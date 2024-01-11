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Артур Бетербиев — Каллум Смит 14 января 2024 года, дата и время боя, где смотреть, трансляция, фаворит поединка, видео

Артур идёт за нокаутом, Каллум — за апсетом. Где смотреть поединок Бетербиев — Смит
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Каллум Смит
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Российский боксёр рассчитывает разбить последнюю преграду на пути к Биволу.

Дата и время турнира с главным боем Бетербиев — Смит

В ночь с 13 на 14 января состоится боксёрский вечер, который пройдёт в Квебеке (Канада). В предварительном карде выступит непобеждённый россиянин Имам Хатаев. Его соперником станет Родольфо Гомес-младший. А в главном событии сойдутся непобеждённый российский боксёр с канадским паспортом Артур Бетербиев и англичанин Каллум Смит (29-1). Британец попытается отвоевать чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат нашему соотечественнику.

Старт запланирован на 4:00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Артур Бетербиев — Каллум Смит

В России показывать турнир с главным боем Артур БетербиевКаллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира

Артур Бетербиев – Каллум Смит;
Джейсон Молони – Сауль Санчес;
Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
Имам Хатаев – Родольфо Гомес-мл.;
Лейла Бодуэн – Элизабет Чавес;
Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
Мехмет Унал – Драган Лепей;
Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.

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Прогноз на бой Артур Бетербиев — Каллум Смит

Прогнозом на предстоящий поединок поделился известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко.

«Считаю, что, даже несмотря на разговоры о возрасте, с этим соперником Бетербиев точно справится. Несмотря на все проблемы со здоровьем, травмы у него там были, этого оппонента Артур пройдёт. Не вижу в Смите серьёзной угрозы», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Также прогноз на бой оставил известный британский промоутер Эдди Хирн.

«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

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