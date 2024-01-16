Скала заспойлерил итог боя века в реслинге? Джонсон собирается побить своего родственника

Wrestlemania 29. В апреле 2013 года Дуэйн «Скала» Джонсон провёл свой последний полноценный матч в WWE, проиграв Джону Сине в бою за чемпионство компании. Затем был шестисекундный матч против Эрика Роуэна на Wrestlemania 32 в 2016 году, несколько появлений и десятки намёков на желание провести, возможно, свой прощальный бой в реслинге. Вероятно, один из самых важных матчей в своей карьере против своего кузена — действующего чемпиона WWE Романа Рейнса.

Материалы по теме Дуэйн «Скала» Джонсон намекнул на возвращение в реслинг ради грандиозного матча

1 января 2024 года Скала появился на еженедельнике Raw, где во время общения с фанатами намекнул, что, возможно, ему стоит занять место во главе стола. Главой стола часто называют Рейнса, ведь сюжетно Роман является самым главным представителем реслинг-династии Аноа’й. Скала не имеет к ней биологического отношения, но семейство Джонсонов, включая дедушку, отца и самого Скалу, является почётными членами этой династии.

Джонсон несколько раз выражал желание провести матч с Рейнсом. Мало того, этот бой планировали организовать в 2023 году на Wrestlemania в Голливуде, однако решили повременить с этим вопросом. Юбилейная Wrestlemania — идеальное место, чтобы провести матч века в реслинге.

Скала — единственный «адекватный» соперник для Рейнса из тех, кого он ещё не побеждал. Брок Леснар неоднократно проигрывал Роману, Джон Сина, Коди Роудс — этот список можно продолжать до бесконечности. Кому ещё по силам остановить рейн Неоспоримого чемпиона WWE? Тем более Джонсон семейно связан с Рейнсом, на чём и будет строиться их конфликт.

Скала заспойлерил матч и его итоги в своём сериале?

В США выпустили сериал «Молодой рок», в котором рассказывается о жизни Дуэйна Джонсона. В одной из серии Джонсон в окружении своей семьи смотрит реслинг по телевизору. Маленький Роман Рейнс подбегает к Скале, обхватывает его шею и просит «признать». Эту фразу Рейнс стал произносить во время своего действующего рейна с титулом. Затем идёт закулисный комментарий Джонсона, рассказывающий о том, кто такой его кузен.

Рейнс просит Джонсона заняться с ним реслингом, но получает отказ, а Скала отвечает, что мир ещё не готов к такому матчу и он должен пройти только на Wrestlemania.

Ещё одним из эпизодов сериала, который мог затронуть судьбу матча, является кадр, когда Скала в настоящем времени проходит мимо стеллажа со своими наградами, заработанными за время карьеры в реслинге. Однако на одной из полок располагается Smackdown-версия чемпионства Вселенной WWE, которую Джонсон никогда не выигрывал. Фанаты посчитали, что таким образом сценаристы и сам Скала намекнули, что в коллекции спортсмена скоро появится новый титул.

Фрагмент сериала «Молодой рок» Фото: Кадр из видео

На выпуске RAW Скала оставил самый большой намёк на проведение подобного матча. Если он состоится, то, вероятно, станет самым величайшим в истории реслинга, ведь боёв подобного уровня в его истории было не так много. Неизвестно, в какой физической форме находится Скала, но однозначно, что подобный матч по статусу должен превосходить его противостояние с Синой в 2012 и 2013 годах.