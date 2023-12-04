«Петя даёт огня, он вернёт пояс в 2024 году». Звезда RCC — про Яна и карьеру

Михаил Рагозин — известный российский боец смешанных единоборств с внушительным бэкграундом.

Профессионально Михаил выступает с 2015 года, а теперь возвращается после паузы длиной в год. В интервью Рагозин рассказал о причинах длительного простоя, о мыслях про смену весовой категории, а также о желании провести поединок с Магомедом Исмаиловым. Кроме того, Михаил вспомнил о бое Штыркова с Минеевым и высказался о Петре Яне и его предстоящем возвращении.

— У тебя получилась достаточно долгая пауза в карьере, насколько я знаю, ты проходил лечение. Что случилось?

— После боя с Шарой Буллетом было отслоение сетчатки. Я долго восстанавливался — это был неприятный процесс. Любая нагрузка была запрещена, даже пробежки поставили на стоп. Примерно пять месяцев я даже не занимался физкультурой. Сильно растерял форму, чуть поднабрал. Было морально тяжело возвращаться в зал, заставить себя тренироваться. Но нашёл мотивацию и был готов выступить в сентябре, однако я порвал мениск. Такая небольшая чёрная полоса в виде травм, но сейчас это всё позади, я полностью залечился. Жду возвращения.

— Из-за всей этой череды травм были мысли закончить карьеру?

— Такие мысли постоянно возникают, когда случаются травмы. Когда что-то не получается в боях, ты проигрываешь, плюс ещё и травмы случаются. И так тяжело, когда проигрываешь, и когда ты ещё и в зал не можешь прийти, чтобы исправить свои ошибки и совершенствоваться, ты вынужден жить в больницах, тебя посещают мысли: «Может, пора завязывать? Ты уже не такой молодой». Но какой-то огонёк ещё внутри, в сердце, есть, который толкает тебя вперёд.

— После этой травмы супруга не предлагала повесить перчатки на гвоздь?

— Супруга постоянно говорит, что надо находить новые занятия. Но она всегда и поддерживает мои стремления. В этот раз я был настроен вернуться, и даже мыслей не было уходить на такой ноте. Она помогала мне восстанавливаться. Знаешь, я понимаю, что ей было в этот период тяжело со мной — я постоянно вынужден находиться дома, без конкретных занятий, с непонятной борьбой внутри себя. Но мы стали только ближе за это время.

Михаил Рагозин Фото: RCC MMA

— Ты сказал, что набрал и бой будет в 93 кг. Другой вес, другой тоннаж ударов. Тяжело далось решение перейти на одну весовую вверх?

— Я уже выступал в 93 кг, но я как будто бы нахожусь где-то между разными весовыми категориями. Для 84 мне приходится много гонять, и вес тяжело уходит, и это изнурительная подготовка, а в 93 мне почти не надо гонять. Сейчас после восстановления, после травм мне будет тяжело согнать этот вес. Истощение, связки подсушивает, для глаз всё это тоже не очень полезно — я решил, что постараюсь показать максимум в бою, а не на весогонке.

— Селивёрстов — не слишком ли это детский парень для твоего возвращения после такой травмы?

— Он опасный парень. Даже по последнему бою — в сентябре он дрался с Асылжаном Бакытжанулы. Асылжан — известный боец в RCC, провёл конкурентный бой с Иваном Штырковым, Олегом Фомичем. С Владимиром у них был близкий бой — я не знал, кому отдадут победу, хотя я находился в зале и смотрел этот поединок. Для меня были вопросы о том, кто победитель. О его уровне уже можно судить по этому бою. Плюс он был чемпионом Open FC — и это показатель уровня. Надо понимать, что этот бой — настоящий вызов, и психологически я к нему подхожу на очень серьёзном уровне. Настрой запредельный.

— Обычно ты регулярно выступаешь — 3-4 боя стабильно. После такого простоя есть ли уже планы на 2024 год?

— Конечно, за спину не заглядываю, но планы есть. Я бы не хотел частить, но в мае я бы хотел уже провести следующий бой. В мае у RCC всегда большие турниры, и, скорее всего, главным поединком будет Иван Штырков и Владимир Минеев. По-моему, звучит: «Главный бой — Штырков — Минеев, соглавный бой — Рагозин — Исмаилов».

— Победитель пары Гришин vs Бакытжанулы (бой пройдёт в карде RCC 17. — Прим. «Чемпионата») тебе интересен?

— Да, но я ещё не уверен, в каком весе продолжу карьеру. В среднем весе имён больше, и сам я тоже склоняюсь к этому. Но я здесь буду опираться на решения организаторов и руководство лиги.

Михаил Рагозин Фото: RCC MMA

— Если разбирать бой Штыркова и Минеева по кикбоксингу. Ты был в углу, какое у тебя послевкусие от поединка?

— Двоякое ощущение. Я вроде и доволен боем, потому что Иван не получил никакого ущерба, да, проиграл по очкам, но несущественно. Я бой не пересматривал, но мне он показался близким. Он реально проходил на территории Владимира, но осадок остался — это всё-таки поражение. И даже после боя все журналисты, все были позитивно настроены. Подходили, поздравляли Ивана, что показал красивый, хороший бой. И меня это тоже радовало, но потом, когда вся суета улеглась, мы все разошлись по номерам, успокоились. И вот тогда возникло неприятное послевкусие. Но я думаю, что второй бой будет за Иваном и он исправит это ощущение.

— Минеев и Исмаилов планируют бой по правилам бокса, можешь ли спрогнозировать, как этот бой закончится?

— На бумаге, если взять обоих в максимальной форме и кондиции, то я бы отдал предпочтение Владимиру: 60 на 40. Он ростом повыше, у него любительская школа хорошая, он вроде бы мастер спорта по боксу. Всё зависит от состояния спортсменов и как будет Владимир проходить подготовку. У него сейчас много других задач, и, если он сможет сконцентрироваться чисто на спорте и готовиться к этому поединку, он выиграет.

— Ты говорил, что Рагозин vs Исмаилов — хорошая вывеска.

— Пока это мои мысли. Мы ни с кем это не обсуждали. Магомед хочет вернуться в RCC, хочет выступить на нашей площадке. У него есть какие-то иностранные имена, с кем он предлагает, чтобы ему сделали бой. Куда логичнее ему подраться со мной. Для российского рынка ММА наш бой будет гораздо интереснее, чем его бой с Тиллом, с которым Магомед просит организовать поединок. Я думаю, что по гонорару Исмаилов vs Тилл — это не совсем разумный бой. Думаю, что Тилл попросит существенные деньги, а я согласен за более доступную сумму провести этот бой. Плюс у Магомеда есть пояс нашей организации, пусть он не совсем официальный, и хотелось бы за такой же пояс провести с ним бой и вернуть его домой.

— Кстати, о поясах. Ты с лигой RCC с самого основания. Как считаешь, лига готова к введению поясов?

— Сложный вопрос, и он скорее к организаторам. У нас есть сформированный костяк, кто постоянно выступает. Ребята с хорошим рекордом, ребята с именами, бойцы, у которых не по одному бою в RCC. Можно назначить титульные бои, а потом уже определять претендентов. Мне бы хотелось, чтобы пояса появились во всех весовых категориях.

— Твой одноклубник Пётр Ян заявил о возвращении в марте и вернулся в зал. Поделись, в каком он состоянии сейчас.

— Я не так часто наблюдаю за ним. Пётр только начал подготовку, поэтому не всегда приходит в общую группу. Но я видел, в какой он форме, и на уровне нашей базы, нашей Академии он всем даёт огня, даёт жару. Когда он на тренировке, у всех появляется желание пахать больше, чем обычно. Он моторчик команды, который всех подбивает на высокие результаты, на высокий темп. Я думаю, что на март вполне реальный срок возвращения. Пётр хоть и говорит, что не тренировался, но он поддерживал себя в форме, и он готов пахать. Главное, чтобы не было травм, но он говорит, что всё залечил. В марте ждём его возвращения, верим в победу. Если всё будет в порядке со здоровьем, я уверен, что он вернёт пояс в 2024 году.