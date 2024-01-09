Самый опасный соперник Хабиба готовится к пенсии. Порье отдали на растерзание спецназовцу

Турнир UFC 299, который должен пройти в Майами в ночь с 9 на 10 марта, обещает быть одним из самых интересных ивентов в году. Он уже сейчас переполнен звёздными именами, но Дана Уайт и матчмейкеры организации нашли способ, как сделать кард ещё ярче.

В соглавном событии вечера пройдёт пятираундовый поединок бывшего временного чемпиона Дастина Порье и восходящей звезды из Франции Бенуа Сен-Дени.

Несмотря на то что Порье идёт на поражении нокаутом, он остаётся одним из лучших легковесов мира и занимает третье место в рейтинге. Тем удивительнее, что Дастин согласился на бой с 12-м номером лёгкого дивизиона, который к тому же пока не вырос в полноценного топа. Ведь Порье неоднократно говорил, что находится сейчас на таком уровне, что готов соглашаться только на бои, которые смогут его взбудоражить.

Соперники американца в последних пяти боях — сплошные звёзды: Конор Макгрегор (дважды), Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи. То есть Порье уже очень давно не разменивается на бои с новым поколением. Да даже из старого поколения не все устраивают Бриллианта — Бенеил Дариуш рассказывал, что Дастин отказался от боя с ним. Плюс ко всему в последние месяцы Порье неоднократно говорил, что хочет выступить на UFC 300.

Более того, Сен-Дени уже бросал вызов звёздному американцу. Победив нокаутом Мэтта Фреволу на UFC 295, Бенуа вызвал на бой чуть ли не всю верхушку дивизиона, включая Порье. Тогда он заявил, что французу рано с ним биться: «Да, я слышал о Сен-Дени, он отличный боец. Он уничтожил Фреволу. Свести его со мной? Нет, я думаю, что Сен-Дени до этого предстоит ещё немало работы».

Спустя два месяца бой был объявлен, и либо Порье предложили солидный чек, либо слегка надавили, намекнув, что отсиживаться в ожидании денежных боёв не получится.

Сен-Дени — опаснейший соперник. Да, по сути, его ещё не проверяли на реально топовом уровне, но он справился с очень крепкими бойцами и показал универсализм. Француз может и нокаутировать, может и устроить грэпплинг-размен. Он хорошо сбалансирован в каждом аспекте, и его можно назвать полноценным бойцом ММА. Немаловажно и то, что он харизматичен и ярок, то есть собрать неплохую фан-базу способен, говорит по-английски.

В целом ещё до UFC было ясно, что Сен-Дени — это не подарок ни для кого. Французский боец относительно недавно начал профессиональную карьеру — в начале 2019-го — и за два года провёл девять боёв, четыре из которых в уже довольно неслабом Brave CF. Там Сен-Дени показал все свои навыки, порадовав разнообразными финишами: ручной треугольник, нокаут, залом колена. Экс-спецназовец финиширует на любой вкус. И с таким бэкграундом он попал из Brave CF в UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Бой с Порье — сразу двойная проверка для Бенуа. Во-первых, это пять раундов. Очевидно, что француз интересен руководству и пришло время проверить его в затяжной битве, которую его соперник вполне может устроить. Во-вторых, Порье — гораздо более высокоуровневый боец, чем предыдущие соперники Сен-Дени. Так в UFC поймут, способен ли он вмешаться в титульную гонку уже сейчас или придётся идти более длинным путём.

Порье в данном случае выступает в роли лакмусовой бумажки или, если хотите, гейткипером, который проверит уровень потенциального топа. Его буквально отдают на растерзание опасному бойцу. Сен-Дени уже открылся фаворитом в этом поединке. Обратная сторона медали — возможность самому устроить, возможно, свой последний титульный забег в карьере. В случае победы Дастин докажет, что списывать его со счетов рано, получит в соперники, к примеру, проигравшего в битве Чарльза Оливейры с Арманом Царукяном и приблизится к титульному шансу.

Всё выглядит как идеальный матч-ап для болельщиков, которые точно не останутся внакладе, так как оба бойца практически всегда гарантируют яркое выступление. Вопросы остаются лишь к тому, что это очень большой прыжок для Сен-Дени, мало кто из бойцов получает такие привилегии. Однако он может показать всё на деле.