«Считайте, он уже труп». Ковингтон снова перешёл черту и настроил весь мир против себя

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 296, которым промоушен закрывает календарный год. Разумеется, в связи с этим был собран отличный кард, в котором достаточно много бойцов, привлекающих к себе внимание.

Возглавляет ивент бой в полусреднем весе между действующим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном, который в третий раз в карьере попробует завоевать титул. Зная американца, можно было предположить, что вокруг турнира будет немало шума.

Колби всегда старается привлечь максимальное внимание, называет себя главной звездой UFC и народным чемпионом, рассыпается в комплиментах Дональду Трампу и, самое главное, очень много говорит. Достаётся всем без исключения, Ковингтон готов оскорблять каждого бойца, даже если ещё недавно называл его лучшим другом. Эта бойцовская неделя исключением не стала.

На пресс-конференции в преддверии UFC 296 Ковингтон начал с традиционных для себя выпадов в сторону соперника, назвал Эдвардса «идиотом» и усомнился в том, что тот закончил среднюю школу. Чуть позже, во время одной из перепалок Хаос всё же перешёл черту и упомянул покойного отца Леона: ««В ночь боя я собираюсь затащить тебя в место, в котором ты ни за что не хотел бы оказаться. Я затащу тебя на седьмой круг ада. Мы даже сможем там передать привет твоему папаше».

Леон резко отреагировал, бросил бутылкой в соперника и встал с места, попытавшись разобраться с Ковингтоном, не дожидаясь боя, но оперативно сработали сотрудники службы охраны. Для контекста напомним, Эдвардс довольно рано лишился отца. Ему было 13 лет, когда того застрелили. Так что тема была довольно болезненной для британца, что и подтвердила его реакция. А позже своё возмущение начали показывать и другие бойцы UFC, которые наблюдали за мероприятием. Все сходятся во мнении, что поведение Ковингтона аморально и он явно перешёл черту.

Джамал Хилл: «Я надеюсь, Леон нанесёт ему один из самых жестоких ударов, который мы когда-либо видели. Этот комментарий про отца Леона был очень жалок и низок. У этого человека никогда не должно быть пояса».

Назим Садыхов: «Я понимаю продвижение и всё такое, но неуважение к покойному отцу — это то, за что тебя могут упаковать в мешок для трупов. Раскачивай бой сколько угодно, но не трогай святое».

Дерек Брансон: «Насколько я понимаю, Колби затронул покойного отца Леона на конференции… Не может быть ничего более отвратительного, чем такое. Масвидаль, дай ему ещё разок, что это за клоун».

Белал Мухаммад: «Вот почему я говорил, что Масвидаль был прав, когда ушатал его и выбил зуб, жаль только, мозг повредил ещё больше».

Ярче всех выступил, конечно же, главный правдоруб промоушена Шон Стрикленд, который пришёл на сезонную пресс-конференцию, состоявшуюся сутки спустя: «Ребята, позвольте мне рассказать вам пару фактов о Колби Ковингтоне. Колби — это просто кусок дерьма. Те, кто знают его лично, подтвердят, что он кинул всех, кого можно.

Я воспринимаю Колби на личный счёт, и это оскорбляет меня, потому что те, кто за Трампа, мои люди, вы республиканцы, настоящие работяги, позволяете такому уроду, как Колби, делать всё, что он хочет, и поддерживаете его. Ему плевать на вас, и то, что он смеялся над погибшим отцом Леона, это просто самый низкий поступок. Это поступок настоящего урода! Мама Эдвардса, каким бы ни был его отец, воспитала из мальчика настоящего мужчину, который стал чемпионом UFC, который вырос хорошим человеком. Настоящий американец мог бы только восхититься этим, а не пытался бы грязно унизить. Так что знайте, Колби — это фейковый двуличный ублюдок, и, если бы он сидел сейчас здесь, единственное, что он сделал бы, это позвонил бы в полицию, потому что он олицетворение ссыкла».

Ковингтона и без того ненавидят в бойцовском мире. Своим поведением он, конечно, привлекает внимание, но это не помогает ему быть популярнее. Скорее, люди следят за ним в надежде увидеть поражение и вернуть ему всё, что он говорил ранее. Никакой симпатии такой трэш-ток вызывать не может, и логично, что бойцовский мир встал на сторону Эдвардса. Мы видим лишь отдельно взятые яркие высказывания известных людей, но ещё есть огромный пласт болельщиков, которые возмущены поведением Колби. Наверняка у Леона Эдвардса прибавилось болельщиков, так как те, кто придерживался нейтралитета, перейдут на сторону британца.

Да, это один из способов раскрутки, и отрицать, что метод рабочий, не получится. Но стоит ли этого всеобщая ненависть? Оправдывает цель эти средства? Неоднократно говорилось, что Ковингтон держит такой образ, но в жизни бывает совершенно другим человеком, однако, похоже, эта маска уже стала частью его личности.

Эдвардс на финальной дуэли взглядов был краток: «Считайте, что он уже труп. Я помню всё, что он сказал о моём отце, и завтра он ответит за это».

Остаётся узнать, преобразует ли Эдвардс эту злость в правильную мотивацию и победу или перегорит? Тогда получается, что Ковингтон победит и до боя, и непосредственно в поединке?