Американская мечта Ковингтона разрушена. Болтун ничего не показал в клетке

В ночь в 16 на 17 декабря прошёл мощнейший турнир UFC 296, в рамках которого состоялось много огненных противостояний. В главном событии вечера между собой сошлись Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Бой носил титульный характер – на кону стоял пояс чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежал британцу. А американец вернулся в клетку после очень длительного простоя. С особенным интересом за противостоянием следил Ислам Махачев, который может встретиться с победителем.

Леон вышел во второй раз защищать свой чемпионский пояс. Он имел профессиональный рекорд 21-3 (1), шёл на затяжной серии побед. А главное, британец дважды подряд разбил Камару Усмана. Первый поединок завершился нокаутом, а второй – решением большинства. А Ковингтон (17-3) не выходил в клетку с марта 2022 года, когда оказался сильнее Хорхе Масвидаля.

С самого начала поединка Леон завладел инициативой и начал действовать очень убедительно. А Колби терпел и ждал возможности перехватить нити контроля над ситуацией. Чувствовалось, что разница в скоростях слишком велика – Эдвардс опережал соперника, доминировал. Но рисковать никто не собирался, оппоненты действовали осторожно. Сложилось ощущение, что первый раунд отправился в копилку чемпиона, но особенной убедительности в этом не было.

Во второй пятиминутке соперники остались в стойке, переходить к борьбе они совсем не собирались. Леон действовал осторожно, поскольку понимал – ему необходимо защитить пояс любой ценой. Эдвардс вновь занял центр клетки и спокойно контролировал ситуацию. Лишь изредка Ковингтон откидывался ударами, но цели они не достигали. Публика начала негодовать, посколько титульный поединок начал превращаться в постоянное перемещение бойцов с минимальным количеством атак.

В третьем раунде Колби наконец-то начал активничать. А Леон откидывался лоу-киками, пытался отбить ногу. В итоге Ковингтон попробовал уйти в борьбу, но Эдвардс встал. А затем начал переводить оппонента сам. Но затем соперники вернулись в стойку, вновь начали дистанцироваться. В четвёртом раунде Колби едва не допустил роковую ошибку, но всё-таки смог спастись. Леон уверенно вёл дело к своей победе. А конец четвёртой пятиминутки получился ярким. Соперники несколько раз перехватывали инициативу в борьбе, устроили зрелище.

В пятом раунде соперники ушли в борьбу. Сначала ситуацию контролировал Ковингтон, но затем дважды к финишу был близок Эдвардс. В итоге Колби вновь вернулся в доминирующую позицию, полностью забрал концовку пятиминутки. Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги в этом всём не было. Было понятно, что пояс останется на плече чемпиона.

В итоге все три рефери отдали победу Эдвардсу – 49-46. Леон продлил свою победную серию, а также сделал серьёзный шаг к потенциальному поединку с Махачевым. А вот Ковингтон неудачно вернулся, поэтому получить новый титульный шанс ему будет крайне непросто.