RCC 17: Шлеменко жаждет расправиться с Иличем – Шторму нужен только нокаут! LIVE

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В его рамках запланировано много интересных событий. В соглавном поединке выступит россиянин Алексей Олейник. Его соперником станет бразилец Фернандо Родригес, который заменил Оли Томпсона. А в главном бою вечера вновь выйдет в клетку Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба. Теперь россиянин попытается вернуть должок.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.