Внешность не главное. Бриджес победила на взвешивании, но провалилась в ринге

В Сан-Франциско (США) в ночь с 9 на 10 декабря прошёл большой боксёрский вечер. В рамках основного карда турнира состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в женском легчайшем весе между действующей обладательницей титула Эбани Бриджес и японкой Мийо Йошидой.

Изначально соперницей Бриджес должна была стать Аврил Мати, но она снялась с боя незадолго до турнира. Для Эбани это вторая защита титула. Австралийская спортсменка завоевала пояс в марте 2022 года, выиграв решением у Марии Роман, а в декабре прошлого года Бриджес успешно защитила звание чемпионки мира, нокаутировав Шеннон О’Коннелл. Однако в том бою Эбани сломала руку и долго восстанавливалась. Тем не менее забыть её никто не успел, она на протяжении всего года закрепляла за собой статус секс-символа мирового бокса и появлялась на светских мероприятиях.

Соперница Бриджес Мийо Йошида получила титульный шанс по счастливой случайности. В последних пяти поединках она потерпела три поражения и к бою с Бриджес также подошла после того, как проиграла Шуретте Меткалф в прошлом месяце. Профессионального опыта у Йошиды больше, чем у её соперницы. Мийо дважды становилась чемпионкой мира по версии WBO, но суммарно провела лишь одну успешную защиту. Бой с Эбани был для японки шансом не только завладеть новым поясом, но и заметно повысить собственную популярность. Однако явной фавориткой боя была, конечно, Бриджес.

Ожидаемо поединок начался довольно медленно и практически без ударов. Девушки искали дистанцию и редко угрожали друг другу. Обе активнее работали по корпусу и часто сцеплялись в клинче. Во второй двухминутке у Йошиды стали периодически проходить атаки в голову, а вот Бриджес не находила весомых аргументов и не успевала за соперницей. У австралийки получалось только вязать шуструю японку.

Боксёрши регулярно входили в размены и мало переживали за защиту. Бриджес била тяжелее, Йошида – точнее. Ничего нового соперницы друг другу не предлагали. Эбани слишком прямолинейно заходила в атаки и получала жёсткие ответы. Такой ход поединка предполагал, что ярких разменов будет всё больше, а в этом аспекте преуспевала Йошида. Хотя и Бриджес старалась отвечать на каждый удар, но ей не хватало скорости.

В седьмом раунде Мийо выпустила многоударную серию, и чемпионку слегка повело, но она нашла в себе силы остаться на ногах и продолжала идти вперёд. Японка продолжала проводить ожесточённые атаки и не давала шансов Бриджес. К заключительным раундам Йошида вела по точным ударам почти с двукратным преимуществом, а у её оппонентки ничего не получалось. В итоге бой докатился до судейского решения, которое стало пустой формальностью.

Единогласным решением судей Мийо Йошида одержала победу и стала новой чемпионкой мира в женском легчайшем весе по версии IBF. Для Эбани Бриджес это второе поражение в профессиональной карьере. Эффектные образы и внешность на этот раз австралийке не помогли.