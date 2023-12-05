«Это не спорт, а обезьянничество!» Поп-MMA в России на грани закрытия

Индустрия поп-MMA в России находится на высочайшем уровне популярности. Бои медийных личностей собирают огромную аудиторию, а молодые парни притягивают внимание аудитории с огромной скоростью. Но стоит отметить, что в последнее время всё чаще слышатся фразы о том, что направление необходимо запретить. Сначала об этом говорили многие известные бойцы и представители профессионального спорта. А теперь ситуацией всерьёз заинтересовались и в Государственной думе. Похоже, поп-MMA ждёт очень непростое время.

В социальных сетях активно распространяется письмо депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Султана Хамзаева. Он открыто выступил с призывом полностью запретить поп-ММА. Парламентарий выразил мнение, что такой вид единоборств деструктивно влияет на психику молодёжи. А ещё отметил, что проконтролировать доступ детей к этому невозможно: «Нередко подобные организации не выдерживают возрастного ценза, посмотреть бои может любой желающий. Нельзя воспитывать детей на боях «поп-ММА», а потом думать, что они не применят это в своей жизни».

Депутат высказал свою позицию довольно однозначно. В обращении, адресованном главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, Хамзаев попросил дать правовую оценку деятельности таких промоушенов, как Hardcore, «Наше Дело» и Hype Fighting. Конечно, это далеко не полный список поп-MMA-проектов, которые функционируют в нашей стране. Но при этом политик выделил самые популярные и известные лиги. Поэтому теперь им предстоит пройти серьёзную проверку со стороны правоохранительных органов.

Стоит отметить, что о желании запретить поп-MMA действительно заявляли даже самые топовые представители смешанных единоборств. Например, свою позицию чётко обозначил Фёдор Емельяненко: «Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себе дискредитировать ММА — вид спорта, официально признанный в России и во всём мире, тем более сравнивать его с алкоголем. Есть спорт, а есть дешёвые шоу типа кулачных боёв и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать. Они показывают, что неуважение к сопернику — норма, даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков. Мы давно пытается внести изменения в законодательство, а раз Александра Александровича Карелина так заботит вопрос, предлагаю объединить усилия и обратить внимание на эти сомнительные мероприятия».

Позже Фёдор высказывался в адрес поп-MMA направления ещё более жёстко. Он даже говорил о противоестественности ситуаций, когда блогер выходит против профессионального бойца. А позже его брат Александр несколько раз принимал участие именно в таких поединках.

Фёдор Емельяненко чемпион PRIDE и WAMMA, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо, экс-президент Союза ММА России «Как я отношусь к поп-ММА? К ММА это не имеет никакого отношения. Отношусь к этому категорически отрицательно. Если кто-то решил выяснить свои отношения там, то это не нужно освещать на всю страну. Можно в спортзале тихо по роже дать друг другу, без освещения. А то, что выходит блогер на бой против профессионального бойца — это не спорт, а обезьянничество!»

Ситуация для поп-MMA становится всё менее радужной. Видимо, такое предполагали в Hardcore FC, где стали дисквалифицировать за драки и неспортивное поведение на пресс-конференциях. Но теперь всем перечисленным лигам нужно будет проводить активности и турниры предельно осторожно. А всё потому, что теперь промоушены находятся под прицелом внимания. И, возможно, в самое ближайшее время ситуация для них может стать критичной.