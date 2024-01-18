Монгол избил Барецкого, Дед Мороз — Санта Клауса. Возвращение российских фриков

Промоушен Epic Fighting Championship — заслуженный амбассадор фрик-боёв в России. Лига не проводила турниров почти полгода, но вернулась под Новый год с очередным турниром для верных поклонников.

Разумеется, повод обязывал к празднику. Поэтому, помимо турнира, заготовили целую шоу-программу, в ходе которой показали свою версию фильма «Жмурки» с бойцами в главных ролях. Были и ринг-гёрлз, одетые по моде 90-х (это тема всего нового сезона) и канвас, стилизованный под ковёром. А комментаторами были эпатажный Гоген Солнцев и привычный всем Рамазан Рабаданов.

В первом бою в клетку вышли Илья «Пивозавр» Гордеев и боец по имени Абдурахман с прозвищем Супер Баки. Тут борьбы практически не получилось. Илье из-за клетки кричали, что надо быстрее заканчивать и идти пить пиво. Гордеев послушался и проиграл уже в первом раунде удушающим приёмом. Во втором бою был реванш алкостримера Геннадия Машукова и Шамистана Иманова. Они уже встречались в рамках промоушена Arena. Этот поединок слегка затянулся, но завершился победой Машукова судейским решением, который вообще не оборонялся и кричал, что больше не будет пить. После боя Геннадий, к слову, передумал.

Геннадий Машуков Фото: vk.com/epic.fighting

Третий бой мог стать украшением турнира. В клетке появились Дед Мороз и Санта Клаус. Рестлеры устроили небольшой трэш-ток, а затем перешли непосредственно к делу — к бою. Никаких раундов и рефери, зато все элементы реслинга тут присутствовали. Яркие прыжки, амплитудные приёмы, Санта Клаус активно использовал удары в пах, а потом добавил в свой арсенал и палку. Дед Мороз отобрал «оружие» и перехватил инициативу. Санта не сдался, повалил оппонента и начал прыгать на нём.

Дед Мороз и Санта Клаус Фото: vk.com/epic.fighting

Дед Мороз зачем-то снял с оппонента верхнюю одежду, дальше они сломали дверь и очень устали. В итоге Санта получил два мощных удара гитарой по голове и сдался после болевого приёма!

Следующим был звезда Epic Fighting Олег Монгол. Чего стоили одни его бои с Кириллом Терешиным, известным как Руки-Базуки. Соперником Олега стал ведущий шоу Стас Барецкий, который весил на 100 килограммов больше своего соперника. Стас вышел на поединок в кожаном пиджаке и всё пытался устроить гангстерские разборки. Однако Монгол был быстрее и за 20 секунд отправил колоритного соперника в нокдаун.

Стас Барецкий Фото: vk.com/epic.fighting

Барецкий поднялся, но был очень тяжеловат. В итоге шоумен стоял в центре клетки и принимал удары на себя. Во втором раунде Олег уронил Стаса во второй раз. Тот поднялся и заявил: «Я всё». Сразу после боя в клетке появился Мини-Халк, тоже известный фанатам Epic Fighting. Он вызвал Олега Монгола на бой и провёл с ним дуэль взглядов. Барецкий же, несмотря на два нокдауна, заявил, что его соперник бьёт как девочка и Стас дарит ему победу.

Олег Монгол и Мини-Халк Фото: vk.com/epic.fighting

Ну а главным событием вечера стали бой певцов Пита Джейсона, участника Евровидения-2002 и Гарика Богомазова, ранее выступавшего в группе «Отпетые мошенники». Поединок проходил в боксёрских перчатках и шлемах, Джейсон пародировал Роя Джонса, но в целом этот бой заслуживал выхода в клетку Майрбека Хасиева. Бойцы очень уж явно держали зрителей «за пацанов». В итоге к третьему раунду темп слегка поднялся, и Богомазов сдался, когда соперник разбил ему нос.

Завершением вечера стало выступление Гогена Солнцева, который побывал комментатором турнира. Он поделился впечатлениями, а потом заявил, что вернётся в клетку, и вызвал на бой Филиппа Киркорова. Это уже заявка на главный бой турнира.