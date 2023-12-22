2023-й — противоречивый год для россиян в UFC. Но есть и поводы для радости

2023 год обещал получиться очень удачным для российских фанатов смешанных единоборств и лиги UFC. Ислам Махачев входил в него в статусе чемпиона, а все ждали второй пояс от других представителей нашей страны. В итоге все реальные претенденты свои шансы упустили. Поэтому называть 2023-й однозначно удачным для россиян довольно сложно. Но сразу несколько наших соотечественников добились больших успехов.

Мечта о втором российском поясе действительно была очень реальной. Ближе всех к ней подобрался Сергей Павлович, который бился за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Но поединок с Томом Аспиналлом продлился чуть больше минуты и завершился болезненным поражением. Дивизион перенасыщен топовыми бойцами, поэтому быстро вернуться в чемпионскую гонку будет непросто. Конечно, ситуацию может поправить то, что Джон Джонс и Стипе Миочич совсем скоро могут завершить карьеру. Но даже при этом условии получить титульный поединок быстро будет непросто.

Любопытная ситуация складывается и в легчайшем весе. Там ждут перезагрузки от Петра Яна, большие надежды возлагают на Умара Нурмагомедова. И брат Хабиба начал год с победы над Раони Барселосом. Но затем получил тяжёлое повреждение, а за время восстановления (которое ещё не завершилось), диспозиция сил в дивизионе поменялась. Поэтому до титульного поединка в 2024 году будет очень непросто дотянуться. Ян также испытывает проблемы – он бился с Мерабом Двалишвили и уступил практически без шансов. Позже стало известно, что россиянин вышел на поединок с повреждением. Но в глазах UFC это его вряд ли оправдывает.

Не справился с полноценным возвращением в чемпионскую гонку и Магомед Анкалаев. Он был задвинут после появления в дивизионе Алекса Перейры. Казалось, что поединок с Джонни Уокером может изменить положение дел. Но обернулось всё ноу-контестом в Абу-Даби, а также назначением реванша на 2024-й. И, кажется, даже яркая победа не гарантирует россиянину титульный шанс, поскольку в UFC часто высказывали претензии к тому, как он разгоняет свои поединки.

Но стоит отметить, что и положительных моментов очень много. Так, идеальный год провёл Ислам Махачев, который дважды разбил Александра Волкановски. И если первая победа получилась не самой убедительной, то вторая сняла все вопросы. А ещё россиянин высказал свои притязания на двойное чемпионство. И складывается ощущение, что организация готова предоставить ему такую возможность.

А ещё двумя светлыми пятнами в этой истории выглядят Икрам Алискеров и Роман Копылов. Первый был подписан в UFC и ворвался в лигу с двух побед подряд. Сначала россиянин разбил нокаутом Фила Хоуса, а затем расправился с Варлеем Алвесом в Абу-Даби. В итоге Икрам был признан новичком года в ММА по версии издания MMA News. А Копылов выдал мощнейшую серию и за 2023 год победил трижды. Причём всех соперников он сносил неизменно нокаутами. Россиянин идёт в UFC на серии из четырёх побед.

2023-й действительно получился для многих россиян из UFC непростым. Но и положительных моментов по его ходу было достаточно. Поэтому 2024 год даёт много поводов для оптимизма.