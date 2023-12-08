«Русские – невероятные борцы, Гацалов победил бы Джонса». В Америке боятся партера россиян

В UFC с каждым годом становится всё больше топовых российских бойцов, которые находятся на ведущих позициях в своих дивизионах. И большинство из них отличается универсальностью – парни способны мощно работать в стойке и классно бороться. Особенно за рубежом опасаются последнего компонента, в котором представителям России попросту нет равных. Все прекрасно помнят, как феноменально действовал на канвасе Хабиб Нурмагомедов. Орёл был способен перевести и забороть любого соперника. Но всё это время за океаном опасались не только его.

О российской борьбе довольно неожиданно решил вспомнить бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье. Он пришёл на подкаст Джо Рогана и не скупился на комплименты.

Даниэль Кормье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы «Русские просто невероятные борцы. Александр Карелин — настоящий монстр. Был один парень, который победил меня в полуфинале Олимпиады. Его зовут Хаджимурат Гацалов. Нам повезло, что этот парень не стал драться по правилам ММА, потому что он победил бы всех, включая Джона Джонса. Каждый бы получил от него. Он был действительно хорош. Он победил меня, Кэла Сандерсона, Кайла Снайдера. Он победил всех лучших американцев».

Кормье прекрасно понимает, о чëм говорит, поскольку в 2004 году в Афинах сошёлся с Гацаловым лицом к лицу в полуфинале Олимпиады. И тогда россиянин был феноменален. Он не оставил сопернику никаких шансов, уничтожил его всухую, после схватки на табло горели цифры 5:0. Тотальная доминация Хаджимурата продолжилась и в финале, по итогам которого он совершенно заслуженно получил золотую медаль.

Стоит отметить, что история Кормье и Гацалова не завершилась, но из соперничества плавно переросла в дружбу. А в 2015 году Хаджимурат помогал Даниэлю готовиться к бою с Джонсом. Правда, дело завершилось поражением, Джон забрал победу единогласным судейским решением. Однако Кормье отстоял против грозного соперника все пять раундов и выглядел очень конкурентно.

Джонс наглядно продемонстрировал, что умеет практически все. И борьбу вряд ли можно считать его слабой стороной. Но Кормье уверен, Гацалов был слишком хорош даже для Костяного. Правда, попробовать свои силы в смешанных единоборствах он так и не решился, об этом рассказал Даниэль: «Я много раз спрашивал у него об этом. Он сказал, что хочет продолжать заниматься борьбой. Теперь он главный тренер сборной России по вольной борьбе».

Очень жаль, что размышления Кормье теперь останутся лишь на бумаге, потому что наш заслуженный чемпион действительно обладал эталонной борьбой, поэтому мог навести ужас на всех представителей своего дивизиона в UFC. Однако при этом Гацалов провёл топовую карьеру, в которой, совершенно точно, не жалеет ни о чём.

А Кормье дал многим соотечественникам, которые гордятся американской школой борьбы, довольно однозначный сигнал: сильнейшие на планете – именно россияне. И наши парни не перестают это из раза в раз доказывать.