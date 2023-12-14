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Шлеменко — Илич, реванш, когда состоится, дата и время боя, кто фаворит, RCC 17 трансляция, полный кард турнира

Шлеменко затухает или ещё всем покажет? Изучаем, что осталось в пороховницах у Шторма
Игорь Некрасов
Александр Шлеменко
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Второе поражение от сербского Джокера поставит крест на карьере ветерана.

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам и профессиональному кикбоксингу RCC 17. В главном событии вечера встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Это будет их второй очный поединок: впервые бойцы разделили клетку прошлым летом, и тогда Илич совершил настоящий апсет, нокаутировав Шлеменко уже на первых секундах. Спустя почти полтора года Шторм готовится взять реванш у сербского Джокера.

RCC 2023. RCC 17, Екатеринбург
Александр Шлеменко - Александар Илич
15 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Александар Илич

Александру в этом году исполнилось 39 лет – возраст для смешанных единоборств уже практически пенсионный, особенно учитывая, сколько боёв в своей карьере провёл Шлеменко. Шторм дебютировал в ММА в далёком 2004 году, и с тех пор провёл в клетке 78 боёв, в 62 из которых одержал победы. Статистика не просто внушительная, а фантастическая: почти восемь десятков боёв, чемпионские титулы, в том числе и в Bellator, он делил клетку с мировыми топами. Однако всё это в прошедшем времени. Александр – легенда российских единоборств, но, кажется, его карьера близка к завершению.

Шлеменко уже далеко не тот боец, которого мы привыкли видеть. За последние полтора года он провёл четыре поединка, победив только в одном. И результаты эти говорят о явном спаде Шторма.

Да, в бою с Иличем Шлеменко пропустил то самое колено в начале встречи, которое вполне можно назвать лаки-панчем, но тем не менее серб здорово поймал Александра на движении и успешно добил его в партере. Молодой Шлеменко «съедал» такие колени и продолжал напирать на соперников, но с возрастом и после огромного количества проведённых боёв подбородок у Шторма уже не такой крепкий.

Главные события турнира RCC 17
RCC 17: Шлеменко жаждет расправиться с Иличем – Шторму нужен только нокаут! LIVE
Live
RCC 17: Шлеменко жаждет расправиться с Иличем – Шторму нужен только нокаут! LIVE

Бой с Исмаиловым в конце 2022 года – пожалуй, лучший показатель того, что Шлеменко явно сдал. Из плюсов можно выделить разве что функциональную подготовку – Александр прошёл все пять раундов, да и темп у поединка был неплохой. Ну и, конечно, характер Шторма – это то, чего у него не отнять даже с возрастом. Александр со сломанным в бою носом всё равно бился до самого конца.

На этом всё. Теперь к минусам. Александр довольно сильно замедлился, что вполне объясняется возрастом. Мага читал все атаки Шлеменко как открытую книгу, видел все удары. Особенно выделялись фирменные бэкфисты Шторма, которые он выбрасывал в каждом раунде: первые один-два ещё застали Магу врасплох, но последующие попытки выглядели откровенно нелепо.

Да и в целом базовый ударник Шлеменко проиграл в стойке базовому борцу Исмаилову – как такое возможно? В лучшие времена Шторма о таком никто бы и подумать не мог, но лучшие времена Александра уже позади. Мага перебил Шлеменко по общему количеству ударов, а также по количеству точных и акцентированных ударов.

Вспоминаем подробнее о бое Шлеменко и Исмаилова
300 ударов даже со сломанным носом! Может, Шлеменко ещё не так плох?
300 ударов даже со сломанным носом! Может, Шлеменко ещё не так плох?

И, что ещё больше удивило, Александр вёл этот бой не в свойственной для себя манере. Мага заставил Шторма отступать, и почти все пять раундов, за редким исключением, именно Исмаилов работал первым номером, а Шлеменко местами был вынужден уходить в глухую защиту. Да, иногда Александр взрывался и пытался «зарубиться», как в старые добрые, но это были лишь редкие проблески.

С момента боя с Исмаиловым прошёл год, и за этот год Шлеменко не помолодел. Александр летом за две минуты разобрался с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой, что, конечно, добавляет ему уверенности в собственных силах, но судить по этому бою о состоянии Шторма трудно: уж слишком легко бразилец угодил в гильотину Шлеменко, Оливейра буквально сам в неё залез и постучал.

Илич вряд ли сделает такой подарок, да и в целом серб находится в довольно неплохой физической форме. Шлеменко, конечно, более мотивирован, чем Илич: всё-таки Шторму нужно закрыть то поражение и доказать, что исход их первого поединка был случайностью. Но хватит ли для этого одной мотивации? Да, у Александра огромный опыт, и это его главное преимущество перед сербом. Во всём остальном – в антропометрии, в скорости, в физических данных – Илич превосходит Шлеменко.

Если 39-летний Шторм не сумеет уверенно победить серба и уж тем более если он проиграет ему, то, вероятно, это будет точка невозврата. Не будет громких боёв, не будет денежных боёв, не будет такого интереса к поединкам Александра, как раньше. Поэтому в бою с Иличем Шлеменко должен показать лучшую версию самого себя, в противном случае дорога к спортивной пенсии будет открыта.

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