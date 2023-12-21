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Смертельная трагедия или возвращение легенды? Самые важные события реслинга в 2023 году

2023 год вряд ли назовут культовым для мира реслинга. Но и за этот сезон в индустрии было на что посмотреть. Он подарил множество прекрасных сюжетных кампаний, неожиданных возвращений и до боли раздирающих потерь.

«Чемпионат» подводит итоги и предлагает вам выбрать главное событие из мира WWE за 2023 год.

Пять главных событий WWE за 2023 год выбирались на основе множества рейтингов, составленных реслинг-изданиями по всему миру. В список не попали: разовое появление Скалы, забег Джона Сины, возвращение Рэнди Ортона, команда Оуэнса и Зейна.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно! функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.