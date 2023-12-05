«Ирландия, твой президент». Макгрегор собрался рулить целой страной — у него есть примеры

Сложно представить более эпатажного бойца MMA на планете, чем Конор Макгрегор. Ирландец слишком часто оказывается в центре внимания, буквально притягивает к себе взгляды и становится главным информационным поводом, хотя очень давно не появляется в октагоне. А теперь, видимо, Ноториус вообще собрался сменить вид деятельности. Судя по всему, события в Ирландии заставили Конора подумать о политике. Более того, Макгрегор сразу собрался в президенты, на меньшее он не согласен.

Конор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где опубликовал фото в белом костюме. А подписал снимок он очень неоднозначно: «Ирландия, твой президент».

Конор Макгрегор в белом костюме Фото: Из личного архива Макгрегора

Макгрегор совсем недавно активно высказывался о том, что нынешнее правительство не справляется со своими прямыми обязанностями. И даже призывал позволить именно себе решить сложившиеся проблемы. А теперь Конор буквально намекает на то, что собирается баллотироваться в президенты. И, есть ощущение, при желании он легко может занять такой пост. А всё потому, что в Ирландии вряд ли можно найти человека, который более популярен и обожаем.

Стоит отметить, что у Конора есть большое количество положительных примеров. Многие спортсмены после завершения профессиональной карьеры уходят в политику, где чувствуют себя очень комфортно. Самый яркий пример – Джордж Веа. Легендарный футболист за свою карьеру выступал в топовых клубах: «Милане», «Челси», «Манчестер Сити». Он даже становился обладателем «Золотого мяча», что для Либерии стало настоящим чудом. После завершения карьеры Веа дважды пытался баллотироваться в президенты. Первая попытка успехом не увенчалась, а вот со второй Джордж добился своей цели.

Свои примеры есть и в мире единоборств. Самый яркий – Мэнни Пакьяо. Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях активно занимается политикой, в 2022 году участвовал в президентских выборах на Филиппинах. Правда, с первой попытки стать главой государства не получилось. Но Мэнни не собирается сдаваться и останавливаться. Напротив, поражение лишь подстегнуло Пакьяо, позволило продемонстрировать свой спортивный характер. Теперь он занимается общественной деятельностью, стараясь поднять рейтинг в глазах народа. И даже порывался отправиться на Олимпийские игры в Париже в 2024 году, чтобы в очередной раз стать героем для Филиппин.

Конор – самый популярный боец на планете. Количество его подписчиков в социальных сетях буквально зашкаливает. А на родине, пожалуй, нет такого человека, который не знал бы о Ноториусе. Макгрегор прекрасно понимает, что он способен за счёт своего имени победить любого оппонента на президентских выборах. Уж достаточную поддержку от фанатов своего таланта он совершенно точно получит.

Другое дело, что Конору предстоит подготовить свою программу, донести до людей видение ситуации и развития целого государства. А ещё участвовать в дебатах, где на одном трэш-токе выехать уже не получится. Макгрегор вполне может принять участие в выборах в президенты Ирландии, в этой гонке он совершенно точно не затеряется и достаточное количество голосов наберёт. А если действительно ответственно подойдёт к вопросу, поработает на благо общества и представит программу развития страны, то, вполне возможно, пойдёт по пути Веа.