«Хотел провести Загитовой мастер-класс, а заговорили про бой». Интервью с Батыргазиевым

19 октября в Перми состоится турнир по профессиональному боксу от лиги Ural FC (Ural Fighting Championship). Он пройдёт в рамках Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». В главном событии вечера выступит олимпийский чемпион — 2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6). В 10-раундовом поединке в лёгком весе ему будет противостоять непобеждённый венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16). Мы поговорили с россиянином и узнали у него о подготовке к предстоящему бою, инциденте с мастер-классом для Алины Загитовой, а также о реалиях профессионального бокса.

– 19 октября вас ждёт поединок с непобеждённым венесуэльцем Эндером Луцесом. Как проходит подготовка к бою?

– Подготовка уже на завершающей стадии. Чувствую себя отлично, осталось небольшие штрихи доработать.

– У соперника приличный рекорд – 20-0, он идёт непобеждённым. Этот откладывает отпечаток на подготовке?

– Стараемся, конечно, детально разбирать соперников. Ищем сильные и слабые стороны, анализируем. Проводим всю работу, как и полагается. Это очень опасно, выходить в ринг, недооценивая соперника. Оппонент у меня неплохой, у него говорящий рекорд. Но он просто ещё не встречался со мной.

Мы делаем всё возможное, чтобы быстрее добраться к поясам. Сейчас рейтинги обновились, меня подняли на шестую строчку по рейтингу WBA. Когда придёт время, будем оспаривать титулы.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

– Тайсон Фьюри недавно заявил, что больше не бьётся за пояса, его мотивацией являются исключительно деньги. Как вы относитесь к этой фразе?

– Я не хочу его обсуждать, это его личное дело. Каждый сам считает, что для него мотивация. Для Фьюри – деньги. Это, конечно, важный фактор. Но он не стоит на первом месте.

– Сотрудничество с Ural FC. Как получилось, что вы примете участие в этом турнире?

– Меня попросили выступить в рамках форума «Россия — спортивная держава», в главном бою вечера. Я понимаю, что это ответственное мероприятие, где нужно показать себя во всей красе. Раньше меня мотивировало старшее поколение, я равнялся на них. Теперь стараюсь мотивировать молодёжь. Мотивация никогда не бывает лишней. Хочется быть хорошим примером для них.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

– Многие боксёры пробуют себя в других дисциплинах. У вас большое и славное прошлое в кикбоксинге. Не было мыслей провести бой?

– Кикбоксинг не рассматриваю. На данный момент у меня есть определённые цели. Пока их не выполню, ни на что не переключусь. В кикбоксинге я прошёл отличный путь и выиграл всё, что можно. Мне этого хватило. Сейчас только профессиональный бокс.

– В последнее время тема развития молодёжи поднимается часто. А переход Фрэнсиса Нганну из MMA в бокс может отрицательно сказаться на состоянии дисциплины? Справедливо ли, что он с ходу получает такой денежный и статусный бой?

– Человек, который заслуживает такие бои, он их получит. Это дело времени. Должна быть причина, чтобы дали такой бой. Но нет такого, чтобы было невозможно получить такой поединок. Главное доказывать, что ты этого достоин. Я после Олимпиады первые полгода перенастраивался. Сейчас уже чуть больше года занимаюсь профессиональным боксом – шестой в рейтинге. И хочу уже быть претендентом. Надеюсь, в скором времени у меня это получится.

А то, что он пришёл с другой дисциплины… Он доказал, что был чемпионом UFC. Решили сделать коллаборацию, такое практикуется везде. Тот же Макгрегор выходил с Мейвезером. Спрос рождает предложение. Лучший в UFC, если не брать Хабиба Нурмагомедова, и лучший в боксе. И решили сделать денежный бой. Людям это было интересно.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

– В последнее время в России развиты бои возрастных спортсменов. Как вы к ним относитесь?

– Если смотреть со стороны бизнеса и чеков, я поддерживаю эти бои. Кроме того, возрастные люди держат себя в форме. А самое главное – это здоровье. Они держат себя в форме, занимаются спортом. И подают неплохой пример всем остальным.

– У вас была ситуация с Алиной Загитовой. Вы должны были провести мастер-класс, но в последний момент всё сорвалось. Что произошло?

– За неделю до мероприятия меня попросили провести мастер-класс с Алиной Загитовой. Научить её азам бокса. Я сказал, что никаких вопросов не имею, проведу тренировку. А за день до этого мероприятия всё перевернули и объявили наш профессиональный бой. Это немыслимо вообще. Тем более мальчик с девочкой. Я сказал, что на это не подписываюсь, чтобы меня не трогали. Если бы я даже пришёл на тренировку, никому не было бы интересно, что я там делал. Все бы считали, что это бой.

Алина Загитова Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

– Остался ли неприятный осадок от этой ситуации?

– Никакого осадка нет. Это всего лишь слова и предположения неких журналистов. А мы с Алиной виделись на турнире, никаких обид или чего-то подобного нет, всё отлично.

– Шли слухи, что Алина может провести поединок. Среди соперниц называлась даже Ольга Бузова. Если Загитова попросит вас, возьмётесь тренировать её?

– Если нужна будет моя помощь, если некому будет тренировать, а она скажет, что нужно делать это мне и больше никому, то конечно. Но сейчас этого не получится даже физически. Я готовлюсь полным ходом, стремлюсь к титулам. Просто не смогу найти окошко для такой деятельности. Я действующий профессиональный спортсмен.

– В последнее время активно поднимается вопрос, что в боксе становится всё больше спорных судейских решений. Видится ли в этом какая-то тенденция?

– Я не вижу никакой ошибки со стороны судейства. Это просто очень близкие бои, в которых могут отдать победу в каждую из сторон. Все хотят видеть только попадания своих соперников. Но у судей это профессионализм. Они годами тренируют внимание и всё видят. Давайте не будем лезть в профессию судей. А судят они неплохо. В последний раз чтобы украли-украли победы – это у Роя Джонса на Олимпиаде в финале. Или у Ломаченко с Салидо. А в близких боях ни на кого не нужно обижаться. Если руку не подняли, значит, недоработал.

– В последнее время IBA и Умар Кремлёв оказались в сложном положении, но выжимают максимум. Как вы оцениваете эту деятельность?

– Полностью поддерживаю IBA. Это очень сильно, когда есть такая международная организация, которая за своих спортсменов отдаётся полностью.

– А сильно ли сказывается в моральном плане запрет на использование флага и гимна?

– Профессиональный спортсмен, выходя в ринг, чувствует ответственность. Несмотря ни на что, он не должен терять концентрацию. Это может очень сильно повлиять на исход. Всё индивидуально. Я стараюсь не терять концентрацию. Каждый спортсмен знает, какую он страну представляет. Даже на Олимпийских играх все знали, какую я страну представляю. И представители других дисциплин тоже тебя узнают. В этом нет проблемы. Да, мы выходили под нейтральным флагом. Но когда я вышел на пробежку, все меня узнавали, знали, какую страну я представляю.

Альберт Батыргазиев Фото: РИА Новости

– Сейчас в мировом боксе есть персоны, за которыми интересно следить?

– Я сейчас сам очень занят, подготовка, домашние дела. Но я смотрю большие бои, это интересно, конечно. Если не успеваю в реальном времени, могу посмотреть повтор.

– А за братьями Цзю не следите? На выходных Тим будет драться с Брайаном Мендосой. Можно ли услышать ваш прогноз на бой?

– Прогноз – неблагодарное дело. Не хочу его делать. Цзю по праву забрал титул чемпиона мира. Но сейчас ринг покажет. Думаю, Тим уверенно защитит свой пояс. Став чемпионом мира, он почувствовал, наверное, всю ответственность. Поэтому подготовится максимально ответственно. А мы будем болеть.

– А хотели бы вы увидеть поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

– Я бы не хотел, чтобы они встречались. Пусть у каждого будет пояс чемпиона мира. Пусть лучше пойдут по другим весам и заберут титулы у иностранцев.

– Блиц. Как вы любите проводить свободное время?

– Люблю бегать. Просыпаюсь и стараюсь не пропускать свою утреннюю зарядку. Бегаю в тишине, наедине со своими мыслями. Без музыки, подумать о жизни.

– Что вы любите кушать?

– Я родом из Дагестана. И любимое, наше национальное блюдо – хинкал. Его обязательно нужно попробовать, приехав в Дагестан.

– Успеваете ли вы следить за другими видами спорта?

– Конечно, смотрю за нашими сборными по борьбе: по вольной, по греко-римской.

– Что вы сказали бы молодым ребятам, которые хотят пойти в бокс?

– Нужно всегда верить в себя и свои силы, ставить самые большие цели и задачи. Всё достижимо, нет ничего невозможного. Самое главное и тяжёлое – начать. А дальше пойдёт по накатанной.