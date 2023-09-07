Женские ММА — в кризисе. Звёзды уходят, супермодели нашли другую нишу

Женские смешанные единоборства — не самый популярный жанр для фанатов ММА. Эти бои редко могут привлечь внимание широкой публики, они реже возглавляют значимые турниры, а ещё там банально меньше звёздных и интересных бойцов.

В июне карьеру завершила доминирующая чемпионка UFC Аманда Нуньес, удерживавшая пояса в двух весовых категориях. Её уход сразу же образовал настоящую дыру в женском легчайшем весе — до сих в промоушене даже не решили, когда и кто будет оспаривать вакантный титул. Настолько это сейчас нужно организации. И это мы ещё не говорим о женском полулёгком весе. Там никогда не набиралось бойцов даже на полноценный рейтинг, и Нуньес просто периодически отбивалась там с кем-нибудь из претенденток.

Теперь дивизион и вовсе закрыт, потому что никому не нужен. В своё время его создали вообще под Крис Сайборг, но где сейчас она? Чемпион Bellator, где конкуренция совсем нулевая, при всём уважении. Последний раз бразильянка выходила в октагон почти полтора года назад. А перспективы были отличные, Фабрисиу Вердум даже рассказывал о тренировках Крис: «Я видел, как Сайборг нокаутировала мужчин. И это был не какой-то один случай, о котором я сейчас рассказываю. Она нокаутировала мужчин неоднократно. Так что если вы дадите ей подраться с тремя женщинами за вечер, она победит каждую».

В некотором смысле уход Нуньес должен был открыть глаза UFC на проблему с ростером. Аманда, по сути, была тем локомотивом, который может тащить женские ММА, может даже возглавлять номерные турниры. Сейчас за её спиной пропасть. На титул претендуют Джулианна Пенья, которую Нуньес уничтожила в реванше в апреле 2022 года, и Ракель Пеннингтон, которая вроде как идёт на четырёх победах, но все они добыты над бойцами с десятого места рейтинга и ниже. Ещё одна потенциальная претендентка Майра Буэно Силва и вовсе попалась на допинге. И вот так мы от боя Миши Тейт и Аманды Нуньес, возглавлявшего престижнейший турнир UFC 200, пришли к вот такому застою, когда не можем даже выделить три-четыре звёздные девушки на весь ростер лучшего промоушена.

Сейчас в женских боях главная звезда — Валентина Шевченко, которая, объективно говоря, в последних поединках смотрелась не лучшей версией себя. При этом она всё равно на хорошем счету, и это логично, у Пули рекорд по количеству защит титула среди девушек, она до последнего боя доминировала в наилегчайшем весе. Даже сейчас её реванш с Алексой Грассо будет возглавлять турнир UFC.

Маловероятно, что мексиканка доросла до уровня такой звезды, чтобы самостоятельно возглавить ивент, пускай и не номерной. Другая чемпионка из минимального веса Вэйли Чжан тоже не считается звёздным бойцом. Есть Роуз Намаюнас, которая скачет по дивизионам, но сейчас далека от вершин, есть Миша Тейт и Холли Холм, которые тоже свернули титульные амбиции. Очевидный кадровый кризис.

А если посмотрим за пределы UFC, то мы и вовсе не найдём действительно звёздных девушек-бойцов. Вышеупомянутая Сайборг с простоем, Кайла Харрисон и Ларисса Пачеко из PFL? Будем честны, только у последней есть шансы попасть в UFC в будущем и оценить свой уровень там.

Проблема женских ММА не только в том, что бывших звёзд некем заменить. Нет и тех, кто может привлечь внимание, как, к примеру, та же Пейдж Ванзант, Перл Гонсалес или Рэйчел Остович. Категория бойцов-супермоделей, которые привлекают не умением биться, а в первую очередь внешностью. Эти девушки всё чаще выбирают OnlyFans как источник заработка и, судя по всему, остаются в плюсе.

В своё время серьёзный толчок женским ММА дала Ронда Роузи, да и по сей день появляются «новые Ронды», которые на деле не приближаются к тому уровню. UFC тем не менее ищет возможности привлекать новую кровь, даже саму Роузи, по слухам, безуспешно пытались вернуть хотя бы к UFC 300. Новые лица в лиге действительно появились. Радует, что среди них есть и россиянки. Виктория Дудакова отобралась через Претендентскую серию и идёт непобеждённой, Ирина Алексеева устроила небольшое шоу и тоже выиграла свой последний бой. Скоро дебютирует и Дарья Железнякова. Нам будет за кем последить.

Есть Татьяна Суарес, которая тоже ещё не проигрывала и носит прозвище Табиб за первоклассную борьбу, поднимаются бразильянки Маккензи Дерн, Наталия Силва и Карин Силва. Последняя, к слову, все свои победы одерживала досрочно, что нетипично для девушки. Эрин Блэнчфилд и Манон Фиоро тоже набрали ход. Всем этим людям предстоит попробовать заменить бывших звёзд. Конечно, не факт, что это получится. Но это также попытка добавить зрелищности женским боям. Это немаловажный фактор. Сейчас судейскими решениями завершаются больше 60% поединков девушек. Это немало, отсюда и снижающийся интерес к этому зрелищу. У мужчин этот показатель в районе 40–43%, есть куда стремиться. Однако для этого нужны и звёзды. Кто знает, может ими станут девушки из России.