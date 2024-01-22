Чарло сбежал от Тима Цзю. Американец окончательно отказался от статуса чемпиона мира

Американский боксёр Джермелл Чарло был абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе с мая 2022 года. Однако как только он объединил четыре главных титула, то просто перестал защищать их в боях с молодыми претендентами.

Чарло простаивал около полутора лет, но, вернувшись, принял бой с Саулем Альваресом, поднявшись ради этого на две весовые категории. К тому моменту Джермелла уже пообещали лишить пояса WBO, на который претендовал Тимофей Цзю. Сын Кости Цзю очень давно охотился за американцем, бросал ему вызовы, и однажды их поединок даже сорвался из-за травмы Чарло.

В итоге первой организацией, которой надоела беготня Джермелла, стала Всемирная боксёрская организация (WBO). Цзю успел выиграл временный пояс чемпиона, защитил его, а Чарло отказывался от обязательной защиты.

В итоге в конце сентября 2023 года американец лишился титула WBO, а Тимофей был переведён в статус полноценного чемпиона. Тем не менее у Джермелла остались три других пояса, так что Цзю снова бросил ему вызов: «Я не чувствую себя чемпионом мира. Я буду удовлетворен только тогда, когда побью чемпиона. Я хочу получить все четыре пояса. Всё зависит от того, в каком он настроении, потому что он заработал много денег. Возможно, он захочет уйти в отпуск на год, так что кто знает? Если он хочет пояс WBO, то я подерусь с ним, но только если на кону будут все его титулы».

При этом Чарло по-прежнему отказывает претендентам, несмотря на заявления об обратном. После боя с Канело он сообщил, что вернётся в свой вес: «Я возвращаюсь в первый средний вес. Это будет очень важно. Я легко сделаю вес. Я просто следую планам и дерусь с тем, с кем надо. Главное – стать великим, стать легендой бокса.

Надеюсь, вы все включите меня в Зал славы. Я не знаю, кто этим занимается, но я этого заслуживаю. Я просто буду слушать своих тренеров, и если следующим будет Тим Цзю, то я согласен».

Чарло и Канело Фото: Sarah Stier/Getty Images

Джермелл, к примеру, уже отказался от боя с обязательным претендентом по линии IBO Бахрамом Муртазалиевым. А теперь боксёр Сергей Богачук сообщил, что Чарло оставляет все пояса: «Я должен был отбоксировать за временный пояс. Но так сложились обстоятельства, что, скорее всего, это будет бой за главный титул — пояс чемпиона мира по версии WBC. Насколько я понимаю, Джермелл Чарло оставляет вакантными все пояса. Сейчас уже известно, что он точно освободит этот пояс. И мне обещают, что это будет бой за полноценный титул, а не за временный».

Богачук будет биться с Себастьяном Фундорой, и надо понимать, что победителю по линии WBC уже скоро придётся встретиться с Тимом Цзю, который владеет временным поясом. Так как Чарло освобождает все титулы, то задача Тимофея стать абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе немного усложняется.

Если до этого он мог объединить пояса в одном поединке, то теперь ему придётся биться со всеми новоявленными чемпионами и претендентами. Непонятно, чем собирается заниматься Чарло. Возможно, он решил подняться на весовую категорию выше и биться там только с чемпионами, но, судя по всему, более вероятен вариант, при котором Джермелл будет простаивать и выжидать, чтобы получить возможность провести громкий и денежный поединок. В любом случае вероятность поединка Цзю и Чарло резко снижается. Зато не меняется цель Тимофея.

Тимофей Цзю Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

Сейчас он в ожидании следующего соперника. Не так давно уже появлялся инсайд, что Цзю не возвращается на ринг, так как ему по-прежнему не могут подобрать соперника. Тим готов защищать пояс WBO, уже выражал готовность принять бой с непобеждённым Вёрджилом Ортисом-младшим, но, видимо, для чемпиона готовят более крупный поединок.