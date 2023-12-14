Шлеменко затухает или ещё всем покажет? Изучаем, что осталось в пороховницах у Шторма

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам и профессиональному кикбоксингу RCC 17. В главном событии вечера встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Это будет их второй очный поединок: впервые бойцы разделили клетку прошлым летом, и тогда Илич совершил настоящий апсет, нокаутировав Шлеменко уже на первых секундах. Спустя почти полтора года Шторм готовится взять реванш у сербского Джокера.

Александру в этом году исполнилось 39 лет – возраст для смешанных единоборств уже практически пенсионный, особенно учитывая, сколько боёв в своей карьере провёл Шлеменко. Шторм дебютировал в ММА в далёком 2004 году, и с тех пор провёл в клетке 78 боёв, в 62 из которых одержал победы. Статистика не просто внушительная, а фантастическая: почти восемь десятков боёв, чемпионские титулы, в том числе и в Bellator, он делил клетку с мировыми топами. Однако всё это в прошедшем времени. Александр – легенда российских единоборств, но, кажется, его карьера близка к завершению.

Шлеменко уже далеко не тот боец, которого мы привыкли видеть. За последние полтора года он провёл четыре поединка, победив только в одном. И результаты эти говорят о явном спаде Шторма.

Да, в бою с Иличем Шлеменко пропустил то самое колено в начале встречи, которое вполне можно назвать лаки-панчем, но тем не менее серб здорово поймал Александра на движении и успешно добил его в партере. Молодой Шлеменко «съедал» такие колени и продолжал напирать на соперников, но с возрастом и после огромного количества проведённых боёв подбородок у Шторма уже не такой крепкий.

Бой с Исмаиловым в конце 2022 года – пожалуй, лучший показатель того, что Шлеменко явно сдал. Из плюсов можно выделить разве что функциональную подготовку – Александр прошёл все пять раундов, да и темп у поединка был неплохой. Ну и, конечно, характер Шторма – это то, чего у него не отнять даже с возрастом. Александр со сломанным в бою носом всё равно бился до самого конца.

На этом всё. Теперь к минусам. Александр довольно сильно замедлился, что вполне объясняется возрастом. Мага читал все атаки Шлеменко как открытую книгу, видел все удары. Особенно выделялись фирменные бэкфисты Шторма, которые он выбрасывал в каждом раунде: первые один-два ещё застали Магу врасплох, но последующие попытки выглядели откровенно нелепо.

Да и в целом базовый ударник Шлеменко проиграл в стойке базовому борцу Исмаилову – как такое возможно? В лучшие времена Шторма о таком никто бы и подумать не мог, но лучшие времена Александра уже позади. Мага перебил Шлеменко по общему количеству ударов, а также по количеству точных и акцентированных ударов.

И, что ещё больше удивило, Александр вёл этот бой не в свойственной для себя манере. Мага заставил Шторма отступать, и почти все пять раундов, за редким исключением, именно Исмаилов работал первым номером, а Шлеменко местами был вынужден уходить в глухую защиту. Да, иногда Александр взрывался и пытался «зарубиться», как в старые добрые, но это были лишь редкие проблески.

С момента боя с Исмаиловым прошёл год, и за этот год Шлеменко не помолодел. Александр летом за две минуты разобрался с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой, что, конечно, добавляет ему уверенности в собственных силах, но судить по этому бою о состоянии Шторма трудно: уж слишком легко бразилец угодил в гильотину Шлеменко, Оливейра буквально сам в неё залез и постучал.

Илич вряд ли сделает такой подарок, да и в целом серб находится в довольно неплохой физической форме. Шлеменко, конечно, более мотивирован, чем Илич: всё-таки Шторму нужно закрыть то поражение и доказать, что исход их первого поединка был случайностью. Но хватит ли для этого одной мотивации? Да, у Александра огромный опыт, и это его главное преимущество перед сербом. Во всём остальном – в антропометрии, в скорости, в физических данных – Илич превосходит Шлеменко.

Если 39-летний Шторм не сумеет уверенно победить серба и уж тем более если он проиграет ему, то, вероятно, это будет точка невозврата. Не будет громких боёв, не будет денежных боёв, не будет такого интереса к поединкам Александра, как раньше. Поэтому в бою с Иличем Шлеменко должен показать лучшую версию самого себя, в противном случае дорога к спортивной пенсии будет открыта.