UFC встретятся полутяжеловесы Энтони Смит и Халил Раунтри. Изначально соперником Раунтри был Азамат Мурзаканов, а поединок планировался на 2 декабря. Россиянин выбыл, на замену вышел Энтони Смит, но бой передвинули на неделю вперёд. Смит — настоящий ветеран ММА, в его активе 54 поединка, и сейчас он занимает восьмое место в рейтинге полутяжеловесов. В последнем бою он одолел Райана Спэнна. Раунтри, в свою очередь, сейчас на подъёме и идёт на серии из четырёх побед подряд, три из которых — нокаутами. Халил занимает 11-е место, и бой со Смитом может стать путёвкой в топ-10.

Халил Раунтри Фото: Jeff Bottari/Getty Images

10 декабря. Крис Биллам-Смит — Матеуш Мастернак

В Борнмуте (Англия) 10 декабря пройдёт турнир по боксу, который возглавит поединок за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Местный боец Крис Биллам-Смит (18-1) будет проводить первую защиту пояса. Британец идёт на серии из девяти побед и в последнем поединке вчистую выиграл решением у Лоуренса Околи, который трижды побывал в нокдауне. Соперником Криса станет 36-летний польский ветеран Матеуш Мастернак, у которого 52 боя в профессиональной карьере (47-5). Поляк выиграл последние шесть поединков и заслужил статус претендента. Это его первая возможность завоевать титул чемпиона мира.