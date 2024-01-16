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Даня Милохин — Аджмал Хан, дебютный бой Милохина, Даня Милохин дебютирует в боксе, кто соперник Милохина, дата боя

Детально изучили соперника Милохина. У российского блогера нет шансов?
Виталий Весёлый
Даня Милохин дебютирует в боксе
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У Дани колоссальные планы на бокс и ММА, но для начала нужно победить опытного соперника.

Известный российский блогер Даня Милохин наконец узнал соперника по дебютному бою. Почву под новое увлечение тиктокер, нельзя не признать, начал готовить заблаговременно. Кого только Даня не выбирал себе в соперники, приковывая внимание поклонников к своему новому хобби. Речь заходила о братьях экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Всплывали такие фигуры, как телеведущий Владимир Соловьёв и актёр Никита Джигурда. Но оппонентом Милохина в итоге стал такой же блогер, как и он. Только из Индии. Аджмал Хан. Он старше Дани и уже имеет опыт в боксёрских поединках. И это важно. Ведь дебютный бой россиянина пройдёт в рамках боксёрского противостояния. Дата – 16 февраля.

Рассказываем о предстоящем поединке:
Милохин дебютирует в боксе. Вместо братьев Хабиба — бой с блогером
Милохин дебютирует в боксе. Вместо братьев Хабиба — бой с блогером

С кем же уже дрался Хан? Послужной список у него небольшой. Зато в соперниках был тот, с кем сразиться хотел сам Флойд Мейвезер. В начале января 2022 года бывший чемпион мира в пяти весовых категориях изъявил желание проверить на прочность сына крайне богатого бизнесмена из ОАЭ Рашеда Белхаса, известного как Money Kicks.

«Я говорил со своим советником о Money Kicks. Мы на самом деле многого не знаем, но я думаю, что, раз он отсюда, из Дубая, будет здорово провести с ним бой. Здесь будут только особенные зрители. Так что если у вас будет шанс приехать сюда, знайте, что вам повезло. Этот парень делает крутые вещи, и мне нравится то, что я вижу», — говорил тогда Мейвезер.

Но не срослось. Зато Money Kicks проэкзаменовал будущего соперника Милохина. И – победил его нокаутом в первом раунде. Что можно сказать по тому поединку? Это был дебют индийца в боксе, и, надо признать, действовал он смело. Аджмал в первые секунды боя буквально набросился на оппонента и впоследствии, не боясь, шёл вперёд, активно выбрасывая удары. Однако в силу отсутствия опыта в одной из атак попался на контрудар соперника, после чего и оказался на канвасе. Подняться Хан был уже не в состоянии. Справедливости ради, Money Kicks не так прост. После он дрался в андеркарде поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа в Саудовской Аравии, хоть и проиграл. Его обидчиком тогда стал представитель Болгарии Трайчо Георгиев.

Как известно, поражения порой могут оказаться едва ли не полезнее, чем некоторые победы. И это Милохину, готовясь к предстоящему поединку, точно стоит держать в уме. Наверняка Аджмал не раз пересматривал и разбирал свой проигранный поединок и уже сделал определённые выводы. Да и выход в ринг на бой не сравнится с обычными спаррингами (бой Милохина в огромных перчатках с Артуром Бабичем в крохотном ринге не в счёт). Все эти моменты некритичны для Дани, но могут сыграть решающую роль в поединке, так что забывать о них не стоит.

У Дани огромные планы на будущее:
Даня Милохин хочет выступить в UFC. Он даже намерен подраться с братом Хабиба!
Истории
Даня Милохин хочет выступить в UFC. Он даже намерен подраться с братом Хабиба!

Но нельзя не отметить определённые признаки, которые позволяют предполагать, что настрой у российского блогера более чем решительный. В Дубае, где с недавних пор проживает опальный тиктокер, его занятия в ринге и зале превратились в настоящую рутину – Милохин методично осваивает бойцовскую деятельность, развиваясь в новом для себя направлении.

«Я занимаюсь боями. Через два года буду убийцей. У меня реально есть цель. Как бы это смешно ни звучало сейчас. Я вижу в комментариях, в интернете все меня хейтят: «Какой Хабиб? Куда, брат? Ты видел себя?» Сейчас я не готов, но посмотрим на меня через два года», — говорил Милохин.

К тому же подготовку к предстоящему дебюту в боях Даня проводит под руководством авторитетных специалистов. Сам Милохин говорил, что занимается в зале с теми же тренерами, которые работают не с кем иным, как со звёздным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. А непосредственно к поединку с Ханом тиктокера готовит мастер спорта по боксу Зорик Степанян. По его словам, Милохин провёл множество спаррингов, а в роли партнёров выступали качественные бойцы.

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Каким будет первый опыт Милохина в боксе, сказать пока сложно. Но не отметить, что тиктокер провёл основательную подготовку к предстоящему событию, будет в корне неверно. Достаточно сравнить его нынешние фото со снимками двухлетней давности. Небо и земля.

Даня Милохин

Даня Милохин

Фото: Из личного архива блогера

Трудно будет поспорить и с ещё одним утверждением – если Милохин чем-то увлекается, то добивается в этом успеха. Об этом говорят не только его подвиги в социальных сетях, но и выступление в «Ледниковом периоде», где вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой блогер влюбил в себя большое число людей, по-новому открывшись не только для огромной армии своих поклонников, но и представ в выгодном свете для своей нецелевой аудитории, увлекающейся этим спортивно-развлекательным шоу. Главное, чтобы как в случае с «Ледниковым периодом», интерес к новой деятельности у Милохина вдруг внезапно не исчез.

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