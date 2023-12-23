«В тот момент бой мог закончиться». Самая сложная победа в карьера Бивола

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российскому непобеждённому боксёру Дмитрию Биволу предстоит очередная, уже шестая по счёту защита титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. Соперником станет британец Линдон Артур, который, в свою очередь, будет защищать пояс IBO.

Бивол считается явным фаворитом, как и в большинстве своих поединков, но бывали и случаи, когда это могло обернуться громким апсетом. В марте 2019 года Дмитрию предстоял поединок с американцем Джо Смитом-младшим. Эксперты единодушно отдавали предпочтение российскому бойцу и даже предполагали досрочное завершение поединка. Но менеджер Бивола Вадим Корнилов призывал не расслабляться: «На этом уровне все опасны, проходимых оппонентов уже нет. У соперников всегда огромная мотивация в схватках с чемпионами. Джо Смит — бьющий боец, что мы видели в поединках с Бернардом Хопкинсом и Анджеем Фонфарой, которых он победил нокаутом. Сильный и агрессивный боксёр. Это один из важнейших боёв в карьере Дмитрия. Возможно, даже самый важный на сегодняшний день».

Смита многие знали по победе над Бернардом Хопкинсом, но тому на момент боя было уже за 50. Поэтому Дмитрий призывал не переоценивать достижения соперника: «Сколько лет было Бернарду? Я уважаю Хопкинса, но он не был в лучшей форме, когда дрался со Смитом. Я часто смотрел его бои и многому научился у него».

При этом россиянин отмечал, что уважает Смита, просто видит его слабые стороны, которыми намерен воспользоваться: «Он постоянно идёт вперёд. Попытаюсь нокаутировать его. Для меня это вызов. Когда мы встретились, я увидел в его глазах желание отобрать мой пояс. Это станет залогом яркого поединка. У нас разные стили. Когда на ринге встречаются непохожие друг на друга боксёры, бой получается зрелищным. Думаю, фанатам это понравится».

Смит не славился терпеливой работой с соперником, а был известен размашистыми атаками, которые зачастую и приносили ему успех. Бивол позволил американцу работать первым номером, но регулярно проваливал его и контратаковал. А джебы Дмитрия не позволяли Джо подготовить удары. У Смита не нашлось плана Б, он продолжал действовать агрессивно и идти вперёд. Дмитрий избегал разменов, в некоторых ситуациях просто отбегал в сторону и вязал в клинче. Такой стиль ведения боя был крайне неудобен его сопернику, который регулярно пропускал с дистанции. Бивол попросту перебивал Джо, иногда расстреливая его затяжными сериями. После седьмого раунда тренер нашего бойца Геннадий Машьянов не понимал, почему поединок ещё не закончился: «Я не представляю, как он стоит».

Американец дошёл до такой точки отчаяния, что в девятом раунде даже провёл бросок. Зато в следующей трёхминутке план Смита донести тяжёлый удар почти сработал. В самом конце раунда Бивол позволил себе расслабиться и тут же был наказан ударом справа в висок. Россиянина спас гонг, потому что даже в угол он отправлялся, опираясь на канаты.

Дмитрий позже признавался, что был в шаге от провала: «Удар был действительно хорошим, я его ощутил, увидел его в самом конце. Да, пропустил удар, расслабился раньше времени. Нужно всегда быть в фокусе. Это была тяжёлая плюха. Хотя и другие его удары были ощутимыми, а тут он попал на линии с ухом. Хорошо, что в итоге я увидел этот удар. В противном случае бой мог бы и закончиться. С такими ударами нужно быть внимательным. Смит этим ударом немного сбил меня с баланса. Под конец я расслабился в эти 10 секунд до конца раунда. Это лишний раз показывает то, что расслабляться нельзя».

Смит попытался развить успех, был активнее и продолжал прессинговать российского боксёра, но в итоге зазевался и незадолго до окончания поединка оказался в опасном положении. Бивол зажал Джо в угол, обрушился на него серией ударов и был близок к финишу, но на этот раз гонг спас уже его соперника: «Не хватило секунд пять. Желание нокаутировать было, только гонг меня в тот момент остановил».

Несмотря на уверенную победу Бивола на судейских карточках (118-110, 119-109, 119-109), момент, который едва не стоил россиянину поединка, запомнился всем. Это лишь ещё одно подтверждение того, как один удар в боксе может изменить все расклады. Биволу удалось выстоять и защитить титул, а теперь он продолжает двигаться к цели стать абсолютным чемпионом мира. Главное, в бою с Артуром помнить о том, что едва не произошло с Джо Смитом.