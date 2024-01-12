Милохин дебютирует в боксе. Вместо братьев Хабиба — бой с блогером

Даня Милохин – блогер, который решил попробовать свои силы в единоборствах. Он начал активно готовиться к выступлениям довольно давно. Сначала речь шла о том, чтобы выступать именно в MMA. И даже фотографии и видео с тренировок говорили, что блогер тренируется именно в клетке. Но, видимо, пока Даня решил сменить сферу, поэтому дебютирует по правилам бокса. И Милохин даже получил соперника, с которым и проведёт первый поединок.

Пресс-служба ALPHA FIGHT SERIES сообщила, что Даня проведёт дебютный поединок именно под их знамёнами. Бой состоится 16 февраля 2024 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Милохина станет Аджмал Хан. Это 31-летний индийский блогер, который снимает контент о стиле жизни, моде, путешествиях и еде. Стоит отметить, что соперник Дани уже имеет опыт в боксе. Правда, не самый удачный. Аджмал бился с подростком-миллионером Рашидом Белхасой и был отправлен в нокаут уже на второй минуте первого раунда.

Сам Милохин давно ждал возможности дебютировать в единоборствах. Он начал заниматься осенью 2023 года под руководством тренера Зорика Степаняна. Даня заявил, что в MMA у него очень большие планы, даже рассказал, что готов провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова. А перед дебютом по правилам бокса оставил в социальных сетях короткое обращение к подписчикам: «Как и обещал. Первый бой!»

Даня Милохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Милохин – далеко не первый блогер, который пробует свои силы в MMA и боксе. Но Даня не раз заявлял, что рассчитывает действительно выступать на протяжении длительного времени и построить профессиональную карьеру. 16 февраля российского блогера ждёт отличная проверка на прочность. Соперник выглядит более скромным в плане габаритов, но уже пробовал свои силы в ринге. А Милохин попытается доказать всем, что его слова о профессиональной карьере действительно имеют под собой почву.