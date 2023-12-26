Иноуэ переписал историю бокса! Растерзал Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира

26 декабря состоялся грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония), который порадовал яркими противостояниями. Но особенный интерес привлекал к себе именно главный поединок, в котором сошлись Наоя Иноуэ и Марлон Тапалес. А всё потому, что бились они за звание абсолютного чемпиона мира. На кону стояло сразу четыре пояса, поэтому напряжение было запредельным. И поединок получился очень ярким, полностью оправдал свой высокий статус.

Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO) – настоящая суперзвезда. Он тотально доминирует в четырёх (!) дивизионах. Поэтому бой за звание абсолютного чемпиона мира выглядел лишь делом времени. А в последнем своем поединке японец уверенно растерзал Стивена Фултона. В восьмом раунде рефери остановил тотальное избиение. Марлон Тапалес (37-3, 19 KO) выглядел более опытным бойцом, но при этом считался андердогом. В последнем бою он победил Муроджона Ахмадалиева.

Поединок начался довольно неожиданно – с активности от Тапалеса. Стало понятно, что он видит свой единственный реальный шанс в том, чтобы выйти и попытаться задавить соперника активностью. Но Наоя очень быстро погасил эту вспышку, не позволил оппоненту сильно разойтись. А затем спокойно перехватил инициативу и начал разбивать соперника.

С каждым раундом Тапалесу становилось всё сложнее. Складывалось ощущение, что попытка мощно пройтись по японцу на первых секундах не оправдала себя. И уже к четвёртой трёхминутке это привело к провалу. Наоя начал выбрасывать мощнейшие комбинации, что заставило Марлона оказаться на настиле. Встал он довольно быстро, даже показал рефери, что полностью уверен в возможности продолжения поединка. Но по лицу боксёра было заметно, что потрясён он очень сильно. Поэтому показалось, что победа Иноуэ – лишь дело времени.

Затем на протяжении нескольких раундов подряд японец методично разбивал соперника. А тот пытался перекрываться и терпеть, но лишь пропускал и пропускал, выглядел всё менее уверенно. Но при этом поражало, насколько серьёзной выдержкой обладает Тапалес. Боксёр стоял и переживал страшнейшие атаки от Иноуэ. Поэтому дело начало приближаться к возможному судейскому решению.

И всё-таки в 10-м раунде Тапалес устал. А Наоя увидел это, поэтому бросился в мощнейшую атаку. Марлон рухнул на канвас, попытался встать, но было заметно, что сделать этого уже не получится, настолько мощным получился удар от Иноуэ. В итоге рефери принял решение остановить поединок, а японец бросился праздновать очередную победу.

Наоя одержал важнейшую победу и стал абсолютным чемпионом мира. Пока доминация Иноуэ выглядит безусловной, ни один из соперников даже не может нанести ему серьёзного ущерба. Поэтому складывается ощущение, что японец на долгое время закрепит за собой звание абсолюта. Наоя продолжает переписывать историю бокса.