RCC 17: Шлеменко жаждет расправиться с Иличем – Шторму нужен только нокаут! LIVE

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В его рамках запланировано много интересных событий. В соглавном поединке выступит россиянин Алексей Олейник. Его соперником станет бразилец Фернандо Родригес, который заменил Оли Томпсона. А в главном бою вечера вновь выйдет в клетку Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба. Теперь россиянин попытается вернуть должок.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🗣 Вагаб Вагабов заявил, что Илич без особого труда победит Шлеменко
Известный российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов поделился мнением по поводу предстоящего реванша между своим соотечественником Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Бой состоится на турнире RCC 17 15 декабря в Екатеринбурге. В первом бою, который проходил в августе, Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.
«Я смотрел первый бой. И думаю, что во втором поединке будет то же самое. Скажу, что Илич неудобен для Шлеменко, он взрывной и нестандартный. Если Иличу интересна будет эта победа, он её заберёт без особого труда», — сказал Вагабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
🔮 Михаил Рагозин поделился ожиданиями от реванша Шлеменко — Илич
Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин прокомментировал предстоящий реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
«Вообще я не очень верю в прогнозы, но всё же думаю, что преимущество будет на стороне Александра Шлеменко. Он будет замотивирован, чтобы взять реванш за досадное поражение в первом бою. Думаю, он всё сделает грамотно, выиграет этот бой — скорее всего, решением судей.
В психологическом плане предстоящий бой будет сложнее для Шлеменко, так как возможно давление от первого поражения, плюс большая ответственность перед зрителями, потому что все будут ждать от него победы. У Илича не будет такой ответственности, потому что он и так уже совершил апсет в первом поединке. Он просто приедет заработать хороший чек и подраться в своё удовольствие», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир RCC 17
Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.
🔥 Хамзин: реванш больше нужен Шлеменко, чем Иличу. Надо закрыть вопросы
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу предстоящего реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
«Хорошее противостояние. Думаю, оно, конечно, нужнее Александру Палычу Шлеменко, нежели Александру Иличу. Для меня как для зрителя это безусловно интересное противостояние. Хочу посмотреть на этот реванш. Думаю, что Шлеменко подойдёт к этому бою в хороших кондициях, и это будет яркое противостояние.
В первом бою, возможно, был лаки-панч, поэтому реванш необходим, чтобы все вопросы были закрыты. Если бой продлится всю дистанцию, то я склоняюсь к тому, что Шлеменко заберёт победу. Чёткого прогноза дать не могу, потому что не знаю, в какой они форме. Одно понятно, что нас ждёт принципиальное противостояние», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира RCC 17
Турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Старт турнира — в 15:00 по московскому времени.
💥 «Жду не дождусь реванша с Иличем». Шлеменко — о бое с сербом на турнире RCC
Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прилетел в Екатеринбург на бой с сербом Александром Иличем. Поединок возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря. Шоу станет заключительным в 2023 году.
«У меня всё отлично. Я жду не дождусь этого реванша — и очень жду Илича. Надеюсь, он прилетел. Я готов.
Думаю, что готов на 10 баллов. Хотя подготовка же ещё не заканчивается, впереди весогонка, восстановление. 10 баллов… я погорячился. Где-то на 6-7 баллов готов. Но будет хороший бой!», — приводит слова Шлеменко пресс-служба «Архангел Михаил».
Полный кард турнира RCC 17
- Александр Шлеменко – Александр Илич;
- Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
- Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
- Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
- Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
- Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;
- Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
- Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;
- Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
- Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;
- Александр Васильев – Артур Пронин;
- Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;
- Николай Коваленко – Сергей Брютов.