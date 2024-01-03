«В тебя словно врезается машина». Как и почему Бетербиев нокаутирует всех соперников

В ночь с 13 на 14 января в Квебеке (Канада) непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев проведёт очередную защиту титулов. Британец Каллум Смит попытается отвоевать у Артура пояса WBC, WBO и IBF в полутяжёлой весовой категории.

Мы знаем Бетербиева как человека, который сносит абсолютно любого оппонента в ринге. Все 19 поединков в профессионалах завершались победами Артура нокаутами. Уже сложилось мнение, что в этом весе ты не можешь утверждать, что держишь удар, если не встречался с Бетербиевым. Теперь проверка предстоит Смиту, а мы попробуем разобраться, действительно ли россиянин так страшен для соперников.

В последние годы Бетербиев стал заложником собственного образа нокаутёра. Зачастую в нём видят боксёра с одним навыком, который ему пока удаётся своевременно применить. На сегодняшний день Артур действительно один из сильнейших панчеров мирового бокса в принципе, и это его сильнейшее качество, но было бы большим упрощением говорить, что он ограничен. Один из сильнейших соперников в карьере россиянина Александр Гвоздик неоднократно отмечал, что удар у Бетербиева очень мощный, но многие переоценивают этот фактор и при этом недооценивают его умение боксировать.

При этом Бетербиев — темповик, который работает очень агрессивно, постоянно прессингует и стремится быстро сокращать дистанцию, чтобы донести удар. Он, безусловно, умеет работать терпеливо и уже демонстрировал это, но в целом ему не очень интересен такой стиль ведения боя. У Артура относительно небольшой размах рук (185 см), и это влияет на его стиль, ему банально неудобно работать с дистанции. Именно поэтому считается, что игровики вроде Дмитрия Бивола, того же Гвоздика или Александра Усика не очень удобны для Бетербиева.

Россиянин неоднократно говорил, что никогда не закладывается на нокаут специально, потому что это лишь мешает. Более того, Артур отмечает, что он переживает за соперников и его цель – просто боксировать лучше того, кто находится напротив. При этом он отдаёт себе отчёт в том, что у него есть козырь, которым нужно пользоваться, и регулярно делает упражнения на укрепление кистей, к примеру. За счёт этого даже джебы Бетербиева несут большую угрозу. Тренер Джо Галлахер заявлял, что джебом россиянин может нокаутировать лошадь.

Что касается непосредственно ударной техники Артура, то она на высшем уровне. Бетербиев уверенно работает с обеих рук, у него есть неплохой запас финтов и обманных манёвров, за которыми он прячет более тяжёлые удары. Основной инструмент бойца чеченского происхождения — боковые, которые вылетают со страшной силой. Особенно с правой руки. Как правило, эти удары идут по большой дуге и порой доходят до затылка соперника. Кроме того, они практически всегда подготовлены. Все эти панчи выбрасываются с огромной силой, и их справедливо опасаются. Если застояться неподалёку от Бетербиева, то он обязательно накажет.

Ещё один важный элемент — удары по корпусу. Их Артур тоже задействует очень часто, чтобы замедлить оппонента. В основном это комбинации, которые завершаются ударом в печень. Почти всегда это действует безотказно, и соперникам от этого явно плохо. Есть и несколько финтов. Нередко Бетербиев показывает атаку в голову, но тут же переводит в корпус. Это простые, но эффективные комбинации. Особенность ещё и в том, что россиянин не так часто задействует серии, если это не какие-то ожесточённые размены. Чаще это один-два плотных удара за атаку, но соперники обязательно почувствуют каждый из них. Уже упоминавшийся Гвоздик вроде бы дотерпел до 10-го раунда, но потом уехал проверяться на наличие кровоизлияния в мозг, настолько был силён накопительный эффект. Это тоже характерная черта боёв Бетербиева. Соперники могут держаться на протяжении какого-то времени, но в итоге урон сказывается, а сам Артур прибавляет и дожимает за счёт мощи.

Ислам Махачев рассказывал, что сила у Бетербиева такая, что во время тренировок груши рвались от его ударов. Экс-чемпион мира Майкл Бей даже проводил параллели с Майком Тайсоном: «Те истории, которые мне рассказывали о Бетербиеве, я больше ни о ком не слышал. Может быть, о пиковом Тайсоне только. Говорили, что Артур спаррингует в огромных перчатках, и ребята всё равно не согласны работать, даже если он им платит. Люди говорят, что у него сила другого уровня, которая ломает кости».

А боксёр Лионель Томпсон сравнил удары Бетербиева со столкновением с машиной: «Я спарринговал с Бетербиевым несколько раз, это худший опыт, через который я когда-либо проходил. Когда я был маленький, в меня однажды врезалась машина. Вот и в спаррингах с Бетербиевым в тебя словно врезается машина, это самый тяжело бьющий боксёр из всех тех, с кем я когда-либо заходил в ринг. После его ударов я не помнил, какой сегодня день и кто я такой. И я даже не пытаюсь казаться забавным сейчас. Если бы мне предложили бой с ним, я бы отказался».

К Бетербиеву в профи часто пытались подобрать разные ключи. Кто-то пытался работать первым номером, но Артур нашёл возможность контратаковать, кто-то пытался работать на очки с дистанции, но его всё равно доставали, а кто-то пытался зарубиться, но это заведомо плохая идея — «держак» у Бетербиева хороший. У Артура всегда есть хорошо проработанный геймплан, а в ходе подготовки он отрабатывает множество мелких нюансов, поэтому готов к неожиданным ходам соперников. Деталь, которая подчёркивает скрупулёзность подхода Бетербиева — он пытается использовать в боксе практически всё. К примеру, он ходил на танцы (лезгинку), чтобы улучшить футворк, а сквош помогает ему быстрее думать и принимать решения. Однажды он даже учился играть в шашки, потому что это стимулирует работу мозга и может помочь в бою.

Единственное, что может помочь Каллуму Смиту в бою с Бетербиевым — возраст Артура. Ему уже почти 39, и никогда не знаешь, когда этот фактор скажется и насколько сильно. С другой стороны, Смит и сам любит зайти в размены на ближней и средней дистанции, что на руку россиянину. В таком случае он сделает решающий шаг к бою с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира.