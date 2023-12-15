Толстого парня с нелепой причёской считают наследником Конора. Чем хорош Пимблетт?

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC 296. В главном карде вечера пройдёт поединок угасающей звезды промоушена Тони Фергюсона и новой звезды лиги Пэдди Пимблетта. Про Пимблетта много говорят, его любят в руководстве организации, и он не проигрывает в UFC. В чём же заключается феномен британца?

Пэдди родился и вырос в Ливерпуле, закалялся в уличных драках футбольных фанатов, а с 14 лет увлёкся смешанными единоборствами. По признанию самого британца, в ММА он влюбился после того, как увидел рубку Диего Санчеса и Клэя Гуиды. Его настолько поразил тот бой, что он решил отправиться в зал.

Уже через год Пимблетт начал выступать в любителях, и если бы вы увидели Пэдди тех времён и нынешнего, то никогда бы не подумали, что это один и тот же человек. В начале карьеры Пэдди выглядел типичным британским подростком: худощавым и с короткой стрижкой. И выступал тогда Пэдди в легчайшем дивизионе (до 61,2 кг).

Профессиональная карьера британца началась в 2012 году, он поначалу дрался на родине в региональных промоушенах и оттуда попал в известную лигу Cage Warriors. Постепенно Пэдди стало тяжело укладываться в лимит легчайшего веса, и он поднялся в полулёгкий дивизион, где впоследствии стал чемпионом организации и даже успел защитить пояс. Но после поражения от Нэда Наримани отправился в лёгкую весовую категорию.

В то же время появилась фирменная странная причёска Пимблетта, которая сейчас является его главным атрибутом. Пэдди начал активно раскручивать себя за пределами клетки, делать шоу, давать огненные интервью, устраивать корявые танцы после боя, и за счёт этого он быстро стал любимцем публики в Англии. Затем на него обратили внимание в UFC и предложили контракт. Это было логично, британский рынок нравится промоушену, и потенциально яркая звезда оттуда должна была привлечь внимание новых фанатов.

На данный момент Пэдди провёл в UFC четыре боя, во всех одержал победы и получил два бонуса за выступление вечера. Причём оба этих поединка прошли в Лондоне, где Пимблетта поддерживала многотысячная арена. В Пэдди в лиге видят новую суперзвезду: Пимблетт такой же эпатажный парень каким был Конор, умеет привлечь внимание и завоевать любовь публики, что для руководства UFC очень важные качества. Именно поэтому организация ведёт его очень грамотно, давая соперников, которых он вполне может пройти. Первым громким оппонентом Пэдди в ближайшие выходные станет Тони Фергюсон, идущий на серии из шести поражений, в то время как у самого Пимблетта шесть побед подряд. Победа над Фергюсоном с его громким именем наверняка повысит узнаваемость британца, но со спортивной точки зрения он сам не видит в этом бою ничего хорошего: «Для меня этот бой – безвыигрышная ситуация, и плевать, кто там что говорит. У Тони серия из шести поражений. И когда я выиграю, все скажут, что это же Тони Фергюсон, с ним уже покончено. А если проиграю – не думаю, что это произойдёт, но, если проиграю, все скажут, что я проиграл Фергюсону, с которым уже покончено. Так что для меня этот бой совсем не выгоден, но, как уже говорил прежде, я никогда не отказываюсь от поединков. Мне назвали имя Тони Фергюсона, и я подписал контракт. Дерусь с легендой, будущим членом Зала славы – смотрю на это именно так. Будет огромным удовольствием разделить клетку с такой легендой».

Но если в плане медийности Пэдди хорош, то в его спортивной составляющей есть пробелы. Главное преимущество Пимблетта – джиу-джитсу, которым он активно пользовался в Cage Warriors и старается пользоваться в UFC. В партере британец хорош, может выйти на приём из, казалось бы, неочевидных положений, быстро сориентироваться на земле или даже набросить «треугольник» со стойки. Из 20 побед почти половину британец одержал именно сабмишенами, что говорит о его хорошей подготовке: не зря всё-таки Пимблетт имеет чёрный пояс по джиу-джитсу.

С переводами в партер у Пэдди дела стали обстоять хуже с тех пор, как он начал набирать вес. В легчайшем и полулёгком весе Пимблетт гораздо эффективнее использовал проходы в ноги, чем сейчас.

В стойке Пэдди тоже не показывает какую-то заоблачную технику. Особой нокаутирующей мощи в руках британца нет, хотя он любит зарубиться. И не всегда эти размены заканчиваются в его пользу: Пимблетт уже неоднократно бывал в нокдаунах. Но здесь же нужно отметить характер и дух британца: из трёх поражений два он потерпел решением судей, а ещё одно – удушающим приёмом, при этом не сдавшись и уснув. Все же нокдауны, в которых он побывал, Пимблетт переживал и затем совершал камбэки.

Впрочем, последний поединок Пэдди вызвал, мягко говоря, много вопросов. Он прошёл всю дистанцию с Джаредом Гордоном и на протяжении всего поединка стабильно ловил увесистые панчи в голову. Соперник выглядел явно лучше, и каким было его удивление, когда победителем объявили Пимблетта. Это решение судей стало одним из самых провальных в прошлом году.

Ну и, конечно, говоря о Пимблетте, нельзя не сказать о его главной проблеме, которая существует сейчас, — проблеме с весом. Пэдди в промежутках между боями набирает больше 20 кг и становится поводом для насмешек, превращаясь в настоящего толстяка. В период между боями его даже трудно узнать, настолько сильно толстеет британец. Он обожает бургеры, пиццу, фаст-фуд, и в особенности сладкое.

Пэдди Пимблетт Фото: Getty Images

«Я всегда остаюсь собой. Я признаю, что мне не идёт на пользу такой вес. Это лишь вредит мне, когда начинаю его гонять. Но я люблю поесть. Когда сажусь кушать, то включаюсь на полную катушку. Вы даже не представляете, сколько я ем. Как-то раз я съел 11 тысяч килокалорий за сутки. По-моему, это было в понедельник или вторник после того, как я подрался. Примерно 5 тысяч ккал содержались в шоколаде и батончиках, которые я съел в течение суток. Также я съел разные печенья и пончики. Завтрак состоял примерно из 3 тысяч ккал», — сказал Пимблетт в одном из интервью.

Конечно, такой образ жизни и постоянные весогонки по 20 кг рано или поздно дадут о себе знать и обязательно скажутся на здоровье.

Пимблетт – безусловно, интересный боец с точки зрения медиа, он достаточно быстро набирает популярность в США. Четыре победы в четырёх боях в UFC – хороший показатель, но имена соперников Пэдди не позволяют нам полностью оценить его потенциал. К тому же он пропустил год из-за травм. Потенциальная победа над Фергюсоном должна напомнить миру о Пэдди Пимблетте и открыть для британца новые возможности.