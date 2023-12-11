Грандиозный UFC 296 и реванш Шлеменко с Иличем. Топ-10 боёв недели

Стартует новая неделя, и мы снова разбираемся, что для нас приготовили в мире бокса и смешанных единоборств. Состоится турнир UFC 296, который станет последним в текущем календарном году, и он нам подарит россыпь шикарных поединков, включая два титульника: Эдвардс — Ковингтон и Пантожа — Ройвал. На этом же турнире мы увидим бои с участием Шавката Рахмонова, Тагира Уланбекова, Шамиля Газиева и Муслима Салихова. В России пройдёт турнир RCC 17, на котором выступят такие звёзды, как Александр Шлеменко и Алексей Олейник. В боксе нас ждёт поединок Джейка Пола, который сойдётся с Андре Августом. Мы собрали главные события предстоящей недели (с 11 по 17 декабря) и расскажем о них поподробнее.

15 декабря. Александр Шлеменко — Александр Илич

В Екатеринбурге 15 декабря пройдёт крупный турнир RCC 17, главным хедлайнером которого станет известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко. Шторм проведет бой-реванш с Александром Иличем, с которым уже встречался в августе 2022 года и которому проиграл нокаутом на первой минуте. Сейчас Шлеменко подходит к бою после победы над экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой и намерен взять реванш, о чём уже неоднократно говорил. Илич после победы над Александром успел выступить в Brave CF и одержал там победу. Сейчас серб намерен развить победную серию, но получится ли?

15 декабря. Алексей Олейник — Фернандо Родригес

В соглавном событии турнира RCC 17 выступит ещё один российский ветеран ММА Алексей Олейник. В прошлом году он покинул UFC по истечении контракта и теперь проведёт официальный первый поединок по правилам смешанных единоборств. Изначально Олейник должен был провести реванш с британцем Оли Томпсоном, но тот снялся с поединка. На замену ему вышел бразилец Фернандо Родригес, с которым Алексей когда-то даже тренировался. Родригес подходит к бою после поражения нокаутом от Хадиса Ибрагимова, но недооценивать его не стоит. Олейник готов встречать соперника во всеоружии.

В ночь с 15 на 16 декабря. Джейк Пол — Андре Август

В ночь на 16 декабря в Орландо (США) пройдёт боксёрский турнир, главным событием которого станет поединок известного блогера Джейка Пола с Андре Августом. Это не такая большая звезда, как предыдущие соперники Пола, но Джейк заявил, что специально выбирал в соперники профессионального боксёра. Пол в последний раз встречался в ринге с Нейтом Диазом и выиграл единогласным решением судей. Всего же у него семь побед при одном поражении. Август выступает в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Андре одержал пять побед в последних пяти поединках и может стать серьёзным испытанием для Пола. В предыдущий раз Джейк, когда встретился с профессионалом, проиграл, а как будет на этот раз?

В ночь с 16 на 17 декабря. Леон Эдвардс — Колби Ковингтон

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе на арене «T-Mobile» пройдёт заключительный турнир UFC в этом году. Ивент под номером 296 возглавит титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном. Британец в марте этого года уже успешно защитил пояс, уверенно разобравшись с Камару Усманом. Теперь в соперниках у Эдвардса Колби Ковингтон, который формально занимает вторую строчку в рейтинге полусредневесов, однако не бился уже больше года. В этом поединке может определиться потенциальный соперник Ислама Махачева, так как россиянин не раз говорил, что хотел бы получить бой с чемпионом в полусреднем весе. Но тут всё зависит от UFC, а сам по себе поединок будет интересным в любом случае.

В ночь с 16 на 17 декабря. Александр Пантожа — Брэндон Ройвал

В соглавном событии вечера на этом же турнире пройдёт ещё один титульный поединок — в мужском наилегчайшем весе. В июле Александр Пантожа стал чемпионом, выиграв у Брэндона Морено, и сразу же обозначил желание побиться до конца года. В соперники ему выдали Брэндона Ройвала. Однажды они уже встречались, и было это относительно недавно, в августе 2021 года. Тогда Пантожа без проблем задушил оппонента во втором раунде. Ройвал теперь получит второй шанс разобраться с бразильцем, и на кону на этот раз будет стоять чемпионский пояс. Пантожа, конечно, фаворит, но в ММА всегда есть место неожиданностям.

Александр Пантожа Фото: Zuffa LLC via Getty Images

В ночь с 16 на 17 декабря. Шавкат Рахмонов — Стивен Томпсон

Продолжаем разбираться с кардом UFC 296, который полностью забит топовыми поединками. В рамках мейн-карда непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов сойдётся со Стивеном Томпсоном. Рахмонов продолжает идти по невероятному графику и все бои завершает досрочно, у него уже 17 побед и шестое место в рейтинге полусреднего веса. Томпсон — ветеран, которому уже за 40, однако при этом Вандербой намерен устроить титульный забег и видит в этом поединке шанс ворваться в топ-дивизиона. На бумаге это очень интересный бой, так как оба спортсмена бьются, как правило, довольно зрелищно, но Рахмонов выглядит фаворитом. Есть все шансы сохранить «нолик» в графе «поражения».

Шавкат Рахмонов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В ночь с 16 на 17 декабря. Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт

Живая легенда UFC Тони Фергюсон на этом турнире протестирует раскрученного британца Пэдди Пимблетта, который возвращается спустя год после перелома ноги. В последнем бою Пэдди, мягко говоря, спорно победил Джареда Гордона и, по сути, остаётся непобеждённым в UFC. А вот Тони Фергюсон близок к тому, чтобы повторить рекордную серию поражений в промоушене. Тони проиграл шесть последних поединков, но не успокаивается и заявляет, что вернётся к бою за титул. Вряд ли у Фергюсона большие шансы осуществить этот план, однако потрепать нервы Пимблетту он может. А вот Пэдди прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что этот бой не даст ему ничего, кроме громкого имени в резюме. Британец не поднимется в рейтинге при победе, зато рискует нарваться на тонны критики в случае поражения.

В ночь с 16 на 17 декабря. Тагир Уланбеков — Коди Дёрден

В карде UFC 296 ожидается сразу три поединка с участием российских бойцов. В наилегчайшем весе представитель команды Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков встретится с Коди Дёрденом. Оба бойца входят в рейтинги, Уланбеков занимает 13-е место, его соперник — 15-е. В UFC у Тагира четыре поединка и три победы в них, в последнем россиянин выиграл у Натана Манесса, но до этого проиграл ветерану Тиму Эллиотту, который входит в топ-10. Дёрден, в свою очередь, идёт на серии из четырёх побед, причём три последние были добыты решениями. Последний раз Коди проигрывал больше полутора лет назад, и его соперником тогда был Мухаммад Мокаев. В случае победы Уланбеков получит шанс подобраться к топ-10.

Тагир Уланбеков Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

В ночь с 16 на 17 декабря. Мартин Будай — Шамиль Газиев

В прелимах турнира сойдутся и тяжеловесы Мартин Будай и Шамиль Газиев. Российский боец давно тренируется в Бахрейне, он тоже начинал свой путь в ММА у Абдулманапа Нурмагомедова, но потом брал длительную паузу. Осенью Газиев получил контракт с UFC, ярко проявив себя в Претендентской серии, и теперь получает хорошую возможность показать себя уже в лучшем промоушене планеты. В соперниках у Шамиля словак Будай, который ещё совсем недавно входил в рейтинги. Мартин выступает в UFC с 2022 года и уже набрал четыре победы в четырёх поединках. Оба бойца и бьющие, и хорошо борются, так что ярко будет в любом случае.

В ночь с 16 на 17 декабря. Рэнди Браун — Муслим Салихов

Открывать турнир выпало мастеру кунг-фу Муслиму Салихову, который сойдётся с ямайцем Рэнди Брауном в полусреднем весе. Салихов в июне проиграл решением Николасу Далби, но его общий рекорд в UFC неплохой — 6-3. Муслиму уже 39 лет, он ветеран, однако о завершении карьеры пока не думает, собирается вернуться на победную тропу. Рэнди Браун тоже на хорошем счету в промоушене, он с 2016 года бьётся в UFC. В активе ямайского бойца 11 побед при пяти поражениях. В последнем поединке он выиграл у Веллингтона Турмана и теперь получает непростой тест в лице российского бойца.