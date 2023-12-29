Что случится в футболе в 2024 году: 15 прогнозов

До 2024 года осталась всего пара дней. Мы уже точно знаем, что в футболе это время будет очень насыщенным: тут и чемпионат Европы, и Лига чемпионов с новым форматом, и новые вопросы по возвращению России к международным матчам. «Чемпионат» составил список из 15 вещей, которые с большой долей вероятности произойдут в футболе.

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Чеферин сломает правила УЕФА и обнулится

Александер Чеферин Фото: РИА Новости

Александер Чеферин заходил на пост президента УЕФА на фоне дикого скандала с Мишелем Платини. И подавал себя как продвинутого и демократичного руководителя — первым делом продавил введение правила, ограничивающего срок пребывания на посту. С момента реформы президентом УЕФА можно работать не дольше трёх сроков, то есть 12 лет.

В этом году Чеферин до неприличия легко переизбрался на новый срок, который, по старым правилам, должен стать для него последним. Но, видимо, не станет. Потому что сейчас президент УЕФА работает над исключением собственного пункта о временных рамках. По всей видимости, в 2027-м нас ждёт очередная победа Чеферина на выборах и новый четырёхлетний срок.

Изменят погодный регламент РПЛ

Матч «Балтика» — «Спартак» Фото: vk.com/fcbaltika

Зимние матчи РПЛ не только впечатлили поклонников футбола даже за границей, но и подняли очередную волну разговоров, что в нашем регламенте всё же что-то не так. Это признал и президент РФС Александр Дюков: «Ряд матчей РПЛ был проведён в непростых погодных условиях, но в рамках регламента. Наверное, правильным будет пересмотреть регламент, чтобы там учитывалась ещё и ТВ-картинка, а не только здоровье футболистов. Картинка была экзотическая, однако не та, которая нужна. Изменения в регламентные нормы можно внести».

Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Новости о Килиане и «Реале» прошлым летом, кажется, достали вообще всех. Да и позапрошлым тоже. Ни один возможный переход в Европе не обсуждался так же активно, как этот. И ближайшим летом будет то же самое. Но в последний раз.

Летом, судя по сообщениям СМИ, скандалов получится избежать — просто в новом контракте появится сумма отступных, которая устроит «ПСЖ». Ну а если в переговорах что-то снова пойдёт не так, то Мбаппе может и бесплатно уехать. Ему уже 25 лет, и одному из трёх лучших футболистов мира не просто пора перейти в топ-лигу и бороться за победу в ЛЧ — для него это будет чуть ли не последний шанс получить долгосрочный и жирный контракт. Причин оставаться в Париже у Килиана больше нет — вряд ли он всё ещё верит, что с «ПСЖ» можно взять Лигу чемпионов.

Чемпионство «Краснодара» = конец гегемонии «Зенита» + новый чемпион в России

Сергей Галицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ничего так не оздоравливает лигу, как смена чемпиона. Нынешний сезон РПЛ немного похож на сказку: гегемон хромает, а вечно подающий надежды на трофеи клуб трансформировался ради результата и лидирует. Не будет выдумкой сказать, что за «Краснодар» и его возможный титул болеют не только в домашнем регионе. Главный частный проект в нашем футболе наконец-то находится там, где ему положено быть по своей хронологии: большие победы были, еврокубковые успехи – тоже, да и без фатальных поражений не обошлось. Настало время для праздника.

Нет сомнений, что в Краснодаре как минимум один человек загадает на Новый год. Речь, конечно же, о чемпионстве. А вот кто это будет – Сергей Галицкий, кто-то из футболистов, работников клуба или простой болельщик – абсолютно неважно. Нетривиальная история местного клуба безумно важна для российского футбола в масштабах страны. Новый чемпион Премьер-Лиге просто необходим. Чтобы сдвинуть её с мёртвой точки.

«Краснодар» пока не взял титул, да и «Зенит» отстаёт на два очка, а не на 10 – поэтому открывать шампанское раньше времени не стоит. Вопреки новогоднему настроению. Но это и неплохо: быть может, за команду Владимира Ивича так бы не переживалось, лети она на полной скорости к первому чемпионскому званию в своей истории. Сейчас у данного сюжета есть нерв и градус. И от этого интереснее.

Последний сезон Гвардиолы в «Сити»? Есть ощущение, что Пеп выгорел – ему нужны новые вызовы

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Хосеп Гвардиола устал или это только кажется? «Манчестер Сити» выиграл в 2023 году всё, что можно, и теперь тренер со спокойной душой может уходить. Да, контракт с клубом у него до 2025-го, но разве кто-то удивится, если Пеп покинет Манчестер в конце сезона или как минимум объявит, что не будет продлевать контракт? Он ведь выполнил миссию и даже больше: оформил требл, окончательно вывел клуб в мировую элиту, взяв долгожданную Лигу чемпионов.

Новые вызовы на британских полях уже не сыскать – их просто нет. Если конечно ФА не выдумает новый турнир, ради которого стоит остаться. А Суперлига вряд ли появится так быстро, что Гвардиола успеет обновить команду, вывести её на пик и с ходу взять дебютный трофей. Всё это малоосуществимо, согласитесь. А в ещё одно порабощение европейского футбола за полтора года до окончания контракта как-то не верится.

Короче говоря, есть ощущение, что Пеп выгорел. Новые вызовы ему подарит новая лига – например Серия А. Или работа в сборной. Ведь в «ПСЖ» ему вряд ли будет интересно из-за отсутствия конкуренции, а в Испании и Германии он уже работал. Вот и остаётся должность главного тренера топ-клуба с Апеннин или вызов с национальной командой. Вопрос – что же он выберет.

Семак покинет «Зенит», если не станет чемпионом

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По ощущениям, Семак начинает выгорать в «Зените». Как говорил Алекс Фергюсон — у любой чемпионской команды есть срок. Вполне возможно, что это происходит с «Зенитом». Кажется, в чемпионском составе все понемногу устают друг от друга, да и Семака потихоньку догоняет рутина.

Нельзя исключать, что «Зениту» всё равно хватит запаса, чтобы выиграть титул. Но сейчас команда, очевидно, слабее, чем за все годы до этого. Есть высокие шансы, что чемпионом в этом году «Зенит» не будет. А если не будет, то Семак может расценить это как идеальный момент для ухода — в ранге одного из величайших тренеров «Зенита».

Ну а когда Семак уйдет из «Зенита», самым очевидным вариантом для него станет сборная России. Нельзя исключать, что Валерий Карпин окончательно устанет от всего, что происходит в российском футболе – и уедет отдыхать. Тут сборную подхватит Семак, потому что любой клуб РПЛ после «Зенита» будет понижением.

Роналду побьёт кучу рекордов на Евро

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Криштиану и сейчас лучший по многим показателям, но, учитывая солиднейший возраст (к старту Евро ему будет уже 39), поездка Роналду на турнир может стать эпохальной. На данный момент португалец с отрывом в топе по ключевым цифрам.

14 голов на Евро — больше всех. Из преследователей по-прежнему играет только Антуан Гризманн (7 мячей), остальные уже не конкуренты (Мишель Платини — 9, Алан Ширер — 7).

25 матчей на Евро — также больше всех. В конкурентах тоже португальцы и тоже ветераны — Пепе и Жоау Моутинью (по 19).

Главный рекорд, который светит Роналду, — самый возрастной гол в истории Евро. Сейчас Криштиану пятый в списке, но если отличится на предстоящем турнире, то автоматически взлетит на первое место. Пока лидирует австриец Ивица Вастич, который в своё время забил на Евро в возрасте 38 лет 8 месяцев и 14 дней.

Ну и не забываем про рекорд Роналду по голам за сборные. Сейчас на счету Криштиану 128 мячей в составе Португалии, и каждый новый гол делает этот показатель ещё более недосягаемым.

Евро выиграет Англия или другая новая сборная

Игроки сборной Англии Фото: Getty Images

Чемпионат Европы разнообразен в плане победителей. В XXI веке дважды подряд трофей брала только Испания, в остальном же максимальный разнобой: предыдущее столетие в 2000-м закрыла Франция, а потом побеждали Греция, Португалия и Италия.

В 2024-м можно ждать нового чемпиона. Фавориты примерно те же, что и обычно, но для истории было бы знаково, если бы титул забрал какой-нибудь традиционный «бестрофейник». В первую очередь это касается Англии, у которой вечно крутой состав, вечные амбиции и вечные поражения. На прошлом Евро англичане оказались максимально близки к успеху, но проиграли Италии в финале на домашнем «Уэмбли». Сейчас состав стал ещё мощнее и взрослее: Кейн, Беллингем, Сака, Грилиш – тут везде звёзды, и звёзды уже состоявшиеся.

В компанию к Англии можно добавить Бельгию и Нидерланды. Эти сборные тоже считаются топовыми, но трофеев либо давно не было, либо нет в принципе.

Сразу несколько россиян из чемпионского «Краснодара» уедут в Европу?

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Большие победы невозможны без личных историй прогресса. По крайней мере, в футболе. Если «Краснодар» станет чемпионом, молодая команда Владимира Ивича – а точнее, её российская часть – определённо точно привлечёт внимание иностранных клубов. И именно здесь, в этот самый момент Сергей Галицкий в качестве благодарности легко может отпустить лидеров за рубеж. Ради еврокубков, легендарных стадионов и, самое главное, развития.

Матвей Сафонов, Сергей Волков, Никита Кривцов, Александр Черников – да эти парни могут повторить путь лидеров сборной России после триумфального Евро-2008. Удивили → заслужили повышение → перешли в европейские клубы. Учитывая кейс Арсена Захаряна, который уехал в топ-лигу в разгар бана российского футбола, нет ничего невозможного. Молодые краснодарские дарования и так в расширенных скаутских списках, а уж после чемпионства точно поднимутся во внутренних рейтингах потенциальных соискателей.

Для российского футбола это будет явлением, на рынок российских футболистов вновь обратят внимание. А пацаны со всей страны увидят, что даже в сегодняшних обстоятельствах РПЛ является трамплином. Особенно если ты россиянин, играющий в своей команде определяющую роль. Да и для условного Сергея Пиняева, который в «Локомотиве» пока далёк от чемпионства, это будет хорошей мотивацией пахать с удвоенной силой.

Зидан вернётся к тренерской работе

Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Зидан будто бы сделал всё, чтобы остаться одним из самых загадочных тренеров в XXI веке. Его карьера взлетела с нуля до космоса и довольно быстро оборвалась. В 2016-м Зизу прямо по ходу сезона сменил в «Реале» расклеившегося Рафу Бенитеса и сразу выиграл Лигу чемпионов. А потом стал первым, кто взял «ушастого» два раза подряд. А потом забрал и третьего. И ушёл.

В 2019-м отдых пришлось прервать, потому что Флорентино Перес замучился с другими тренерами и прибежал к Зизу с жирным контрактом. Новый заход продлился до 2021 года и получился не таким ярким, как предыдущий. Да, «Реал» стал чемпионом, но 14-я победа в Лиге чемпионов случилась уже после ухода Зидана.

С тех пор Зизу без работы, хотя слухов было полно. Главный касался сборной Франции, но Дидье Дешам со своим почётным постом расставаться не собирается. Ещё Зидана ждали в «Ювентусе», за который он выступал ещё до Мадрида. Да и про очередной камбэк в «Реал» писали. Всё — мимо.

Возвращение Зидана к работе перевернуло бы игру. Во-первых, это означало бы большое изменение в одной из топ-команд (вы же не ждёте француза в середняке?), а во-вторых, самому Зизу пришлось бы доказывать свою состоятельность тем, кто по-прежнему видит в его трофеях везение. Да, таких людей действительно много.

Месси завершит карьеру в сборной

Лионель Месси Фото: Getty Images

После чемпионата мира Месси заявил, что продолжит выступать за сборную Аргентины. И он совершенно точно сыграет на Кубке Америки в следующем году, однако так же точно он не поедет на чемпионат мира — 2026. Сам Месси говорил, что конец его карьеры в сборной уже близок, но точную дату пока не знает.

«Честно говоря, я не знаю, когда это произойдёт, – говорил он. – Думаю, что это случится тогда, когда должно. Добившись всего за последнее время, остаётся только наслаждаться. Бог скажет, когда наступит этот момент, но логически, учитывая мой возраст, я уверен, что это произойдёт скоро».

В следующем году Месси будет уже 37 лет, поэтому есть ощущение, что после Кубка Америки он объявит, что за сборную больше не сыграет.

Масштабные изменения правил в футболе: чистое время и «офсайды Венгера»

Арсен Венгер Фото: Getty Images

Футбол – достаточно консервативный вид спорта. Правила игры меняются редко, но иногда это действительно необходимо. Как когда-то футбол стал другим после запрета вратарю брать мяч в руки после передач от своих партнёров, так и теперь его может изменить введение чистого времени.

Это решение имело бы несколько целей. Появление чистого времени – эффективное средство в борьбе с затягиванием времени. У футболистов выигрывающей команды уже не будет причин долго валяться на поле, изображая муки боли после фолов соперника. Кроме того, нововведение прекратило бы споры вокруг количества добавленных (компенсированных) минут.

Чистое время в футболе – это около 25 минут за тайм. Плюс-минус несколько. Возможно, будет сделан выбор в пользу сокращения, так как в последнее время всё чаще говорят о том, что это необходимо для привлечения и сохранения нового поколения болельщиков.

Стоит ждать и изменений в правилах определения вне игры. Отмена голов после миллиметровых офсайдов – одна из самых критикуемых вещей в футболе. Все понимают, что нужно избавляться от подобных спорных ситуаций, но пока нет идеального решения. Знаменитый тренер, а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил идею, которая, с его точки зрения, сделает правило определения офсайда более справедливым. Положение вне игры не будет фиксироваться, если часть тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с соперником, даже если другие части тела атакующего игрока впереди.

«Офсайды Венгера», безусловно, дадут преимущество командам, которые забивают мячи. С другой стороны, большой вопрос, пойдёт ли это на пользу футболу, увеличит ли зрелищность и количество голов. Защищающиеся команды будут просто играть с более низкой линией обороны, отказавшись от использования искусственного офсайда, и тогда, скорее всего, в моду вернутся «автобусы», антифутбольная тактика.

Саудовская Аравия купит Лигу чемпионов

Карим Бензема и Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Лига чемпионов меняет своё лицо и со следующего сезона будет непохожа на нынешнюю из-за отмены группового этапа в его прежнем виде. Вполне возможно, в 2024 году произойдёт ещё одно революционное изменение – в турнир допустят команды не только из Европы. Уже несколько раз появлялась информация, что уайлд-кард для выступления в ЛЧ могут получить клубы из Саудовской Аравии.

Пока президент УЕФА Александер Чеферин опровергает такую возможность. Однако борьба его организации с Суперлигой продолжается, и в рамках этой борьбы могут быть приняты решения, которые ещё вчера казались невозможными. Фактически УЕФА самому придётся превращаться в Суперлигу под вывеской Лиги чемпионов. Увеличивая доходы топ-клубов и разницу между богатыми и бедными.

Если откуда и придут новые миллионы и миллиарды в Лигу чемпионов, то, очевидно, не из Европы. И Саудовская Аравия, судя по всему, первая в этой очереди. Да и для имиджа Лиги чемпионов УЕФА было бы выгодно, чтобы звёзды калибра Криштиану Роналду, Неймара и Карима Бензема выступали в еврокубковых соревнованиях. Ну а если не получится добавить в турнир свои команды, то как минимум можно попытаться провести несколько значимых игр на своей земле.

Месси перестанет получать «Золотые мячи»

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

Казалось, конец эпохи двух гениев наступит гораздо раньше, но нет. И ладно Криштиану Роналду — он забрал свой последний главный индивидуальный приз ещё шесть лет назад. А вот Месси не успокоился. Хотя, возможно, справедливее было бы сказать, что не успокоились участники голосования. В 2019-м Лео получил «ЗМ», несмотря на перевес Вирджила ван Дейка по голосам в Европе, в 2021-м аргентинца, такое ощущение, наградили исключительно за победу на Кубке Америки. А в 2023-м Месси даже уехал играть в США, но награда достала его и в этот раз — потому что есть выигранный чемпионат мира в Катаре. В общем, эпоха оккупации «Золотого мяча» затянулась до неприличия. И ещё большой вопрос, положительно ли это сказывается на величии Месси.

Победа Лео в голосовании в 2023-м особенна тем, что в этот раз он забрал «ЗМ» у нового поколения. Главным конкурентом аргентинца был 23-летний Эрлинг Холанд, а не Левандовски или другой ветеран 30+. Причём норвежец был к трофею максимально близко — хотя бы за счёт статистики и достижений: Эрлинг разорвал бомбардирский рекорд АПЛ и выиграл с «Сити» требл.

А теперь складываем все факторы: Месси в США, претенденты на «ЗМ» подросли (речь, конечно, не только о Холанде), в этом году Евро (то есть особое внимание к успехам европейских игроков). Получаем простой вывод: Лео ближайший «Золотой мяч» не светит. Холанд, Мбаппе, Беллингем, Кейн в конце концов — но точно не Месси. И на этот раз новый обладатель «ЗМ» станет не исключением, а переходом в новое время, когда отдать приз Лео не получится даже при всём желании.

Российскую сборную или клубы вернут в еврокубки или дадут сыграть хоть где-то каким-то детям? Это будет первый шаг к потеплению отношений

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Говорят, при надлежащем хранении консервы могут храниться практически вечно. И на итоговый вкус продукта время не повлияет. Будет ли так с российским футболом после возвращения к официальным международным турнирам, сказать сложно. Сейчас просто хочется, чтобы эту банку открыли в ближайший год. Допуск юношеской сборной России, привлечение Сергея Карасёва на судейские сборы УЕФА, покупка Арсена Захаряна участником Лиги чемпионов напрямую – всё это сигнализирует о потеплении отношений.

Да, команда Валерия Карпина мимо Евро-2024 и, видимо, отбора ЧМ-2026. Но продолжение минимальных послаблений со стороны ФИФА и УЕФА в сторону России в грядущем году будет прогрессом. Потепление отношений вызовет ответную реакцию: футболисты, тренеры и болельщики поймут, что не отрезаны от большой футбольной семьи, что их там помнят. И ждут – просто чуточку попозже.

А вдруг российский футбол – совсем не консервы? А благородный коньяк или виски, которые после выдержки становятся только богаче и дороже? Не исключено, что камбэк в международные соревнования станет толчком для развития нашего футбола: на радостях появится новый Сергей Галицкий (ну или хотя бы Павел Морозов), к нам поедут перспективные, но пока не раскрученные легионеры, российские футболисты на этом фоне получат более конкурентных партнёров, а болельщики – более интересную лигу.

Всё это, конечно, из разряда «вдруг», но как же этого хочется.

Это серия материалов о том, чего мы ожидаем в новом году: