Ждём в UFC ещё одну Русскую Ронду. Олимпийская медалистка блистательно ворвалась в ММА

В UFC скоро может появиться ещё одна представительница России. Бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов мира, одна из самых известных отечественных дзюдоисток современности Наталья Кузютина решила сменить вид спорта. В конце 2022 года Наталья дебютировала в ММА, за год набила рекорд 5-1, добралась до чемпионского пояса в американской лиге LFA Championship и привлекла внимание UFC.

Наталья Кузютина родилась в Брянске, в 11 лет начала заниматься дзюдо, где у неё пошли неплохие результаты. В 18 лет она впервые выиграла взрослый чемпионат России в категории до 52 кг, а затем через год повторила результат и закрепилась в основной национальной команде. Интересно, что на протяжении всей карьеры в дзюдо Наталья всегда выступала в одной и той же весовой категории.

Дважды выиграв чемпионат Европы в 2009 и 2010 годах, а также завоевав бронзу чемпионата мира – 2010, Кузютина стала одной из претенденток на олимпийские медали Лондона. Но увы, первые Игры в карьере Натальи закончились быстро: россиянка проиграла в первом круге немке Роми Тарангуль и покинула турнир.

В следующем олимпийском цикле Наталья завоевала золото и серебро чемпионатов Европы, добыла еще одну бронзу чемпионата мира и по-прежнему оставалась в обойме основной сборной России. На Игры в Рио-де-Жанейро Кузютина приехала в 27 лет, с богатым опытом и международными победами. В Рио российская дзюдоистка добралась до четвертьфинала, где уступила, но через утешительные встречи добыла бронзовую медаль Олимпийских игр. К слову, эта медаль стала для России первой за 12 лет в женском дзюдо, до этого в Афинах бронзу добыла Теа Донгузашвили.

На этом Кузютина решила не останавливаться и пошла в новый олимпийский цикл, который из-за пандемии затянулся на пять лет. В 2019 году Наталья выиграла серебро чемпионата мира в Японии, подтвердив свой высокий статус и место в сборной на Играх. На свою заключительную третью Олимпиаду Кузютина приехала в 32 года. После победы в стартовой схватке турнира Наталья обидно проиграла представительнице Южной Кореи Пак Да Соль, которая в следующей же встрече попала под мощную француженку Амандин Бюшар, проиграв ей и лишив тем самым россиянку права на утешительные встречи.

На этой ноте Кузютина решила оставить дзюдо, которому отдала большую часть своей жизни. Но при этом Наталья не оставила спорт, а загорелась желанием попробовать себя в смешанных единоборствах. В мае 2022 года она объявила о подписании контракта с американской промоутерской компанией First Round Management. После этого Кузютина стала готовить себя к дебюту в новом виде спорта, в том числе в одном из лучших залов мира – American Top Team. Наталья дебютировала в лиге Хорхе Масвидаля и победила досрочно в конце 2022 года. Конечно же, болевым приёмом – дзюдоистское прошлое помогло россиянке и в ММА.

Наталья Кузютина Фото: Titan FC

«Пересмотрела свой бой. Понимаю, что нужно много работать над ударной техникой, как руками, так и ногами. Есть куда расти, прибавлять. Рада, что победила в дебюте, немного выдохнула», — поделилась эмоциями от первого поединка в социальных сетях Наталья Кузютина.

Но за отличным дебютом последовало первое поражение россиянки. Кузютина выступила на турнире Invicta 52, прошла все три раунда с Фатимой Клайн и уступила единогласным решением. Это не сбило Наталью с настроя продолжать карьеру в ММА, россиянка попала в лигу Titan FC, где оформила три победы подряд, две из которых – всё тем же армбаром. Уж очень стиль Кузютиной напоминает стиль легендарной Ронды Роузи – пожалуй, самой известной дзюдоистки в ММА. У Ронды также не было каких-то особых навыков в ударной технике, зато в борьбе Роузи не было равных: красивый и эффектный бросок, после чего армбар – именно так действовала Ронда, и так действует Кузютина. У Натальи, безусловно, есть пробелы в ударке, но она их нивелирует отличной борьбой, красивыми бросками и приёмами, которые нравятся зрителям.

В своём последнем бою Кузютина в пятираундовом поединке одолела не знавшую до этого поражений Джованну Кануто. Эта победа позволила Наталье завоевать титул временной чемпионки американской лиги LFA и по-настоящему обратить на себя внимание.

Вполне возможно, что и в UFC уже заприметили российскую дзюдоистку, которая за довольно короткий срок переквалифицировалась в бойца ММА и за год добралась до чемпионского пояса. В UFC уже есть одна Русская Ронда – Ирина Алексеева, которая провела в лиге два поединка. Но организации явно не хватает свежей крови в женских боях, поэтому подписание олимпийского призёра может оживить лучшую лигу мира, а Наталье предоставится шанс заявить о себе на самом высоком уровне.