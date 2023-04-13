Политика разрушает спорт. США создаёт свою ассоциацию бокса — без России

Любительский бокс — один из самых многострадальных олимпийских видов спорта. На протяжении десятилетий его сотрясали судейские и коррупционные скандалы, а в последний год свою печальную лепту стала вносить политическая ситуация. Поначалу российских боксёров, как и везде, исключили из соревнований, но благодаря невероятным усилиям Международной ассоциации бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлёвым наши спортсмены вернулись, причём со своими флагом и гимном.
Естественно, это резко не понравилось странам, у которых сейчас непростые отношения с Россией. Началось всё с парада бойкотов: США, Великобритания и ещё несколько стран отказались от участия в чемпионатах мира 2023 года под эгидой IBA. Сначала без американок, англичанок и немок прошёл женский ЧМ, а через пару недель примерно с таким же составом участников состоится мужской чемпионат мира. Но сразу было ясно — бойкоты это только начало.
И вот теперь портал Inside the Games сообщает, что США, Великобритания и ещё несколько стран планируют выйти из IBA и создать свою ассоциацию бокса. Новая организация будет носить «оригинальное» название «Мировой бокс» и, скорее всего, станет попросту дублировать функции Международной ассоциации бокса. Но без России и других стран, которые откажутся менять прописку и останутся под крылом IBA. И это печальная новость для любительского бокса.
Конечно, решение США и компании формально будет объяснено далеко не только тем, что Россию и Беларусь допустили до соревнований. В частности, американцы недовольны «отсутствием прозрачности», «низким уровнем судейства», «разным размером призовых для мужчин и женщин» и другими факторами. Только вот, пока Россия и Беларусь не принимали участия в турнирах, никто IBA покидать не собирался и чемпионаты мира не бойкотировал.
Напомним, до прихода Умара Кремлёва к Международной ассоциации бокса имелось куда больше претензий у всех стран. Команда российского функционера в кратчайший срок решила сразу несколько проблем, увеличила бюджеты и приняла новую конституцию IBA. Но параллельно вернула россиян в спорт, что стало «смертельным грехом». Теперь многострадальный любительский бокс будет раздираться между двумя центрами силы. Только кто в этом виноват?
- 13 апреля 2023
-
15:48
-
15:17
-
14:54
-
14:44
-
14:14
-
13:46
-
13:35
-
13:22
-
12:55
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
11:46
-
11:13
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:33
-
09:30
-
00:26
- 12 апреля 2023
-
23:26
-
22:51
-
21:53
-
21:30
-
20:42
-
20:12
-
19:53
-
19:07
-
18:08
-
17:44
-
17:25
-
16:34
-
15:54
-
15:42
-
15:39