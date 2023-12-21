Смертельная трагедия или возвращение легенды? Самые важные события реслинга в 2023 году

2023 год вряд ли назовут культовым для мира реслинга. Но и за этот сезон в индустрии было на что посмотреть. Он подарил множество прекрасных сюжетных кампаний, неожиданных возвращений и до боли раздирающих потерь.
«Чемпионат» подводит итоги и предлагает вам выбрать главное событие из мира WWE за 2023 год.
Пять главных событий WWE за 2023 год выбирались на основе множества рейтингов, составленных реслинг-изданиями по всему миру. В список не попали: разовое появление Скалы, забег Джона Сины, возвращение Рэнди Ортона, команда Оуэнса и Зейна.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Возвращение СМ Панка
В январе 2014 года СМ Панк провёл последний матч на ринге WWE, а затем окончательно разругался с компанией, с её главными лицами и, по впечатлениям, навсегда закрыл себе дорогу в главный промоушен реслинга.
Но годы идут, меняется руководство, а WWE и вовсе слились в одну сеть с UFC. C этой компанией, к слову, его связывают два поединка в 2016 и 2018 году, оба из которых он проиграл.
Но единоборства и бои — не стихия Панка. Он — звезда реслинга, вероятно, самая скандальная и обсуждаемая. Лидер мнений, «Лучший в мире» и просто человек, способный своей харизмой и отдачей в ринге влюблять в этот вид спорта миллионы людей. Не зря после его воссоединения с WWE многие фанаты написали, что готовы вновь вернуться к просмотру реслинга.
Что теперь ждёт Панка? Кажется, что бой за чемпионство в тяжелом весе с Роллинсом. Сэт всем своим видом и словами показывал ненависть к Панку, когда его не было в WWE, а после возвращения идеально отыграл роль психа, который не понимает, почему это случилось. Роллинс уже успел признаться Панку, что искренне его ненавидит и, кажется, в 2024-м у нас есть претендент на сюжет года.
Введение второго мирового титула
В апреле 2023 года WWE презентовали новый титул — его можно получить за чемпионство в тяжёлом весе. Введение пояса напрашивалось из-за доминации Романа Рейнса с чемпионством Вселенной. Рестлер переподписал сделку с WWE и стал выступать реже, из-за чего статусное лицо начало появляться на шоу чуть ли не раз в один или два месяца.
В турнире за чемпионство в тяжёлом весе победил Сэт Роллинс, продолжающий носить этот титул и по сей день. Большинство болельщиков поддержало решение WWE. Фанаты посчитали, что Роллинс, которого многие называют самым трудолюбивым и полезным рестлером компании, заслужил чемпионство.
Сэт успел провести несколько титульных защит против сильных соперников, а теперь, кажется, его ждёт самый статусный — СМ Панк. Но об этом позднее.
Смерть Брэя Уайатта
Самая шокирующая новость, которую болельщики реслинга пережили в 2023 году. На 37-м году жизни умер Уиндем Ротунда — человек, создавший один из самых увлекательных и мистических образов в мире реслинга — Брэя Уайатта.
Он вернулся в WWE осенью 2022 года, а в январе 2023-го провёл первый матч после камбека, победив Эл Эй Найта. Кто знал, что тот бой для Уайатта станет и последним. По планам Брэй должен был драться на Wrestlemania c Бобби Лэшли, однако из-за проблем со здоровьем пропустил шоу.
Летом инсайдеры писали, что Ротунда близок к возвращению на ринг, но 24 августа закончилась история молодого, но уже ставшего культовым рестлера. Человека, чей талант почитали легенды и восхищались коллеги по индустрии.
В феврале Ротунда перенёс коронавирус, а в злополучный день августа забыл в машине внешний дефибриллятор для сердца. Однако врачи не уверены, что он спас бы рестлеру жизнь.
Рекордный рейн Гюнтера
В сентябре 2023 года Гюнтер достиг отметки в 455 дней владения титула Интерконтинентального чемпиона. Это рекордный рейн в истории WWE, Гюнтер побил рекорд Хонки Тонк Мэна. Отметим, что даже легендарный Скала за свою карьеру максимум достигал отметки в 265 дней владения Интерконтинентальным чемпионством.
Гюнтер имеет солидные показатели — 193 см роста и 113 кг веса. Несмотря на это он умело прыгает с канатов, достаточно техничен для своих габаритов и отлично смотрится на ринге. Поэтому многие предрекают австрийцу в будущем место в числе главных звёзд компании и борьбу за главный титул. Гюнтер же сам заявил, что хотел бы подраться с Броком Леснаром.
Почему Гюнтер оказался в нашем списке? Всё просто. Не каждый год WWE переписывают свои рекорды и не каждый рестлер удостаивается такой чести. Это, однозначно, знаковое событие для всей индустрии.
Доминирование Романа Рейнса. Сюжет Bloodline
Спросите у любого фаната реслинга, что ему надоело сильнее всего, и большинство выберет продолжающийся рейн Романа Рейнса. Он начал в 2020 году в качестве чемпиона Вселенной, а на Wrestlemania в 2022 году победил Брока Леснара, объединив титулы.
Рейнс — самый доминирующий рестлер за последние несколько лет. Летом его удержали впервые за четыре года, когда он в паре с братом Соло Сикоа проиграл другим своим братьям — Джею и Джимми Усо.
То было решение во благо сюжета Bloodline. Что только не происходило в нём за 2023-й год. Здесь и предательство Сэми Зейна, откол братьев Усо с последующим возвращением обоих, уходом, возвращением поодиночке и так далее. Соло Сикоа, которого активно продвигают в компании в качестве возможного сменщика Рейнса, успел победить легендарного Сину.
Сюжет Bloodline во многом предсказуем, но за ним по-прежнему интересно смотреть. Рейнс появляется на шоу редко, что помогает его истории слегка продлить свой век. Однако это хоть и интересно, но постоянные защиты титула от Рейнса, когда ему помогают его братья, уже всем надоели.