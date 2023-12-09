Методы США используют против них самих. Кремлёв снова атаковал американский бокс

В начале 2023 года в мировом любительском боксе начался серьёзный раскол, который, как нетрудно догадаться, был спровоцирован Соединёнными Штатами Америки. Американцы очень болезненно отреагировали на допуск российских и белорусских боксёров до участия в чемпионате мира и заявили, что будут бойкотировать турнир.

Во многом причина была и в Умаре Кремлёве, который возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA). Он долго и упорно вёл и ведёт отчаянную борьбу с Международным олимпийским комитетом, что приводило к разногласиям. В итоге после объявления бойкота со стороны США к ним присоединились и другие боксёрские ассоциации. Причём американцы подошли к процессу со знанием дела — выкатили целое заявление, в котором указали на все минусы IBA.

Кремлёв отреагировал быстро и жёстко, раскритиковав функционеров США: «Это решение не принадлежит самим спортсменам. Ни один из спортивных администраторов или политиков в мире не вправе лишать спортсменов их мечты стать чемпионами мира. Боксёры посвящают спорту всю свою жизнь, а администраторы и политики приходят и уходят. Те, кто делают это со спортсменами, хуже гиен и шакалов, они нарушают целостность спорта и культуры. Призываю всех своих коллег очистить свои ряды от подобных гиен, по-другому не могу их назвать. IBA сделает всё возможное, чтобы помочь спортсменам из США приехать и принять участие в чемпионате мира по боксу, и окажет им помощь, в том числе финансовую. Для этого у нас есть наша Программа финансовой поддержки. Мы будем бороться за каждого спортсмена, чтобы дать им возможность представлять свою страну и свой народ под флагом и гимном. Тем администраторам и политикам, которые лишают этого спортсменов, нет места в спорте», — сказал Кремлёв на пресс-конференции.

Тем не менее в США не остановились, и спустя несколько месяцев стало известно об их выходе из состава IBA. Более того, было заявлено, что появится новая ассоциация «Всемирный бокс», которая должна была взять на себя функции IBA и, по сути, вытеснить организацию, возглавляемую Кремлёвым.

Ещё тогда Умар показал, что такие вещи его мало волнуют: «Вышла, к примеру, американская ассоциация, но у нас уже более пяти заявок из США от организаций, готовых развивать бокс в стране. Нами создана специальная комиссия, которая изучает, какую из них мы аккредитуем. Это же решение не боксёров, а чиновников, которые решили сломать судьбу спортсменам. Мне пишут американские боксёры, жалуются, что их не пускают на соревнования. USA Boxing надо указать на их место, показать, что они изгои общества, и очистить спорт от таких людей. Задача функционера — обеспечивать участие спортсмена, а не говорить, куда им ехать».

Сказано — сделано. В США уже очень скоро появилась ассоциация, которая решила взять на себя функции USA Boxing и не мешать спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Новая организация получила название US Boxing Federation, а возглавил её небезызвестный Рой Джонс-младший, который лоялен к Кремлёву. Неоднократно Джонс выражал признательность главе IBA за развитие любительского бокса. Пока эта ассоциация не успела о себе громко заявить, ведь её целью, очевидно, было восстановление американских спортсменов в составе IBA.

Теперь же на конгрессе Международной ассоциации бокса в ОАЭ прошло голосование за принятие US Boxing Federation в состав организации. Более 86% членов IBA проголосовали за то, чтобы новая федерация стала их частью. Таким образом, Кремлёв провернул тот же трюк, что в своё время сделали американцы, создав новую организацию. Получился одновременно и грамотный ответ на абсурдные решения USA Boxing и её последователей, и ответная атака на американский бокс.

Параллельно Кремлёв ведёт целую войну с МОК, который в июне лишил признания IBA, и не упускает возможности раскритиковать Томаса Баха: «Томас Бах не соответствует должности. Он должен её покинуть. Кроме коррупции, есть воровство и грабёж у спортсменов. Сейчас спортсмены — как гладиаторы, как рабы. Деньги за Олимпиаду не дают спортсменам, их забирают функционеры. Они зарабатывают миллионы долларов, летают первым классом, чартерами — а платит за это олимпийская семья, чтобы Бах хорошо летал и кушал. А спортсмены живут с клопами. Бах ворует у спортсменов. Я его не боюсь».

К сожалению, любительский бокс сильно страдает из-за таких внутренних войн и продолжит страдать до тех пор, пока чиновники не поймут, что это лишь всем вредит. Пока идёт борьба за инициативу, в минусе остаются и спортсмены, и болельщики. Сейчас преимущество у Умара Кремлёва и его команды, они сделали важный шаг, но впереди ещё много работы. Неизвестно, как будут отвечать МОК и «Всемирный бокс».