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Дмитрий Бивол — Линдон Артур, дата и время боя, полный кард, судный день, бой с Джо Смитом-младшим

«В тот момент бой мог закончиться». Самая сложная победа в карьера Бивола
Яхья Гасанов
Самая сложная победа в карьера Бивола
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Джо Смит максимально приблизил россиянина к провалу.

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) российскому непобеждённому боксёру Дмитрию Биволу предстоит очередная, уже шестая по счёту защита титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super. Соперником станет британец Линдон Артур, который, в свою очередь, будет защищать пояс IBO.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Линдон Артур

Бивол считается явным фаворитом, как и в большинстве своих поединков, но бывали и случаи, когда это могло обернуться громким апсетом. В марте 2019 года Дмитрию предстоял поединок с американцем Джо Смитом-младшим. Эксперты единодушно отдавали предпочтение российскому бойцу и даже предполагали досрочное завершение поединка. Но менеджер Бивола Вадим Корнилов призывал не расслабляться: «На этом уровне все опасны, проходимых оппонентов уже нет. У соперников всегда огромная мотивация в схватках с чемпионами. Джо Смит — бьющий боец, что мы видели в поединках с Бернардом Хопкинсом и Анджеем Фонфарой, которых он победил нокаутом. Сильный и агрессивный боксёр. Это один из важнейших боёв в карьере Дмитрия. Возможно, даже самый важный на сегодняшний день».

Главные события предстоящего боксёрского вечера:
Бивол готов к битве с Артуром. Уайлдер и Джошуа зря «записали» себе победы? LIVE
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Бивол готов к битве с Артуром. Уайлдер и Джошуа зря «записали» себе победы? LIVE

Смита многие знали по победе над Бернардом Хопкинсом, но тому на момент боя было уже за 50. Поэтому Дмитрий призывал не переоценивать достижения соперника: «Сколько лет было Бернарду? Я уважаю Хопкинса, но он не был в лучшей форме, когда дрался со Смитом. Я часто смотрел его бои и многому научился у него».

При этом россиянин отмечал, что уважает Смита, просто видит его слабые стороны, которыми намерен воспользоваться: «Он постоянно идёт вперёд. Попытаюсь нокаутировать его. Для меня это вызов. Когда мы встретились, я увидел в его глазах желание отобрать мой пояс. Это станет залогом яркого поединка. У нас разные стили. Когда на ринге встречаются непохожие друг на друга боксёры, бой получается зрелищным. Думаю, фанатам это понравится».

Смит не славился терпеливой работой с соперником, а был известен размашистыми атаками, которые зачастую и приносили ему успех. Бивол позволил американцу работать первым номером, но регулярно проваливал его и контратаковал. А джебы Дмитрия не позволяли Джо подготовить удары. У Смита не нашлось плана Б, он продолжал действовать агрессивно и идти вперёд. Дмитрий избегал разменов, в некоторых ситуациях просто отбегал в сторону и вязал в клинче. Такой стиль ведения боя был крайне неудобен его сопернику, который регулярно пропускал с дистанции. Бивол попросту перебивал Джо, иногда расстреливая его затяжными сериями. После седьмого раунда тренер нашего бойца Геннадий Машьянов не понимал, почему поединок ещё не закончился: «Я не представляю, как он стоит».

Американец дошёл до такой точки отчаяния, что в девятом раунде даже провёл бросок. Зато в следующей трёхминутке план Смита донести тяжёлый удар почти сработал. В самом конце раунда Бивол позволил себе расслабиться и тут же был наказан ударом справа в висок. Россиянина спас гонг, потому что даже в угол он отправлялся, опираясь на канаты.

Дмитрий позже признавался, что был в шаге от провала: «Удар был действительно хорошим, я его ощутил, увидел его в самом конце. Да, пропустил удар, расслабился раньше времени. Нужно всегда быть в фокусе. Это была тяжёлая плюха. Хотя и другие его удары были ощутимыми, а тут он попал на линии с ухом. Хорошо, что в итоге я увидел этот удар. В противном случае бой мог бы и закончиться. С такими ударами нужно быть внимательным. Смит этим ударом немного сбил меня с баланса. Под конец я расслабился в эти 10 секунд до конца раунда. Это лишний раз показывает то, что расслабляться нельзя».

Смит попытался развить успех, был активнее и продолжал прессинговать российского боксёра, но в итоге зазевался и незадолго до окончания поединка оказался в опасном положении. Бивол зажал Джо в угол, обрушился на него серией ударов и был близок к финишу, но на этот раз гонг спас уже его соперника: «Не хватило секунд пять. Желание нокаутировать было, только гонг меня в тот момент остановил».

Разбираем технику Дмитрия Бивола:
Почему Бивол такой крутой? Изучаем технику российского чемпиона
Почему Бивол такой крутой? Изучаем технику российского чемпиона

Несмотря на уверенную победу Бивола на судейских карточках (118-110, 119-109, 119-109), момент, который едва не стоил россиянину поединка, запомнился всем. Это лишь ещё одно подтверждение того, как один удар в боксе может изменить все расклады. Биволу удалось выстоять и защитить титул, а теперь он продолжает двигаться к цели стать абсолютным чемпионом мира. Главное, в бою с Артуром помнить о том, что едва не произошло с Джо Смитом.

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